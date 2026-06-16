Home > एस्ट्रो > Kal ka Panchang 17 June 2026: कल बुधवार का विशेष दिन,पंचांग से जान लें पूरे दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल का टाइम

Kal ka Panchang 17 June 2026: कल बुधवार का विशेष दिन,पंचांग से जान लें पूरे दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल का टाइम

Kal ka Panchang 17 June 2026: कल 17 जून 2026, बुधवार का दिन है,हिंदू पंचांग के अनुसार कल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया  तिथि है, जो 17 जून रात 09:38 बजे तक रहेगी, उसके बाद चतुर्थी तिथि हो जाएगी,आइए यहां जानते हैं,17 जून 2026,बुधवार के नक्षत्र और योग के साथ आज के दिन के शुभ मुहूर्त और राहुकाल का समय के बारे में.

By: Shivashakti Narayan Singh | Last Updated: June 16, 2026 3:49:03 PM IST

आज का पंचांग 17 जून 2026
आज का पंचांग 17 जून 2026


Kal Ka Panchang 17 June 2026 |Kal Ka Subh Muhurat: कल 17 जून 2026, बुधवार का पावन दिन है,हिंदू पंचांग के अनुसार कल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है, जो 17 जून रात 09:38  बजे तक रहेगी, उसके बाद चतुर्थी तिथि होजाएगी. साथ ही 17 जून दोपहर 01:36 बजे तक पुनर्वसु नक्षत्र, उसके बाद पुष्य नक्षत्र लग जाएगा. इसके अलावा 17 जून रात 08:50 बजे तक ध्रुव योग रहेगा उसके बााद व्याघात योग लग जाएगा. आइए जानते हैं कि आज के दिन के शुभ मुहूर्त, राहुकाल के समय के बारे में विस्तार से.

कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi

  • दिनांक : 17 जून 2026
  • वार : बुधवार
  • माह (अमावस्यांत) : ज्येष्ठ 
  • माह (पूर्णिमांत) : ज्येष्ठ      
  • ऋतु : ग्रीष्म
  • आयन : उत्तरायण
  • पक्ष : शुक्ल पक्ष            
  • तिथि: तृतीया (रात 09:38 बजे तक) उसके बाद चतुर्थी तिथि
  • नक्षत्र: पुनर्वसु नक्षत्र (दोपहर 01:36 बजे तक) उसके बाद पुष्य नक्षत्र
  • योग: ध्रुव योग (रात 08:50 बजे तक) उसके बाद व्याघात योग
  • करण: तैतुला करण (सुबह 11:11 बजे तक) उसके बाद गरज करण
  • चंद्र राशि: मिथुन (सुबह 08:12 बजे तक) उसके बाद कर्क
  • सूर्य राशि: मिथुन
  • अशुभ समय:   
  • राहु काल: दोपहर 12:28 से दोपहर 02:11 बजे तक
  • सूर्योदय: सुबह 05:34
  • सूर्यास्त : शाम 07:21
  • संवत्सर : पराभव
  • संवत्सर(उत्तर) : रौद्र
  • विक्रम संवत: 2083 विक्रम संवत
  • शक संवत: 1948 शक संवत
  • कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi
  Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: aaj ka panchangAaj Ka Panchang in hindihindi panchag
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