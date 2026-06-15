Kal ka Panchang 16 June 2026: कल ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष के पहले दिन मंगल ग्रह का नक्षत्र परिवर्तन,पंचांग से जान लें पूरे दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल का टाइम

Kal Ka Panchang 16 June 2026 |Kal Ka Subh Muhurat: कल 16 जून 2026, मंगलवार का पावन दिन है,हिंदू पंचांग के अनुसार कल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है, जो 17 जून रात 12:52 बजे तक रहेगी, उसके बाद तृतीया तिथि हो जाएगी. साथ ही 16 जून शाम 04:12 बजे तक आर्द्रा नक्षत्र, उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र लग जाएगा. इसके अलावा 17 जून रात 12:34 बजे तक वृद्धि योग रहेगा उसके बााद ध्रुव योग लग जाएगा. आइए जानते हैं कि आज के दिन के शुभ मुहूर्त, राहुकाल के समय के बारे में विस्तार से.

कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi

दिनांक : 16 जून 2026

वार : मंगलवार

माह (अमावस्यांत) : ज्येष्ठ

माह (पूर्णिमांत) : ज्येष्ठ

ऋतु : ग्रीष्म

आयन : उत्तरायण

पक्ष : शुक्ल पक्ष

तिथि: द्वितीया (17 जून रात 12:52 बजे तक) उसके बाद तृतीया तिथि

नक्षत्र: आर्द्रा नक्षत्र (शाम 04:12 बजे तक) उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र

योग: वृद्धि योग (17 जून रात 12:34 बजे तक) उसके बाद ध्रुव योग

करण: बालव करण (दोपहर 02:39 बजे तक) उसके बाद कौलव करण

चंद्र राशि: मिथुन

सूर्य राशि: मिथुन

अशुभ समय:

राहु काल: दोपहर 03:54 से शाम 05:38 बजे तक

शुभ मुहूर्त:

अभिजित : दोपहर 12:00 से दोपहर 12:55

सूर्योदय: सुबह 05:34

सूर्यास्त : शाम 07:21

संवत्सर : पराभव

संवत्सर(उत्तर) : रौद्र

विक्रम संवत: 2083 विक्रम संवत

शक संवत: 1948 शक संवत

कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi

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