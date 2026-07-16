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Aaj ka Panchang 16 July 2026: आज गुरुवार का खास दिन,पंचाग से जान लें पूरे दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल का टाइम

Aaj ka Panchang 16 July 2026: आज 16 जुलाई 2026,गुरुवार का दिन है, हिंदू पंचांग के अनुसार आज आषाढ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है, जो आज सुबह 08:52 बजे तक रहेगी, उसके बाद  तृतीया तिथि हो जाएगी,आइए यहां जानते हैं, 16 जुलाई  2026, गुरुवार के नक्षत्र और योग के साथ आज के दिन के शुभ मुहूर्त और राहुकाल का समय के बारे में.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: July 16, 2026 1:39:41 PM IST

Aaj ka Panchang 16 July 2026: आज गुरुवार का खास दिन,पंचाग से जान लें पूरे दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल का टाइम


Aaj Ka Panchang 16 July 2026 |Aaj Ka Subh Muhurat: आज 16 जुलाई 2026,गुरुवार का दिन है, हिंदू पंचांग के अनुसार आज आषाढ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है, जो आज सुबह 08:52 बजे तक रहेगी, उसके बाद  तृतीया तिथि हो जाएगी. साथ ही आज रात 07:51 बजे तक आश्लेषा नक्षत्र, उसके बाद मघा नक्षत्र लग जाएगा. इसके अलावा 17 जुलाई रात 01:21 बजे तक सिद्धि  योग रहेगा उसके बााद व्यतिपात  योग लग जाएगा. आइए जानते हैं कि आज के दिन के शुभ मुहूर्त, राहुकाल के समय के बारे में विस्तार से.

Aaj ki Tithi Panchang | आज कि तिथी पंचांग 

  • दिनांक : 16 जुलाई 2026
  • वार : गुरुवार
  • माह (अमावस्यांत) : आषाढ 
  • माह (पूर्णिमांत) : आषाढ  
  • ऋतु : वर्षा
  • आयन : दक्षिणायन
  • पक्ष : शुक्ल पक्ष              
  • तिथि: द्वितीया तिथि (सुबह 08:52 बजे तक) उसके बाद तृतीया तिथि
  • नक्षत्र: आश्लेषा नक्षत्र (रात 07:51 बजे तक) उसके बाद मघा नक्षत्र
  • योग: सिद्धि योग (17 जुलाई रात 01:21 बजे तक) उसके बाद व्यतिपात योग
  • करण: कौलव करण (सुबह 08:52 बजे तक) उसके बाद तैतुला करण
  • चंद्र राशि: कर्क (शाम 07:51 बजे तक) उसके बाद सिंह
  • सूर्य राशि: मिथुन (रात 11:37 बजे तक) उसके बाद कर्क
  • अशुभ समय:    
  • राहु काल: दोपहर 02:15 से दोपहर 03:57 बजे तक
  • शुभ मुहूर्त:
  • अभिजित : दोपहर 12:06 से दोपहर 01:00
  • सूर्योदय: सुबह 05:44
  • सूर्यास्त : शाम 07:21
  • संवत्सर : पराभव
  • संवत्सर(उत्तर) : रौद्र
  • विक्रम संवत: 2083 विक्रम संवत
  • शक संवत: 1948 शक संवत
  Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: aaj ka panchanghindi panchag
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