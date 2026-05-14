Home > एस्ट्रो > Kal ka Panchang 15 May 2026: शुक्रवार को मासिक शिवरात्रि पर बन रहा खास संयोग! सुबह रहेगी भद्रा,पंचाग से जाने दिन का शुभ मुहूर्त व पूजा का टाइम

Kal ka Panchang 15 May 2026: शुक्रवार को मासिक शिवरात्रि पर बन रहा खास संयोग! सुबह रहेगी भद्रा,पंचाग से जाने दिन का शुभ मुहूर्त व पूजा का टाइम

Kal ka Panchang 15 May 2026: कल 15 मई 2026, शुक्रवार का दिन है,हिंदू पंचांग के अनुसार कल ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, जो सुबह 08:31 बजे तक रहेगी उसके बाद चतुर्दशी तिथि हो जाएगी,आइए यहां जानते हैं, शुक्रवार 15 मई  2026 के नक्षत्र और योग के साथ आज के दिन के शुभ मुहूर्त और राहुकाल का समय के बारे में.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: May 14, 2026 12:56:47 PM IST

काल का पंचांग 15 मई 2026
काल का पंचांग 15 मई 2026


Kal Ka Panchang 15 May 2026 |Kal Ka Subh Muhurat: कल 15 मई 2026, शुक्रवार का पावन दिन है,हिंदू पंचांग के अनुसार कल ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है,जो सुबह 08:31 बजे तक रहेगी उसके बाद चतुर्दशी तिथि हो जाएगी. साथ रात 10:33 बजे तक रेवती नक्षत्र, उसके बाद अश्विनी नक्षत्र लग जाएगा. इसके अलावा शाम 05:53 बजे तक प्रीति योग रहेगा उसके बााद आयुष्मान  योग लग जाएगा.आइए जानते हैं कि आज के दिन के शुभ मुहूर्त, राहुकाल के समय के बारे में विस्तार से.

कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi

  • दिनांक : 15 मई 2026
  • वार : शुक्रवार
  • माह (अमावस्यांत) : वैशाख
  • माह (पूर्णिमांत) : ज्येष्ठ    
  • ऋतु : ग्रीष्म
  • आयन : उत्तरायण
  • पक्ष : कृष्ण पक्ष           
  • तिथि: त्रयोदशी तिथि (सुबह 08:31 बजे तक) उसके बाद चतुर्दशी तिथि
  • नक्षत्र: अश्विनी नक्षत्र (रात 08:14 बजे तक) उसके बाद भरणी नक्षत्र
  • योग: आयुष्मान योग (दोपहर 02:20 बजे तक) उसके बाद सौभाग्य योग
  • करण: वणिज करण (सुबह 08:31 बजे तक) उसके बाद विष्टि भद्र करण
  • चंद्र राशि: मेष
  • सूर्य राशि: मेष (सुबह 06:21 बजे तक) उसके बाद वृषभ
  • अशुभ समय:   
  • राहु काल: सुबह 10:43 से दोपहर 12:23 बजे तक
  • शुभ मुहूर्त:
  • अभिजित : दोपहर 11:57 से दोपहर 12:50
  • सूर्योदय: सुबह 05:41
  • सूर्यास्त : शाम 07:06
  • संवत्सर : पराभव
  • संवत्सर(उत्तर) : रौद्र
  • विक्रम संवत: 2083 विक्रम संवत
  • शक संवत: 1948 शक संवत
  • कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi

  Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

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Tags: aaj ka panchanghindi panchag
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