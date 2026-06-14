Home > एस्ट्रो > Kal ka Panchang 15 June 2026: कल सोमवती अमावस्या व मिथुन संक्रांति का अक्षय पुण्य योग,पंचांग से जान लें पूरे दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल का टाइम

Kal ka Panchang 15 June 2026: कल सोमवती अमावस्या व मिथुन संक्रांति का अक्षय पुण्य योग,पंचांग से जान लें पूरे दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल का टाइम

Kal ka Panchang 15 June 2026: कल 15 जून 2026, सोमवार का दिन है,हिंदू पंचांग के अनुसार कल ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है, जो 15 जून सुबह 08:23 बजे तक रहेगी, उसके बाद प्रथम तिथि हो जाएगी,आइए यहां जानते हैं,15 जून 2026,सोमवार के नक्षत्र और योग के साथ आज के दिन के शुभ मुहूर्त और राहुकाल का समय के बारे में.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: June 14, 2026 4:31:36 PM IST

आज का पंचांग 15 जून 2026
आज का पंचांग 15 जून 2026


Kal Ka Panchang 15 June 2026 |Kal Ka Subh Muhurat: कल 15 जून 2026, सोमवार का पावन दिन है,हिंदू पंचांग के अनुसार कल ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है, जो 15 जून सुबह 08:23 बजे तक रहेगी, उसके बाद प्रथम तिथि हो जाएगी. साथ ही 15 जून शाम 07:08 बजे तक मृगशीर्ष नक्षत्र, उसके बाद आर्द्रा नक्षत्र लग जाएगा. इसके अलावा 15 जून सुबह 08:55 बजे तक शूल योग रहेगा उसके बााद गंड योग लग जाएगा. आइए जानते हैं कि आज के दिन के शुभ मुहूर्त, राहुकाल के समय के बारे में विस्तार से.

कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi

  • दिनांक : 15 जून 2026
  • वार : सोमवार
  • माह (अमावस्यांत) : अधिक ज्येष्ठ 
  • माह (पूर्णिमांत) : अधिक ज्येष्ठ      
  • ऋतु : ग्रीष्म
  • आयन : उत्तरायण
  • पक्ष : कृष्ण पक्ष            
  • तिथि : अमावस्या (सुबह 08:23 बजे तक) उसके बाद प्रथम तिथि
  • नक्षत्र : मृगशीर्ष नक्षत्र (शाम 07:08 बजे तक) उसके बाद आर्द्रा नक्षत्र
  • योग : शूल योग (सुबह 08:55 बजे तक) उसके बाद गंड योग
  • करण : नागव करण (सुबह 08:23 बजे तक) उसके बाद किंस्तुघ्न करण
  • चंद्र राशि : वृषभ (सुबह 08:40 बजे तक) उसके बाद मिथुन
  • सूर्य राशि : वृषभ (दोपहर 12:52 बजे तक) उसके बाद मिथुन
  • अशुभ समय:   
  • राहु काल: सुबह 07:17 से सुबह 09:01 बजे तक
  • शुभ मुहूर्त:
  • अभिजित : सुबह 11:59 से दोपहर 12:55
  • सूर्योदय: सुबह 05:34
  • सूर्यास्त : शाम 07:21
  • संवत्सर : पराभव
  • संवत्सर(उत्तर) : रौद्र
  • विक्रम संवत: 2083 विक्रम संवत
  • शक संवत: 1948 शक संवत
  • कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi
  Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

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