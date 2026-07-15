Home > एस्ट्रो > Aaj ka Panchang 15 July 2026: आज गुप्त नवरात्रि का प्रथम दिन,पंचाग से जान लें पूरे दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल का टाइम

Aaj ka Panchang 15 July 2026: आज गुप्त नवरात्रि का प्रथम दिन,पंचाग से जान लें पूरे दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल का टाइम

Aaj ka Panchang 15 July 2026: आज 15 जुलाई 2026,बुधवार का दिन है, आज से ही गुप्त नवरात्रि  की शुरूवात भी हो रही है,हिंदू पंचांग के अनुसार आज आषाढ माह के शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि है, जो आज सुबह 11:50 बजे तक रहेगी, उसके बाद  द्वितीया तिथि हो जाएगी,आइए यहां जानते हैं, 15 जुलाई  2026, बुधवार  के नक्षत्र और योग के साथ आज के दिन के शुभ मुहूर्त और राहुकाल का समय के बारे में.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: July 15, 2026 12:27:50 PM IST

आज का पंचांग 15 जुलाई 2026
आज का पंचांग 15 जुलाई 2026


Aaj Ka Panchang 15 July 2026 |Aaj Ka Subh Muhurat: आज 15 जुलाई 2026, धवार का दिन है, आज से ही गुप्त नवरात्रि  की शुरूवात भी हो रही है,हिंदू पंचांग के अनुसार आज आषाढ माह के शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि है, जो आज सुबह 11:50 बजे तक रहेगी, उसके बाद  द्वितीया तिथि हो जाएगी. साथ ही 15 जुलाई रात 09:46 बजे तक पुष्य नक्षत्र, उसके बाद अश्लेषा नक्षत्र लग जाएगा. इसके अलावा आज सुबह 08:03  बजे तक हर्षण योग रहेगा उसके बााद वज्र योग लग जाएगा. आइए जानते हैं कि आज के दिन के शुभ मुहूर्त, राहुकाल के समय के बारे में विस्तार से.
 
Aaj ki Tithi Panchang | आज कि तिथी पंचांग 
  • दिनांक : 15 जुलाई 2026
  • वार : बुधवार
  • माह (अमावस्यांत) : आषाढ 
  • माह (पूर्णिमांत) : आषाढ  
  • ऋतु : वर्षा
  • आयन : दक्षिणायन
  • पक्ष : शुक्ल पक्ष              
  • तिथि: प्रथम तिथि (सुबह 11:50 बजे तक) उसके बाद द्वितीया तिथि  
  • नक्षत्र: पुष्य नक्षत्र (रात 09:46 बजे तक) उसके बाद अश्लेषा नक्षत्र
  • योग: हर्षण योग (सुबह 08:03 बजे तक) उसके बाद वज्र योग
  • करण: भाव करण (सुबह 11:50 बजे तक) उसके बाद बलव करण
  • चंद्र राशि: कर्क
  • सूर्य राशि: मिथुन
  • अशुभ समय:    
  • राहु काल: दोपहर 12:33 से दोपहर 02:15 बजे तक
  • सूर्योदय: सुबह 05:44
  • सूर्यास्त : शाम 07:22
  • संवत्सर : पराभव
  • संवत्सर(उत्तर) : रौद्र
  • विक्रम संवत: 2083 विक्रम संवत
  • शक संवत: 1948 शक संवत
 Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: aaj ka panchanghindi panchag
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