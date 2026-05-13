Home > एस्ट्रो > Kal ka Panchang 14 May 2026: गुरुवार 14 मई 2026 के शुभ-अशुभ मुहूर्त: कौन सा समय देगा सफलता और किस घड़ी से रहें सावधान, जाने पूरा पंचाग

Kal ka Panchang 14 May 2026: गुरुवार 14 मई 2026 के शुभ-अशुभ मुहूर्त: कौन सा समय देगा सफलता और किस घड़ी से रहें सावधान, जाने पूरा पंचाग

Kal ka Panchang 14 May 2026: कल 14 मई 2026, गुरुवार का दिन है,हिंदू पंचांग के अनुसार कल ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है, जो सुबह 11:20 बजे तक रहेगी उसके बाद त्रयोदशी  तिथि हो जाएगी,आइए यहां जानते हैं, बुधवार 14 मई  2026 के नक्षत्र और योग के साथ आज के दिन के शुभ मुहूर्त और राहुकाल का समय के बारे में.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: May 13, 2026 5:39:46 PM IST

आज का पंचांग 14 मई 2026
आज का पंचांग 14 मई 2026


Kal Ka Panchang 14 May 2026 |Kal Ka Subh Muhurat: कल 14 मई 2026, गुरुवार का पावन दिन है,हिंदू पंचांग के अनुसार कल ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है,जोसुबह 11:20 बजे तक रहेगी उसके बाद त्रयोदशी  तिथि हो जाएगी. साथ रात 10:33 बजे तक रेवती नक्षत्र, उसके बाद अश्विनी नक्षत्र लग जाएगा. इसके अलावा शाम 05:53 बजे तक प्रीति योग रहेगा उसके बााद आयुष्मान  योग लग जाएगा.आइए जानते हैं कि आज के दिन के शुभ मुहूर्त, राहुकाल के समय के बारे में विस्तार से.

कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi

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  • दिनांक : 14 मई 2026
  • वार : गुरुवार
  • माह (अमावस्यांत) : वैशाख
  • माह (पूर्णिमांत) : ज्येष्ठ    
  • ऋतु : ग्रीष्म
  • आयन : उत्तरायण
  • पक्ष : कृष्ण पक्ष           
  • तिथि: द्वादशी तिथि (सुबह 11:20 बजे तक) उसके बाद त्रयोदशी तिथि
  • नक्षत्र: रेवती नक्षत्र (रात 10:33 बजे तक) उसके बाद अश्विनी नक्षत्र
  • योग: प्रीति योग (शाम 05:53 बजे तक) उसके बाद आयुष्मान योग
  • करण: तैतुला करण (सुबह 11:20 बजे तक) उसके बाद गरज करण
  • चंद्र राशि: मीन (रात 10:33 बजे तक) उसके बाद मेष
  • सूर्य राशि: मेष
  • अशुभ समय:   
  • राहु काल: दोपहर 02:04 से शाम 03:44 बजे तक
  • शुभ मुहूर्त:
  • अभिजित : दोपहर 11:57 से दोपहर 12:50
  • सूर्योदय: सुबह 05:41
  • सूर्यास्त : शाम 07:06
  • संवत्सर : पराभव
  • संवत्सर(उत्तर) : रौद्र
  • विक्रम संवत: 2083 विक्रम संवत
  • शक संवत: 1948 शक संवत
  • कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi

  Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

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