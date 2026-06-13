Home > एस्ट्रो > Kal ka Panchang 14 June 2026: कल रविवार  का खास दिन, सूर्योदय से सूर्यास्त तक, पंचांग से जान लें पूरे दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल का टाइम

Kal ka Panchang 14 June 2026: कल रविवार  का खास दिन, सूर्योदय से सूर्यास्त तक, पंचांग से जान लें पूरे दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल का टाइम

Kal ka Panchang 14 June 2026: कल 14 जून 2026, रविवार का दिन है,हिंदू पंचांग के अनुसार कल ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है, जो 14 जून दोपहर 12:19 बजे तक रहेगी, उसके बाद अमावस्या तिथि हो जाएगी,आइए यहां जानते हैं,14 जून  2026,रविवार के नक्षत्र और योग के साथ आज के दिन के शुभ मुहूर्त और राहुकाल का समय के बारे में.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: June 13, 2026 4:06:30 PM IST

आज का पंचांग 14 जून 2026
आज का पंचांग 14 जून 2026


Kal Ka Panchang 14 June 2026 |Kal Ka Subh Muhurat: कल 14 जून 2026, रविवार का पावन दिन है,हिंदू पंचांग के अनुसार कल ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है, जो 14 जून दोपहर 12:19 बजे तक रहेगी, उसके बाद अमावस्या तिथि हो जाएगी. साथ ही 14 जून रात 10:13 बजे तक रोहिणी नक्षत्र, उसके बाद मृगशीर्ष नक्षत्र लग जाएगा. इसके अलावा 14 जून दोपहर 01:14  बजे तक धृति योग रहेगा उसके बााद शूल योग लग जाएगा. आइए जानते हैं कि आज के दिन के शुभ मुहूर्त, राहुकाल के समय के बारे में विस्तार से.

कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi

  • दिनांक : 14 जून 2026
  • वार : रविवार
  • माह (अमावस्यांत) : अधिक ज्येष्ठ 
  • माह (पूर्णिमांत) : अधिक ज्येष्ठ      
  • ऋतु : ग्रीष्म
  • आयन : उत्तरायण
  • पक्ष : कृष्ण पक्ष            
  • तिथि: चतुर्दशी (दोपहर 12:19 बजे तक) उसके बाद अमावस्या तिथि
  • नक्षत्र: रोहिणी नक्षत्र (रात 10:13 बजे तक) उसके बाद मृगशीर्ष नक्षत्र
  • योग: धृति योग (दोपहर 01:14 बजे तक) उसके बाद शूल योग
  • करण: शकुनि करण (दोपहर 12:19 बजे तक) उसके बाद चतुष्पद करण
  • चंद्र राशि: वृषभ
  • सूर्य राशि: वृषभ
  • अशुभ समय:   
  • राहु काल: शाम 05:37 से शाम 07:21 बजे तक
  • शुभ मुहूर्त:
  • अभिजित : सुबह 11:59 से दोपहर 12:55
  • सूर्योदय: सुबह 05:34
  • सूर्यास्त : शाम 07:21
  • संवत्सर : पराभव
  • संवत्सर(उत्तर) : रौद्र
  • विक्रम संवत: 2083 विक्रम संवत
  • शक संवत: 1948 शक संवत
  • कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi
  Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: aaj ka panchangAaj Ka Panchang in hindihindi panchag
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