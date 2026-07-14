Aaj ka Panchang 14 July 2026: आज मंगलवार का खास दिन,पंचाग से जान लें पूरे दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल का टाइम

Aaj Ka Panchang 13 July 2026 |Aaj Ka Subh Muhurat: आज 13 जुलाई 2026, सोमवार का पावन दिन है,हिंदू पंचांग के अनुसार आज आषाढ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है, जो आज जो आज दोपहर 03:12 बजे तक रहेगी, उसके बाद प्रथम तिथि हो जाएगी. साथ ही 15 जुलाई रात 12:09 बजे तक पुनर्वसु नक्षत्र, उसके बाद पुष्य नक्षत्र लग जाएगा. इसके अलावा आज सुबह 11:56 बजे तक व्याघात योग रहेगा उसके बााद हर्षण योग लग जाएगा. आइए जानते हैं कि आज के दिन के शुभ मुहूर्त, राहुकाल के समय के बारे में विस्तार से.

Aaj ki Tithi Panchang | आज कि तिथी पंचांग

दिनांक : 14 जुलाई 2026

वार : मंगलवार

माह (अमावस्यांत) : ज्येष्ठ

माह (पूर्णिमांत) : आषाढ

ऋतु : वर्षा

आयन : दक्षिणायन

पक्ष : कृष्ण पक्ष

तिथि: अमावस्या तिथि (दोपहर 03:12 बजे तक) उसके बाद प्रथम तिथि

नक्षत्र: पुनर्वसु नक्षत्र (15 जुलाई रात 12:09 बजे तक) उसके बाद पुष्य नक्षत्र

योग: व्याघात योग (सुबह 11:56 बजे तक) उसके बाद हर्षण योग

करण: नागव करण (दोपहर 03:12 बजे तक) उसके बाद किंस्तुघ्न करण

चंद्र राशि: मिथुन (शाम 06:48 बजे तक) उसके बाद कर्क

सूर्य राशि: मिथुन

अशुभ समय:

राहु काल: दोपहर 03:57 से शाम 05:40 बजे तक

शुभ मुहूर्त:

अभिजित : दोपहर 12:05 से दोपहर 12:59

सूर्योदय: सुबह 05:43

सूर्यास्त : शाम 07:22

संवत्सर : पराभव

संवत्सर(उत्तर) : रौद्र

विक्रम संवत: 2083 विक्रम संवत

शक संवत: 1948 शक संवत



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