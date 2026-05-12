Kal ka Panchang 13 May 2026: 13 मई 2026 को किस समय रहेगा शुभ योग? जानें राहुकाल से लेकर अभिजीत मुहूर्त तक पूरा पंचाग

Kal Ka Panchang 13 May 2026 |Kal Ka Subh Muhurat: कल 13 मई 2026, बुधवार का पावन दिन है,हिंदू पंचांग के अनुसार कल ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है,जो दोपहर 01:29 बजे तक रहेगी उसके बाद द्वादशी तिथि हो जाएगी. साथ ही 14 मई रात 12:17 बजे तक उत्तराभाद्रपद नक्षत्र, उसके बाद रेवती नक्षत्र लग जाएगा. इसके अलावा रात 08:54 बजे तक विष्कुंभ योग रहेगा उसके बााद प्रीति योग लग जाएगा.आइए जानते हैं कि आज के दिन के शुभ मुहूर्त, राहुकाल के समय के बारे में विस्तार से.

कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi

दिनांक : 13 मई 2026

वार : बुधवार

माह (अमावस्यांत) : वैशाख

माह (पूर्णिमांत) : ज्येष्ठ

ऋतु : ग्रीष्म

आयन : उत्तरायण

पक्ष : कृष्ण पक्ष

तिथि: एकादशी तिथि (दोपहर 01:29 बजे तक) उसके बाद द्वादशी तिथि

नक्षत्र: उत्तराभाद्रपद नक्षत्र (14 मई रात 12:17 बजे तक) उसके बाद रेवती नक्षत्र

योग: विष्कुंभ योग (रात 08:54 बजे तक) उसके बाद प्रीति योग

करण: बालव करण (दोपहर 01:29 बजे तक) उसके बाद कौलव करण

चंद्र राशि: मीन

सूर्य राशि: मेष

अशुभ समय:

राहु काल: दोपहर 12:23 से दोपहर 02:04 बजे तक

सूर्योदय: सुबह 05:42

सूर्यास्त : शाम 07:05

संवत्सर : पराभव

संवत्सर(उत्तर) : रौद्र

विक्रम संवत: 2083 विक्रम संवत

शक संवत: 1948 शक संवत

कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi

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