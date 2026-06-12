Home > एस्ट्रो > Kal ka Panchang 13 June 2026: कल शनिवार का खास दिन, सूर्योदय से सूर्यास्त तक, पंचांग से जान लें पूरे दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल का टाइम

Kal ka Panchang 13 June 2026: कल शनिवार का खास दिन, सूर्योदय से सूर्यास्त तक, पंचांग से जान लें पूरे दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल का टाइम

Kal ka Panchang 13 June 2026: कल 12 जून 2026, शनिवार का दिन है,हिंदू पंचांग के अनुसार कल ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, जो 12 जून शाम  04:07 बजे तक रहेगी, उसके बाद चतुर्दशी तिथि हो जाएगी,आइए यहां जानते हैं,13 जून  2026, शुक्रवार के नक्षत्र और योग के साथ आज के दिन के शुभ मुहूर्त और राहुकाल का समय के बारे में.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: June 12, 2026 2:42:25 PM IST

आज का पंचांग 13 जून 2026
आज का पंचांग 13 जून 2026


Kal Ka Panchang 13 June 2026 |Kal Ka Subh Muhurat: कल 13 जून 2026, शनिवार का पावन दिन है,हिंदू पंचांग के अनुसार कल ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, जो 12 जून शाम  04:07  बजे तक रहेगी, उसके बाद चतुर्दशी तिथि हो जाएगी. साथ ही 14 जून रात 01:16 बजे तक कृत्तिका नक्षत्र, उसके बाद रोहिणी नक्षत्र लग जाएगा. इसके अलावा 13 जून शाम 05:27 बजे तक सुकर्मा योग रहेगा उसके बााद धृति योग लग जाएगा. आइए जानते हैं कि आज के दिन के शुभ मुहूर्त, राहुकाल के समय के बारे में विस्तार से.

कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi

  • दिनांक : 13 जून 2026
  • वार : शनिवार
  • माह (अमावस्यांत) : अधिक ज्येष्ठ 
  • माह (पूर्णिमांत) : अधिक ज्येष्ठ      
  • ऋतु : ग्रीष्म
  • आयन : उत्तरायण
  • पक्ष : कृष्ण पक्ष            
  • तिथि: त्रयोदशी (शाम 04:07 बजे तक) उसके बाद चतुर्दशी तिथि
  • नक्षत्र: कृत्तिका नक्षत्र (14 जून रात 01:16 बजे तक) उसके बाद रोहिणी नक्षत्र
  • योग: सुकर्मा योग (शाम 05:27 बजे तक) उसके बाद धृति योग
  • करण: वणिज करण (शाम 04:07 बजे तक) उसके बाद विष्टि भद्र करण
  • चंद्र राशि: मेष (सुबह 09:24 बजे तक) उसके बाद वृषभ
  • सूर्य राशि: वृषभ
  • अशुभ समय:   
  • राहु काल: सुबह 09:00 से सुबह 10:44 बजे तक
  • शुभ मुहूर्त:
  • अभिजित : सुबह 11:59 से दोपहर 12:55
  • सूर्योदय: सुबह 05:34
  • सूर्यास्त : शाम 07:20
  • संवत्सर : पराभव
  • संवत्सर(उत्तर) : रौद्र
  • विक्रम संवत: 2083 विक्रम संवत
  • शक संवत: 1948 शक संवत
  • कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi
 Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: aaj ka panchangAaj Ka Panchang in hindihindi panchag
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