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Aaj ka Panchang 13 July 2026: आज सोमवार  का खास दिन,पंचाग से जान लें पूरे दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल का टाइम

Aaj ka Panchang 13 July 2026: आज 13 जुलाई 2026,सोमवार का दिन है,हिंदू पंचांग के अनुसार आज आषाढ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है, जो आज शाम 06:49 बजे तक रहेगी, उसके बाद अमावस्या तिथि हो जाएगी,आइए यहां जानते हैं, 13 जुलाई  2026, सोमवार  के नक्षत्र और योग के साथ आज के दिन के शुभ मुहूर्त और राहुकाल का समय के बारे में.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: July 13, 2026 1:00:23 PM IST

आज का पंचांग 13 जुलाई 2026
आज का पंचांग 13 जुलाई 2026


Aaj Ka Panchang 13 July 2026 |Aaj Ka Subh Muhurat: आज 13 जुलाई 2026, सोमवार का पावन दिन है,हिंदू पंचांग के अनुसार आज आषाढ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है, जो आज शाम 06:49 बजे तक रहेगी, उसके बाद अमावस्या तिथि हो जाएगी. साथ ही 14 जुलाई सुबह 02:51 बजे तक आर्द्रा नक्षत्र, उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र लग जाएगा. इसके अलावा आज (दोपहर 03:59 बजे तक ध्रुव योग रहेगा उसके बााद व्याघात योग लग जाएगा. आइए जानते हैं कि आज के दिन के शुभ मुहूर्त, राहुकाल के समय के बारे में विस्तार से.

Aaj ki Tithi Panchang | आज कि तिथी पंचांग 

  • दिनांक : 13 जुलाई 2026
  • वार : सोमवार
  • माह (अमावस्यांत) : ज्येष्ठ 
  • माह (पूर्णिमांत) : आषाढ  
  • ऋतु : वर्षा
  • आयन : दक्षिणायन
  • पक्ष : कृष्ण पक्ष             
  • तिथि: चतुर्दशी तिथि (शाम 06:49 बजे तक) उसके बाद अमावस्या
  • नक्षत्र: आर्द्रा नक्षत्र (14 जुलाई सुबह 02:51 बजे तक) उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र
  • योग: ध्रुव योग (दोपहर 03:59 बजे तक) उसके बाद व्याघात योग
  • करण: विष्टि भद्र करण (सुबह 08:39 बजे तक) उसके बाद शकुनि करण
  • चंद्र राशि: मिथुन
  • सूर्य राशि: मिथुन
  • अशुभ समय:    
  • राहु काल: सुबह 07:25 से सुबह 09:08 बजे तक
  • शुभ मुहूर्त:
  • अभिजित : दोपहर 12:05 से दोपहर 12:59
  • सूर्योदय: सुबह 05:43
  • सूर्यास्त : शाम 07:22
  • संवत्सर : पराभव
  • संवत्सर(उत्तर) : रौद्र
  • विक्रम संवत: 2083 विक्रम संवत
  • शक संवत: 1948 शक संवत
 Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: aaj ka panchanghindi panchag
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