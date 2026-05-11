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Kal ka Panchang 12 May 2026: कल हनुमान जी का प्रिय दिन मंगलवार रहेगा बेहद शुभ! जानिए शुभ मुहूर्त और राहुकाल

Kal ka Panchang 12 May 2026: कल 12 मई 2026, मंगलवार का दिन है,हिंदू पंचांग के अनुसार कल ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है, जो दोपहर 02:52 बजे तक रहेगी उसके बाद एकादशी तिथि हो जाएगी,आइए यहां जानते हैं, मंगलवार 12 मई  2026 के नक्षत्र और योग के साथ आज के दिन के शुभ मुहूर्त और राहुकाल का समय के बारे में.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: May 11, 2026 2:08:38 PM IST

आज का पंचांग 12 मई 2026
आज का पंचांग 12 मई 2026


Kal Ka Panchang 12 May 2026 |Kal Ka Subh Muhurat: कल 12 मई 2026, मंगलवार का पावन दिन है,हिंदू पंचांग के अनुसार कल ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है,जो दोपहर  02:52 बजे तक रहेगी उसके बाद एकादशीतिथि हो जाएगी. साथ ही 13 मई रात 01:17 बजे तक पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र, उसके बाद उत्तराभाद्रपद नक्षत्र लग जाएगा. इसके अलावा रात 11:19 बजे तक वैधृति योग रहेगा उसके बााद विष्कुंभ योग लग जाएगा.आइए जानते हैं कि आज के दिन के शुभ मुहूर्त, राहुकाल के समय के बारे में विस्तार से.

कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi

  • दिनांक : 12 मई 2026
  • वार : मंगलवार
  • माह (अमावस्यांत) : वैशाख
  • माह (पूर्णिमांत) : ज्येष्ठ    
  • ऋतु : ग्रीष्म
  • आयन : उत्तरायण
  • पक्ष : कृष्ण पक्ष           
  • तिथि: दशमी तिथि (दोपहर 02:52 बजे तक) उसके बाद एकादशी तिथि
  • नक्षत्र: पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र (13 मई रात 01:17 बजे तक) उसके बाद उत्तराभाद्रपद नक्षत्र
  • योग: वैधृति योग (रात 11:19 बजे तक) उसके बाद विष्कुंभ योग
  • करण: विष्टि भद्र करण (दोपहर 02:52 बजे तक) उसके बाद भाव करण
  • चंद्र राशि: कुंभ (शाम 07:24 बजे तक) उसके बाद मीन
  • सूर्य राशि: मेष
  • अशुभ समय:   
  • राहु काल: शाम 03:44 से शाम 05:24 बजे तक
  • शुभ मुहूर्त:
  • अभिजित : सुबह 11:57 से दोपहर 12:50
  • सूर्योदय: सुबह 05:42
  • सूर्यास्त : शाम 07:04
  • संवत्सर : पराभव
  • संवत्सर(उत्तर) : रौद्र
  • विक्रम संवत: 2083 विक्रम संवत
  • शक संवत: 1948 शक संवत
  • कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi

  Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

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Tags: aaj ka panchanghindi panchag
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