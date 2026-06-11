Kal ka Panchang 12 June 2026: कल शुक्रवार को बन रहा खास संयोग, सूर्योदय से सूर्यास्त तक, पंचांग से जान लें पूरे दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल का टाइम

Kal Ka Panchang 12 June 2026 |Kal Ka Subh Muhurat: कल 11 जून 2026, शुक्रवार का पावन दिन है,हिंदू पंचांग के अनुसार कल ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है, जो 12 जून शाम 07:36 बजे तक रहेगी, उसके बाद त्रयोदशी तिथि हो जाएगी. साथ ही 12 जून को सुबह 06:28 बजे तक अश्विनी नक्षत्र, उसके बाद भरणी नक्षत्र लग जाएगा. इसके अलावा 12 जून रात 09:25 बजे तक अतिगंड योग रहेगा उसके बााद सुकर्मा योग लग जाएगा. आइए जानते हैं कि आज के दिन के शुभ मुहूर्त, राहुकाल के समय के बारे में विस्तार से.

कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi

दिनांक : 12 जून 2026

वार : शुक्रवार

माह (अमावस्यांत) : अधिक ज्येष्ठ

माह (पूर्णिमांत) : अधिक ज्येष्ठ

ऋतु : ग्रीष्म

आयन : उत्तरायण

पक्ष : कृष्ण पक्ष

तिथि: द्वादशी (शाम 07:36 बजे तक) उसके बाद त्रयोदशी तिथि

नक्षत्र: अश्विनी नक्षत्र (सुबह 06:28 बजे तक) उसके बाद भरणी नक्षत्र

योग: अतिगंड योग (रात 09:25 बजे तक) उसके बाद सुकर्मा योग

करण: कौलव करण (सुबह 09:10 बजे तक) उसके बाद तैतुला करण

चंद्र राशि: मेष

सूर्य राशि: वृषभ

अशुभ समय:

राहु काल: सुबह 10:44 से दोपहर 12:27 बजे तक

शुभ मुहूर्त:

अभिजित : सुबह 11:59 से दोपहर 12:54

सूर्योदय: सुबह 05:34

सूर्यास्त : शाम 07:20

संवत्सर : पराभव

संवत्सर(उत्तर) : रौद्र

विक्रम संवत: 2083 विक्रम संवत

शक संवत: 1948 शक संवत

कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi

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