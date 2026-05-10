Kal ka Panchang 11 May 2026: कल का दिन रहेगा बेहद शुभ,बन रहा शक्तिशाली ज्योतिषीय संयोग, जानिए शुभ मुहूर्त और राहुकाल

Kal Ka Panchang 11 May 2026 |Kal Ka Subh Muhurat: कल 11 मई 2026, सोमवार का पावन दिन है,हिंदू पंचांग के अनुसार कल ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है,जो दोपहर 03:24 बजे तक रहेगी उसके बाद दशमी तिथि हो जाएगी. साथ ही12 मई रात 01:28 बजे तक शततारका नक्षत्र, उसके बाद पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र लग जाएगा. इसके अलावा 12 मई रात 01:03 बजे तक इंद्र योग रहेगा उसके बााद वैधृति योग लग जाएगा.आइए जानते हैं कि आज के दिन के शुभ मुहूर्त, राहुकाल के समय के बारे में विस्तार से.

कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi

दिनांक : 11 मई 2026

वार : सोमवार

माह (अमावस्यांत) : वैशाख

माह (पूर्णिमांत) : ज्येष्ठ

ऋतु : ग्रीष्म

आयन : उत्तरायण

पक्ष : कृष्ण पक्ष

तिथि: नवमी तिथि (दोपहर 03:24 बजे तक) उसके बाद दशमी तिथि

नक्षत्र: शततारका नक्षत्र (12 मई रात 01:28 बजे तक) उसके बाद पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र

योग: इंद्र योग (12 मई रात 01:03 बजे तक) उसके बाद वैधृति योग

करण: गरज करण (दोपहर 03:24 बजे तक) उसके बाद वणिज करण

चंद्र राशि: कुंभ

सूर्य राशि: मेष

अशुभ समय:

राहु काल: सुबह 07:23 से सुबह 09:03 बजे तक

शुभ मुहूर्त:

अभिजित : सुबह 11:57 से दोपहर 12:50

सूर्योदय: सुबह 05:43

सूर्यास्त : शाम 07:04

संवत्सर : पराभव

संवत्सर(उत्तर) : रौद्र

विक्रम संवत: 2083 विक्रम संवत

शक संवत: 1948 शक संवत

कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi

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