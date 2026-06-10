Home > एस्ट्रो > Kal ka Panchang 11 June 2026: कल गुरुवार को परमा एकादशी का व्रत,पंचांग से जान लें पूरे दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त  राहुकाल और पारण का समय

Kal ka Panchang 11 June 2026: कल गुरुवार को परमा एकादशी का व्रत,पंचांग से जान लें पूरे दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त  राहुकाल और पारण का समय

Kal ka Panchang 11 June 2026: कल 11 जून 2026, गुरुवार का दिन है,हिंदू पंचांग के अनुसार कल ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है, जो 11 जून रात 10:36 बजे तक रहेगी, उसके बाद द्वादशी तिथि हो जाएगी,आइए यहां जानते हैं,11 जून  2026, गुरुवार के नक्षत्र और योग के साथ आज के दिन के शुभ मुहूर्त और राहुकाल का समय के बारे में.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: June 10, 2026 1:05:33 PM IST

आज का पंचांग 11 जून 2026
आज का पंचांग 11 जून 2026


Kal Ka Panchang 11 June 2026 |Kal Ka Subh Muhurat: कल 11 जून 2026, गुरुवार का पावन दिन है,हिंदू पंचांग के अनुसार कल ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है, 11 जून रात 10:36 बजे तक रहेगी, उसके बाद द्वादशी तिथि हो जाएगी. साथ ही 11 जून को सुबह 08:16 बजे तक रेवती नक्षत्र, उसके बाद अश्विनी नक्षत्र लग जाएगा. इसके अलावा 12 जून रात 12:59 बजे तक शोभन योग रहेगा उसके बााद अतिगंड योग लग जाएगा. आइए जानते हैं कि आज के दिन के शुभ मुहूर्त, राहुकाल के समय के बारे में विस्तार से.

कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi

  • दिनांक : 11 जून 2026
  • वार : गुरुवार
  • माह (अमावस्यांत) : अधिक ज्येष्ठ 
  • माह (पूर्णिमांत) : अधिक ज्येष्ठ      
  • ऋतु : ग्रीष्म
  • आयन : उत्तरायण
  • पक्ष : कृष्ण पक्ष            
  • तिथि: एकादशी (रात 10:36 बजे तक) उसके बाद द्वादशी तिथि
  • नक्षत्र: रेवती नक्षत्र (सुबह 08:16 बजे तक) उसके बाद अश्विनी नक्षत्र
  • योग: शोभन योग (12 जून रात 12:59 बजे तक) उसके बाद अतिगंड योग
  • करण: भाव करण (सुबह 12:52 बजे तक) उसके बाद बलवा करण
  • चंद्र राशि: मीन (सुबह 08:16 बजे तक) उसके बाद मेष
  • सूर्य राशि: वृषभ
  • अशुभ समय:   
  • राहु काल: दोपहर 02:10 से दोपहर 03:53 बजे तक
  • शुभ मुहूर्त:
  • अभिजित : सुबह 11:59 से दोपहर 12:54
  • सूर्योदय: सुबह 05:34
  • सूर्यास्त : शाम 07:19
  • संवत्सर : पराभव
  • संवत्सर(उत्तर) : रौद्र
  • विक्रम संवत: 2083 विक्रम संवत
  • शक संवत: 1948 शक संवत
  • कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi
  Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: aaj ka panchangAaj Ka Panchang 11 June 2026hindi panchag
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