Aaj ka Panchang 11 July 2026: आज शनिवार का खास दिन,पंचाग से जान लें पूरे दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल का टाइम

Aaj Ka Panchang 11 July 2026 |Aaj Ka Subh Muhurat: आज 11 जुलाई 2026, शनिवार का पावन दिन है,हिंदू पंचांग के अनुसार आज आषाढ माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है, जो 12 जुलाई प्रात: 02:04 तक रहेगी, उसके बाद त्रयोदशी तिथि हो जाएगी. साथ ही सुबह 11:03 बजे तक कृत्तिका नक्षत्र, उसके बाद रोहिणी नक्षत्र लग जाएगा. इसके अलावा 12 जुलाई रात 12:04 तक गंड योग रहेगा उसके बााद वृद्धि योग लग जाएगा. आइए जानते हैं कि आज के दिन के शुभ मुहूर्त, राहुकाल के समय के बारे में विस्तार से.

Aaj ki Tithi Panchang | आज कि तिथी पंचांग

दिनांक : 11 जुलाई 2026

वार : शनिवार

माह (अमावस्यांत) : ज्येष्ठ

माह (पूर्णिमांत) : आषाढ

ऋतु : वर्षा

आयन : दक्षिणायन

पक्ष : कृष्ण पक्ष

तिथि: द्वादशी तिथि (12 जुलाई प्रात: 02:04 तक) उसके बाद त्रयोदशी तिथि

नक्षत्र: कृत्तिका नक्षत्र (सुबह 11:03 तक) उसके बाद रोहिणी नक्षत्र

योग: गंड योग (12 जुलाई रात 12:04 तक) उसके बाद वृद्धि योग

करण: कौलव करण (दोपहर 03:45 तक) उसके बाद तैतुला करण

चंद्र राशि: वृषभ

सूर्य राशि: मिथुन

अशुभ समय:

राहु काल: सुबह 09:07 से सुबह 10:50 बजे तक

शुभ मुहूर्त:

अभिजित : दोपहर 12:05 से दोपहर 12:59

सूर्योदय: सुबह 05:42

सूर्यास्त : शाम 07:23

संवत्सर : पराभव

संवत्सर(उत्तर) : रौद्र

विक्रम संवत: 2083 विक्रम संवत

शक संवत: 1948 शक संवत

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.