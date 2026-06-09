Home > एस्ट्रो > Kal ka Panchang 10 June 2026: कल बुधवार को आयुष्मान योग का खास संयोग, सूर्योदय से सूर्यास्त तक, पंचांग से जान लें पूरे दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल का टाइम

Kal ka Panchang 10 June 2026: कल बुधवार को आयुष्मान योग का खास संयोग, सूर्योदय से सूर्यास्त तक, पंचांग से जान लें पूरे दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल का टाइम

Kal ka Panchang 10 June 2026: कल 10 जून 2026, बुधवार का दिन है,हिंदू पंचांग के अनुसार कल ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है, जो 11 जून रात 12:57 बजे तक रहेगी, उसके बाद एकादशी तिथि हो जाएगी,आइए यहां जानते हैं,10 जून  2026, बुधवार के नक्षत्र और योग के साथ आज के दिन के शुभ मुहूर्त और राहुकाल का समय के बारे में.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: June 9, 2026 1:30:28 PM IST

आज का पंचांग 10 जून 2026
आज का पंचांग 10 जून 2026


Kal Ka Panchang 10 June 2026 |Kal Ka Subh Muhurat: कल 10 जून 2026, बुधवार का पावन दिन है,हिंदू पंचांग के अनुसार कल ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है, 11 जून रात 12:57 बजे तक रहेगी, उसके बाद एकादशी तिथि हो जाएगी. साथ ही 10 जून को सुबह 09:21 बजे तक उत्तराभाद्रपद नक्षत्र, उसके बाद रेवती नक्षत्र लग जाएगा. इसके अलावा सुबह   06:29 बजे तक आयुष्मान योग रहेगा उसके बााद सौभाग्य योग लग जाएगा. आइए जानते हैं कि आज के दिन के शुभ मुहूर्त, राहुकाल के समय के बारे में विस्तार से.

कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi

  • दिनांक : 10 जून 2026
  • वार : बुधवार
  • माह (अमावस्यांत) : अधिक ज्येष्ठ 
  • माह (पूर्णिमांत) : अधिक ज्येष्ठ      
  • ऋतु : ग्रीष्म
  • आयन : उत्तरायण
  • पक्ष : कृष्ण पक्ष            
  • तिथि: दशमी (11 जून रात 12:57 बजे तक) उसके बाद एकादशी तिथि
  • नक्षत्र: उत्तराभाद्रपद नक्षत्र (सुबह 09:21 बजे तक) उसके बाद रेवती नक्षत्र
  • योग: आयुष्मान योग (सुबह 06:29 बजे तक) उसके बाद सौभाग्य योग
  • करण: वणिज करण (दोपहर 01:52 बजे तक) उसके बाद विष्टि भद्र करण
  • चंद्र राशि: मीन
  • सूर्य राशि: वृषभ
  • अशुभ समय:   
  • राहु काल: दोपहर 12:26 से दोपहर 02:10 बजे तक
  • सूर्योदय: सुबह 05:34
  • सूर्यास्त : शाम 07:19
  • संवत्सर : पराभव
  • संवत्सर(उत्तर) : रौद्र
  • विक्रम संवत: 2083 विक्रम संवत
  • शक संवत: 1948 शक संवत
  • कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi
  Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

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