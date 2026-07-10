Home > एस्ट्रो > Aaj ka Panchang 10 July 2026: आज शुक्रवार का खास दिन,पंचाग से जान लें पूरे दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल का टाइम

Aaj ka Panchang 10 July 2026: आज शुक्रवार का खास दिन,पंचाग से जान लें पूरे दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल का टाइम

Aaj ka Panchang 10 July 2026: आज 10 जुलाई 2026, शुक्रवार का दिन है,हिंदू पंचांग के अनुसार आज आषाढ माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है, जो आज  सुबह 08:16 बजे तक रहेगी, उसके बाद एकादशी तिथि हो जाएगी,आइए यहां जानते हैं, 10 जुलाई  2026,   शुक्रवार के नक्षत्र और योग के साथ आज के दिन के शुभ मुहूर्त और राहुकाल का समय के बारे में.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: July 10, 2026 12:43:17 PM IST

आज का पंचांग 10 जुलाई 2026
आज का पंचांग 10 जुलाई 2026


Aaj Ka Panchang 10 July 2026 | Aaj Ka Subh Muhurat: आज 101 जुलाई 2026,  शुक्रवार का पावन दिन है,,हिंदू पंचांग के अनुसार आज आषाढ माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है, जो आज सुबह 08:16 बजे तक रहेगी, उसके बाद एकादशी  तिथि हो जाएगी. साथ ही दोपहर  01:14 बजे तक भरणी नक्षत्र, उसके बाद भरणी कृत्तिका लग जाएगा. इसके अलावा सुबह 07:14  बजे तक धृति योग रहेगा उसके बााद शूल योग लग जाएगा. आइए जानते हैं कि आज के दिन के शुभ मुहूर्त, राहुकाल के समय के बारे में विस्तार से.

Aaj ki Tithi Panchang | आज कि तिथी पंचांग 

  • दिनांक : 10 जुलाई 2026
  • वार : शुक्रवार
  • माह (अमावस्यांत) : ज्येष्ठ 
  • माह (पूर्णिमांत) : आषाढ  
  • ऋतु : वर्षा
  • आयन : दक्षिणायन
  • पक्ष : कृष्ण पक्ष             
  • तिथि: दशमी तिथि (सुबह 08:16 तक) उसके बाद एकादशी तिथि
  • नक्षत्र: भरणी नक्षत्र (दोपहर 01:14 तक) उसके बाद कृत्तिका नक्षत्र
  • योग: धृति योग (सुबह 07:14 तक) उसके बाद शूल योग
  • करण: विष्टि भद्र करण (सुबह 08:16 तक) उसके बाद भाव करण
  • चंद्र राशि: मेष (शाम 06:44 तक) उसके बाद वृषभ
  • सूर्य राशि: मिथुन
  • अशुभ समय:    
  • राहु काल: सुबह 10:49 से दोपहर 12:32 बजे तक
  • शुभ मुहूर्त:
  • अभिजित : दोपहर 12:05 से दोपहर 12:59
  • सूर्योदय: सुबह 05:41
  • सूर्यास्त : शाम 07:23
  • संवत्सर : पराभव
  • संवत्सर(उत्तर) : रौद्र
  • विक्रम संवत: 2083 विक्रम संवत
  • शक संवत: 1948 शक संवत
 Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: aaj ka panchanghindi panchag
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

फैट कट करने के लिए कौन से फल खाने चाहिए?

July 9, 2026

अजीनोमोटो खाने के नुकसान

July 9, 2026

श्रेयस अय्यर को छोड़िए… इन कप्तानों ने हारे सबसे ज्यादा...

July 9, 2026

बारिश के मौसम में भूलकर भी न खाएं ये चीजें

July 9, 2026

जान्हवी ने हाथों में रचाई ‘शिखु’ के नाम की मेहंदी

July 9, 2026

राघव जुयाल की 6 फिल्में और सीरीज, एक कर देगी...

July 9, 2026
Aaj ka Panchang 10 July 2026: आज शुक्रवार का खास दिन,पंचाग से जान लें पूरे दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल का टाइम

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Aaj ka Panchang 10 July 2026: आज शुक्रवार का खास दिन,पंचाग से जान लें पूरे दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल का टाइम
Aaj ka Panchang 10 July 2026: आज शुक्रवार का खास दिन,पंचाग से जान लें पूरे दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल का टाइम
Aaj ka Panchang 10 July 2026: आज शुक्रवार का खास दिन,पंचाग से जान लें पूरे दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल का टाइम
Aaj ka Panchang 10 July 2026: आज शुक्रवार का खास दिन,पंचाग से जान लें पूरे दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल का टाइम