Aaj ka Panchang 10 July 2026: आज शुक्रवार का खास दिन,पंचाग से जान लें पूरे दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल का टाइम

Aaj Ka Panchang 10 July 2026 | Aaj Ka Subh Muhurat: आज 101 जुलाई 2026, शुक्रवार का पावन दिन है,,हिंदू पंचांग के अनुसार आज आषाढ माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है, जो आज सुबह 08:16 बजे तक रहेगी, उसके बाद एकादशी तिथि हो जाएगी. साथ ही दोपहर 01:14 बजे तक भरणी नक्षत्र, उसके बाद भरणी कृत्तिका लग जाएगा. इसके अलावा सुबह 07:14 बजे तक धृति योग रहेगा उसके बााद शूल योग लग जाएगा. आइए जानते हैं कि आज के दिन के शुभ मुहूर्त, राहुकाल के समय के बारे में विस्तार से.

Aaj ki Tithi Panchang | आज कि तिथी पंचांग

दिनांक : 10 जुलाई 2026

वार : शुक्रवार

माह (अमावस्यांत) : ज्येष्ठ

माह (पूर्णिमांत) : आषाढ

ऋतु : वर्षा

आयन : दक्षिणायन

पक्ष : कृष्ण पक्ष

तिथि: दशमी तिथि (सुबह 08:16 तक) उसके बाद एकादशी तिथि

नक्षत्र: भरणी नक्षत्र (दोपहर 01:14 तक) उसके बाद कृत्तिका नक्षत्र

योग: धृति योग (सुबह 07:14 तक) उसके बाद शूल योग

करण: विष्टि भद्र करण (सुबह 08:16 तक) उसके बाद भाव करण

चंद्र राशि: मेष (शाम 06:44 तक) उसके बाद वृषभ

सूर्य राशि: मिथुन

अशुभ समय:

राहु काल: सुबह 10:49 से दोपहर 12:32 बजे तक

शुभ मुहूर्त:

अभिजित : दोपहर 12:05 से दोपहर 12:59

सूर्योदय: सुबह 05:41

सूर्यास्त : शाम 07:23

संवत्सर : पराभव

संवत्सर(उत्तर) : रौद्र

विक्रम संवत: 2083 विक्रम संवत

शक संवत: 1948 शक संवत

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.