Kal ka Panchang 1 June 2026: कल है महादेव को प्रिय सोमवार का विशेष दिन, इस खास समय में करें पूजा, पंचाग से जान लें पूरे दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल का टाइम

Kal Ka Panchang 1 June 2026 |Kal Ka Subh Muhurat: कल 1 जून 2026, सोमवार का पावन दिन है,हिंदू पंचांग के अनुसार कल ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की प्रथम तिथि है, जो 1 जून शाम 04:37 बजे तक रहेगी, उसके बाद द्वितीया तिथि हो जाएगी. साथ शाम 07:08 बजे तक ज्येष्ठा नक्षत्र, उसके बाद मूल नक्षत्र लग जाएगा. इसके अलावा सुबह 06:18 बजे तक सिद्ध योग रहेगा उसके बााद साध्य योग लग जाएगा. आइए जानते हैं कि आज के दिन के शुभ मुहूर्त, राहुकाल के समय के बारे में विस्तार से.

कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi

दिनांक : 1 जून 2026

वार : सोमवार

माह (अमावस्यांत) : अधिक ज्येष्ठ

माह (पूर्णिमांत) : अधिक ज्येष्ठ

ऋतु : ग्रीष्म

आयन : उत्तरायण

पक्ष : कृष्ण पक्ष

तिथि: प्रथम (शाम 04:37 तक) उसके बाद द्वितीया तिथी

नक्षत्र: ज्येष्ठा नक्षत्र (शाम 07:08 तक) उसके बाद मूल नक्षत्र

योग: सिद्ध योग (सुबह 06:18 तक) उसके बाद साध्य योग

करण: कौलव करण (शाम 04:37 तक) उसके बाद तैतुला करण

चंद्र राशि: वृश्चिक (शाम 07:08 तक) उसके बाद धनु

सूर्य राशि: वृषभ

अशुभ समय:

राहु काल: सुबह 07:17 से सुबह 08:59 बजे तक

शुभ मुहूर्त:

अभिजित : सुबह 11:57 से दोपहर 12:52

सूर्योदय: सुबह 05:34

सूर्यास्त : शाम 07:15

संवत्सर : पराभव

संवत्सर(उत्तर) : रौद्र

विक्रम संवत: 2083 विक्रम संवत

शक संवत: 1948 शक संवत

कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi

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