Kal ka Panchang 30 June 2026: कल आषाढ माह का पहला दिन , इस खास मुहूर्त में करें पूजा; पंचाग से जान लें पूरे दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल का टाइम

Kal Ka Panchang 30 June 2026 |Kal Ka Subh Muhurat: कल 30 जून 2026, मंगलवार का पावन दिन है,हिंदू पंचांग के अनुसार कल आषाढ माह के कृष्ण पक्ष की प्रथम तिथि है, जो 30 जून सुबह 05:25 बजे तक रहेगी, उसके बाद प्रथम तिथि हो जाएगी. साथ ही 1 जुलाई को सुबह 06:50 बजे तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, उसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र लग जाएगा. इसके अलावा दोपहर 03:18 बजे तक ब्रह्म योग रहेगा उसके बााद इंद्र योग लग जाएगा. आइए जानते हैं कि आज के दिन के शुभ मुहूर्त, राहुकाल के समय के बारे में विस्तार से.

कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi

दिनांक : 30 जून 2026

वार : मंगलवार

माह (अमावस्यांत) : ज्येष्ठ

माह (पूर्णिमांत) : आषाढ

ऋतु : वर्षा

आयन : दक्षिणायन

पक्ष : कृष्ण पक्ष

तिथि: प्रथम तिथि

नक्षत्र: पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र (1 जुलाई को सुबह 06:50 बजे तक) उसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र

योग: ब्रह्म योग (दोपहर 03:18 बजे तक) उसके बाद इंद्र योग

करण: बलव करण (शाम 06:33 बजे तक) उसके बाद कौलव करण

चंद्र राशि: धनु

सूर्य राशि: मिथुन

अशुभ समय:

राहु काल: दोपहर 03:57 से शाम 05:40 बजे तक

शुभ मुहूर्त:

अभिजित : दोपहर 12:03 से दोपहर 12:58

सूर्योदय: सुबह 05:37

सूर्यास्त : शाम 07:24

संवत्सर : पराभव

संवत्सर(उत्तर) : रौद्र

विक्रम संवत: 2083 विक्रम संवत

शक संवत: 1948 शक संवत

कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.