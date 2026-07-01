Home > एस्ट्रो > Kal ka Panchang 2 July 2026: कल गुरुवार का खास दिन , इस खास मुहूर्त में करें पूजा; पंचाग से जान लें पूरे दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल का टाइम

Kal ka Panchang 2 July 2026: कल गुरुवार का खास दिन , इस खास मुहूर्त में करें पूजा; पंचाग से जान लें पूरे दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल का टाइम

Kal ka Panchang 2 July 2026: कल 2 जुलाई 2026, गुरुवार का दिन है,हिंदू पंचांग के अनुसार कल आषाढ माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है जो सुबह 09:37 बजे तक रहेगी उसके बाद तृतीया तिथि हो जाएगी,आइए यहां जानते हैं, 2 जुलाई गुरुवार के नक्षत्र और योग के साथ आज के दिन के शुभ मुहूर्त और राहुकाल का समय के बारे में.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: July 1, 2026 1:51:26 PM IST

आज का पंचांग 2 जुलाई 2026
आज का पंचांग 2 जुलाई 2026


Kal Ka Panchang 2 July 2026 |Kal Ka Subh Muhurat: कल 2 जुलाई 2026, गुरुवार का पावन दिन है,हिंदू पंचांग के अनुसार कल आषाढ माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है जो सुबह 09:37 बजे तक रहेगी उसके बाद तृतीया तिथि हो जाएगी. साथ ही 2 जुलाई को सुबह  09:26 बजे तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, उसके बाद श्रवण नक्षत्र लग जाएगा. इसके अलावा शाम 04:38 बजे तक वैधृति  योग रहेगा उसके बााद विष्कुंभ योग लग जाएगा. आइए जानते हैं कि आज के दिन के शुभ मुहूर्त, राहुकाल के समय के बारे में विस्तार से.

कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi

  • दिनांक : 2 जुलाई 2026
  • वार : गुरुवार
  • माह (अमावस्यांत) : ज्येष्ठ 
  • माह (पूर्णिमांत) : आषाढ  
  • ऋतु : वर्षा
  • आयन : दक्षिणायन
  • पक्ष : कृष्ण पक्ष             
  • तिथि: द्वितीया तिथि (सुबह 09:37 तक) उसके बाद तृतीया तिथि
  • नक्षत्र: उत्तराषाढ़ा नक्षत्र (सुबह 09:26 तक) उसके बाद श्रवण नक्षत्र
  • योग: वैधृति योग (शाम 04:38 तक) उसके बाद विष्कुंभ योग
  • करण: गरज करण (सुबह 09:37 तक) उसके बाद वणिज करण
  • चंद्र राशि: मकर
  • सूर्य राशि: मिथुन
  • अशुभ समय:   
  • राहु काल: दोपहर 02:14 से दोपहर 03:57 बजे तक
  • शुभ मुहूर्त:
  • अभिजित : दोपहर 12:03 से दोपहर 12:58
  • सूर्योदय: सुबह 05:38
  • सूर्यास्त : शाम 07:24
  • संवत्सर : पराभव
  • संवत्सर(उत्तर) : रौद्र
  • विक्रम संवत: 2083 विक्रम संवत
  • शक संवत: 1948 शक संवत
  • कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi
  Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: aaj ka panchangAaj Ka Panchang 2 July 2026hindi panchag
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