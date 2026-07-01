Kal ka Panchang 2 July 2026: कल गुरुवार का खास दिन , इस खास मुहूर्त में करें पूजा; पंचाग से जान लें पूरे दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल का टाइम

Kal Ka Panchang 2 July 2026 |Kal Ka Subh Muhurat: कल 2 जुलाई 2026, गुरुवार का पावन दिन है,हिंदू पंचांग के अनुसार कल आषाढ माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है जो सुबह 09:37 बजे तक रहेगी उसके बाद तृतीया तिथि हो जाएगी. साथ ही 2 जुलाई को सुबह 09:26 बजे तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, उसके बाद श्रवण नक्षत्र लग जाएगा. इसके अलावा शाम 04:38 बजे तक वैधृति योग रहेगा उसके बााद विष्कुंभ योग लग जाएगा. आइए जानते हैं कि आज के दिन के शुभ मुहूर्त, राहुकाल के समय के बारे में विस्तार से.

कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi

दिनांक : 2 जुलाई 2026

वार : गुरुवार

माह (अमावस्यांत) : ज्येष्ठ

माह (पूर्णिमांत) : आषाढ

ऋतु : वर्षा

आयन : दक्षिणायन

पक्ष : कृष्ण पक्ष

तिथि: द्वितीया तिथि (सुबह 09:37 तक) उसके बाद तृतीया तिथि

नक्षत्र: उत्तराषाढ़ा नक्षत्र (सुबह 09:26 तक) उसके बाद श्रवण नक्षत्र

योग: वैधृति योग (शाम 04:38 तक) उसके बाद विष्कुंभ योग

करण: गरज करण (सुबह 09:37 तक) उसके बाद वणिज करण

चंद्र राशि: मकर

सूर्य राशि: मिथुन

अशुभ समय:

राहु काल: दोपहर 02:14 से दोपहर 03:57 बजे तक

शुभ मुहूर्त:

अभिजित : दोपहर 12:03 से दोपहर 12:58

सूर्योदय: सुबह 05:38

सूर्यास्त : शाम 07:24

संवत्सर : पराभव

संवत्सर(उत्तर) : रौद्र

विक्रम संवत: 2083 विक्रम संवत

शक संवत: 1948 शक संवत

कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi



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