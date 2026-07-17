Home > एस्ट्रो > Aaj ka Panchang 17 July 2026: आज शुक्रवार का खास दिन,पंचाग से जान लें पूरे दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल का टाइम

Aaj ka Panchang 17 July 2026: आज शुक्रवार का खास दिन,पंचाग से जान लें पूरे दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल का टाइम

Aaj ka Panchang 17 July 2026: आज 17 जुलाई 2026,शुक्रवार का दिन है, हिंदू पंचांग के अनुसार आज आषाढ माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया  तिथि है, जो आज सुबह 06:27 बजे तक रहेगी, उसके बाद  चतुर्थी  तिथि हो जाएगी,आइए यहां जानते हैं, 17 जुलाई  2026, शुक्रवार के नक्षत्र और योग के साथ आज के दिन के शुभ मुहूर्त और राहुकाल का समय के बारे में.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: July 17, 2026 12:51:15 PM IST

आज का पंचांग 17 जुलाई 2026
आज का पंचांग 17 जुलाई 2026


Aaj Ka Panchang 17 July 2026 | Aaj Ka Subh Muhurat: आज 17 जुलाई 2026,शुक्रवार का दिन है, हिंदू पंचांग के अनुसार आज आषाढ माह के शुक्ल पक्ष की  तृतीया  तिथि है, जो आज सुबह 06:27 बजे तक रहेगी, उसके बाद  चतुर्थी तिथि हो जाएगी. साथ ही आज शाम 06:34 बजे तक मघा नक्षत्र, उसके बाद पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र लग जाएगा. इसके अलावा 17 जुलाई रात 10:45 बजे तक व्यतिपात योग रहेगा उसके बााद वरियान योग लग जाएगा. आइए जानते हैं कि आज के दिन के शुभ मुहूर्त, राहुकाल के समय के बारे में विस्तार से.

Aaj ki Tithi Panchang | आज कि तिथी पंचांग 

  • दिनांक : 17 जुलाई 2026
  • वार : शुक्रवार
  • माह (अमावस्यांत) : आषाढ 
  • माह (पूर्णिमांत) : आषाढ  
  • ऋतु : वर्षा
  • आयन : दक्षिणायन
  • पक्ष : शुक्ल पक्ष              
  • तिथि: तृतीया तिथि (सुबह 06:27 तक) उसके बाद चतुर्थी तिथि
  • नक्षत्र: मघा नक्षत्र (शाम 06:34 तक) उसके बाद पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र
  • योग: व्यतिपात योग (रात 10:45 तक) उसके बाद वरियान योग
  • करण: गरज करण (सुबह 06:27 तक) उसके बाद वणिज करण
  • चंद्र राशि: सिंह राशि
  • सूर्य राशि: कर्क राशि
  • अशुभ समय:    
  • राहु काल: सुबह 10:51 से दोपहर 12:33 बजे तक
  • शुभ मुहूर्त:
  • अभिजित : दोपहर 12:06 से दोपहर 01:00
  • सूर्योदय: सुबह 05:45
  • सूर्यास्त : शाम 07:21
  • संवत्सर : पराभव
  • संवत्सर(उत्तर) : रौद्र
  • विक्रम संवत: 2083 विक्रम संवत
  • शक संवत: 1948 शक संवत
Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: aaj ka panchanghindi panchag
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