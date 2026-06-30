Home > एस्ट्रो > Kal ka Panchang  1 July  2026: कल बुधवार का खास दिन , इस विशेष मुहूर्त में करें पूजा; पंचाग से जान लें पूरे दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल का टाइम

Kal ka Panchang  1 July  2026: कल बुधवार का खास दिन , इस विशेष मुहूर्त में करें पूजा; पंचाग से जान लें पूरे दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल का टाइम

Kal ka Panchang 1 July 2026: कल 1 जुलाई 2026, बुधवार का दिन है,हिंदू पंचांग के अनुसार कल आषाढ  माह के कृष्ण  पक्ष की प्रथम तिथि है जो सुबह 07:38 बजे तक रहेगी उसके बाद द्वितीया तिथि हो जाएगी,आइए यहां जानते हैं,1 जुलाई , बुधवार के नक्षत्र और योग के साथ आज के दिन के शुभ मुहूर्त और राहुकाल का समय के बारे में.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: June 30, 2026 3:01:55 PM IST

आज का पंचांग 1 जुलाई 2026
आज का पंचांग 1 जुलाई 2026


Kal Ka Panchang 1 July 2026 |Kal Ka Subh Muhurat: कल 1 जुलाई 2026, बुधवार का पावन दिन है,हिंदू पंचांग के अनुसार कल आषाढ माह के कृष्ण पक्ष की प्रथम तिथि है जो सुबह 07:38 बजे तक रहेगी उसके बाद द्वितीया तिथि हो जाएगी. साथ ही 1 जुलाई को सुबह 06:50 बजे तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, उसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र लग जाएगा. इसके अलावा शाम 04:03 बजे तक इंद्र योग रहेगा उसके बााद वैधृति योग लग जाएगा. आइए जानते हैं कि आज के दिन के शुभ मुहूर्त, राहुकाल के समय के बारे में विस्तार से.

कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi

  • दिनांक : 1 जुलाई 2026
  • वार : बुधवार
  • माह (अमावस्यांत) : ज्येष्ठ 
  • माह (पूर्णिमांत) : आषाढ  
  • ऋतु : वर्षा
  • आयन : दक्षिणायन
  • पक्ष : कृष्ण पक्ष             
  • तिथि: प्रथम तिथि (सुबह 07:38 तक) उसके बाद द्वितीया तिथि
  • नक्षत्र: पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र (सुबह 06:50 तक) उसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र
  • योग: इंद्र योग (शाम 04:03 तक) उसके बाद वैधृति योग
  • करण: कौलव करण (सुबह 07:38 तक) उसके बाद तैतुला करण
  • चंद्र राशि: धनु (दोपहर 01:31 तक) उसके बाद मकर
  • सूर्य राशि: मिथुन
  • अशुभ समय:   
  • राहु काल: दोपहर 12:31 से दोपहर 02:14 बजे तक
  • सूर्योदय: सुबह 05:38
  • सूर्यास्त : शाम 07:24
  • संवत्सर : पराभव
  • संवत्सर(उत्तर) : रौद्र
  • विक्रम संवत: 2083 विक्रम संवत
  • शक संवत: 1948 शक संवत
  • कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi
 Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

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