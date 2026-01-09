Home > एस्ट्रो > Aaj Ka Love Rashifal: 9 जनवरी, शुक्रवार मेष से मीन राशि का लव राशिफल

Aaj Ka Love Rashifal: 9 जनवरी, शुक्रवार मेष से मीन राशि का लव राशिफल

Today Love Rashifal 9 January 2026: 9 जनवरी 2026 का दिन 12 राशियों के लव रिलेशन के लिए कैसा रहेगा, किन राशियों को मिलेगा लव का साथ, किन लोगों को करना होगा अभी इंतजार, विस्तार से पढ़ें आज का लव राशिफल.

By: Tavishi Kalra | Published: January 9, 2026 7:02:16 AM IST

Aaj Ka Love Rashifal: 9 जनवरी, शुक्रवार मेष से मीन राशि का लव राशिफल


Love Rashifal 9 January 2026: 9 जनवरी 2026 के दिन कुछ राशियों को लव रिलेशन में सुखद परिणाम मिलेंगे और कुछ राशियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. जानते हैं साल के आखिर दिन कैसा रहेगा आपका लव रिलेशन, पढ़ें 12 राशियों का लव राशिफल.

You Might Be Interested In

मेष (Aries)

आज प्रेम संबंधों में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी.

You Might Be Interested In

पार्टनर से दिल की बात साझा करने का सही समय है.

सिंगल लोगों को कोई पुराना क्रश दोबारा याद आ सकता है.

वृषभ (Taurus)

रिश्ते में स्थिरता और भरोसा महसूस करेंगे.

शादीशुदा जातकों के लिए दिन रोमांटिक रहेगा.

अहंकार से बचें, वरना छोटी बात बड़ा रूप ले सकती है.

मिथुन (Gemini)

लव लाइफ में कन्फ्यूजन की स्थिति बन सकती है.

किसी तीसरे की दखल से बचें.

सिंगल लोगों को जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए.

कर्क (Cancer)

पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा.

भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा.

आज प्रपोज करने के लिए शुभ दिन है.

सिंह (Leo)

रिश्ते में रोमांस और आकर्षण बढ़ेगा.

पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का मौका मिलेगा.

सिंगल जातकों की लव लाइफ में नया मोड़ आ सकता है.

कन्या (Virgo)

छोटी-छोटी बातों पर टोकाटाकी से बचें.

समझदारी से काम लेंगे तो रिश्ता मजबूत होगा.

एक्स से जुड़ी कोई खबर मिल सकती है.

तुला (Libra)

प्रेम जीवन में संतुलन बना रहेगा.

पार्टनर के साथ भविष्य की योजना बना सकते हैं.

सिंगल लोगों को कोई खास इंसान आकर्षित कर सकता है.

वृश्चिक (Scorpio)

रिश्ते में जुनून और गहराई बढ़ेगी.

शक और संदेह से दूरी बनाएं.

गुप्त प्रेम संबंध उजागर हो सकते हैं.

धनु (Sagittarius)

आज दिल की सुनना फायदेमंद रहेगा.

लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में मिठास आएगी.

सिंगल लोग किसी नए व्यक्ति से प्रभावित होंगे.

मकर (Capricorn)

रिश्ते में गंभीरता और प्रतिबद्धता बढ़ेगी.

विवाह की बात आगे बढ़ सकती है.

पार्टनर से भावनाएं खुलकर साझा करें.

कुंभ (Aquarius)

दोस्ती से प्यार की शुरुआत संभव है.

पार्टनर के साथ मतभेद सुलझेंगे.

सोशल मीडिया के जरिए कोई खास संपर्क बन सकता है.

मीन (Pisces)

आज प्रेम जीवन बेहद भावुक और रोमांटिक रहेगा.

पार्टनर से सरप्राइज मिल सकता है.

सिंगल लोगों के लिए दिन बेहद शुभ है.

You Might Be Interested In
Tags: 9 January 2026aaj ka love rashifalLove Rashifal TodayRashifaltoday Love rashifal
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

फैटी लिवर: ऐसे फूड्स जो मदद करते हैं और नुकसान...

January 8, 2026

साधारण रोटी छोड़िए! बस आटे में मिलाएं ये एक चीज़...

January 8, 2026

सावधान! आपकी ये 10 मामूली आदतें दे रही हैं ‘डायबिटीज’...

January 8, 2026

सिल्वर गाउन से लेकर थाई-हाई स्लिट तक: आलिया भट्ट के...

January 7, 2026

₹1 लाख से कम में पार्टनर के साथ घूमें ये...

January 7, 2026

पिंड के ‘गबरू’ से 172 करोड़ के ‘ग्लोबल आइकन’ तक...

January 7, 2026
Aaj Ka Love Rashifal: 9 जनवरी, शुक्रवार मेष से मीन राशि का लव राशिफल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Aaj Ka Love Rashifal: 9 जनवरी, शुक्रवार मेष से मीन राशि का लव राशिफल
Aaj Ka Love Rashifal: 9 जनवरी, शुक्रवार मेष से मीन राशि का लव राशिफल
Aaj Ka Love Rashifal: 9 जनवरी, शुक्रवार मेष से मीन राशि का लव राशिफल
Aaj Ka Love Rashifal: 9 जनवरी, शुक्रवार मेष से मीन राशि का लव राशिफल