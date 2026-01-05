Home > एस्ट्रो > Aaj Ka Love Rashifal: 5 जनवरी, सोमवार को इन राशियों को मिलेगा प्यार का साथ, पढ़ें लव राशिफल

Aaj Ka Love Rashifal: 5 जनवरी, सोमवार को इन राशियों को मिलेगा प्यार का साथ, पढ़ें लव राशिफल

Today Love Rashifal 5 January 2026: 5 जनवरी 2026 का दिन 12 राशियों के लव रिलेशन के लिए कैसा रहेगा, किन राशियों को मिलेगा लव का साथ, किन लोगों को करना होगा अभी इंतजार, विस्तार से पढ़ें आज का लव राशिफल.

By: Tavishi Kalra | Published: January 5, 2026 7:12:33 AM IST

Love Rashifal 5 January 2026: 5 जनवरी 2026 के दिन कुछ राशियों को लव रिलेशन में सुखद परिणाम मिलेंगे और कुछ राशियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. जानते हैं साल के आखिर दिन कैसा रहेगा आपका लव रिलेशन, पढ़ें 12 राशियों का लव राशिफल.

मेष राशि (Aries Love Horoscope)

मेष राशि वालों की लव लाइफ में आज उत्साह बना रहेगा. लव पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत करें, जिससे गलतफहमियां दूर हो. सिंगल लोगों को किसी पुराने परिचित से भावनात्मक जुड़ाव महसूस हो सकता है. गुस्से और जल्दबाजी से बचें, वरना रिश्ते में तनाव आ सकता है.

वृषभ राशि (Taurus Love Horoscope)

वृषभ राशि वालों की लव लाइफ में स्थिरता आएगी. पार्टनर के साथ समय बिताने से रिश्ता और मजबूत होगा. विवाहित जातकों के लिए आपसी समझ बढ़ेगी. सिंगल लोगों के लिए आज का दिन किसी नए रिश्ते की शुरुआत के संकेत दे सकता है.

मिथुन राशि (Gemini Love Horoscope)

मिथुन राशि वालों की भावनाओं में उतार-चढ़ाव रह सकता है. पार्टनर की बातों को गलत समझने से विवाद हो सकता है, इसलिए धैर्य रखें. सिंगल लोगों को किसी से बातचीत के दौरान शब्दों का चयन सोच-समझकर करना चाहिए.

कर्क राशि (Cancer Love Horoscope)

लव रिलेशन में आज कर्क राशि वालों की गहराई बढ़ेगी. पार्टनर से सहयोग और स्नेह मिलेगा. पुराने झगड़े सुलझ सकते हैं. अविवाहित लोगों के लिए परिवार के माध्यम से रिश्ता आने की संभावना है.

सिंह राशि (Leo Love Horoscope)

आज आप अपने प्रेम जीवन में आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. पार्टनर के साथ रोमांटिक पल बिताने का अवसर मिलेगा. सिंगल लोगों को किसी खास व्यक्ति से आकर्षण महसूस हो सकता है, लेकिन जल्दबाजी में कोई वादा न करें.

कन्या राशि (Virgo Love Horoscope)

कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन लव में सोच-विचार का है. पार्टनर से भविष्य को लेकर बातचीत हो सकती है. रिश्ते में पारदर्शिता रखें. अविवाहित लोगों को अभी धैर्य रखना बेहतर रहेगा.

तुला राशि (Libra Love Horoscope)

आज प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. पार्टनर के साथ सामंजस्य बढ़ेगा और साथ में बाहर घूमने का प्लान बन सकता है. सिंगल लोगों के लिए आज का दिन प्रेम प्रस्ताव के लिए अनुकूल है.

वृश्चिक राशि (Scorpio Love Horoscope)

आज भावनाएं तीव्र रहेंगी. पार्टनर के प्रति लगाव बढ़ेगा, लेकिन शक या नियंत्रण की भावना से बचें. अविवाहित जातकों को किसी गुप्त प्रेम की ओर आकर्षण हो सकता है.

धनु राशि (Sagittarius Love Horoscope)

आज प्रेम जीवन में नई ऊर्जा देखने को मिलेगी. पार्टनर के साथ खुलकर अपने विचार साझा करेंगे. सिंगल लोगों को किसी यात्रा या सोशल एक्टिविटी के दौरान प्रेम मिलने के संकेत हैं.

मकर राशि (Capricorn Love Horoscope)

आज रिश्तों में जिम्मेदारी और समझदारी दिखाई देगी. पार्टनर आपके व्यवहार से प्रभावित होगा. अविवाहित लोगों को गंभीर रिश्ते का प्रस्ताव मिल सकता है.

कुंभ राशि (Aquarius Love Horoscope)

आज प्रेम जीवन में कुछ अनपेक्षित बदलाव हो सकते हैं. पार्टनर के साथ बातचीत जरूरी है, ताकि गलतफहमी न बढ़े. सिंगल लोगों के लिए दोस्ती प्यार में बदल सकती है.

मीन राशि (Pisces Love Horoscope)

मीन राशि वालों के लिए आज का दिन लव रिलेशन के लिए शुभ रहेगा है. पार्टनर के साथ इमोशनल जुड़ाव बढ़ेगा और रोमांटिक समय मिलेगा. अविवाहित लोगों को सच्चे प्रेम का अनुभव हो सकता है.

