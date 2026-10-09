Aaj Ka Love Rashifal 9 October 2026: किन राशियों की लव लाइफ में आएगा बड़ा बदलाव, किनका होगा ब्रेकअप; जानिए आज का लव राशिफल

Aaj Ka Love Rashifal 9 October 2026 Today Horoscope: दैनिक लव राशिफल के अनुसार, शुक्रवार (9 अक्टूबर 2026) का दिन सभी राशियों के लिए खास रहने वाला है. शुक्रवार का दिन कुछ राशियों के लिए उतार-चढ़ाव भरा रहने वाला है, जबकि कुछ राशियों के जातकों की लव लाइफ में पार्टनर के साथ अच्छा समय बीतेगा. आइए जानते हैं कैसा रहेगा सभी राशियों के लिए शुक्रवार का दिन?

मेष दैनिक लव राशिफल (Aries Today Love Horoscope)

शुक्रवार को आपका लव पार्टनर आपको कोई विशेष उपहार दे सकता है.

साथ ही आपका पार्टनर आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए सहमति दे सकता है, जिस कारण आपका मन प्रसन्न रहेगा.

सिंगल जातकों के लिए भी शादी के रिश्ते आएंगे.

वृषभ दैनिक लव राशिफल (Taurus Today Love Horoscope)

शुक्रवार को आपका लव पार्टनर आपसे अपने मन की बात बोल सकता है.

परिस्थिति के अनुसार, आपको कोई बड़ा डिसीजन लेना पड़ सकता है.

मिथुन दैनिक लव राशिफल (Gemini Today Love Horoscope)

शुक्रवार को आपका लव पार्टनर आपसे दूरी बना सकता है.

यहां यह जानना जरूरी है कि कहीं वह आपके साथ रिश्ते को खत्म करना तो चाह नहीं रहा है.

ऐसा है तो वजह जानें. नहीं मानने पर आप ब्रेकअप की पहल करें,क्योंकि धोखा आपको मिलने वाला है.

कर्क दैनिक लव राशिफल (Cancer Today Love Horoscope)

शुक्रवार को आपका साथी आपके साथ कहीं बाहर घूमने फिरना जा सकता हैं.

मुलाकात के दौरान किसी बात को लेकर आप में मतभेद बढ़ सकता है.

साथी के व्यवहार को नजरअंदाज करें.

सिंह दैनिक लव राशिफल (Leo Today Love Horoscope)

शुक्रवार को कुछ बातों को लेकर आपका साथी आपसे नाराज रह सकता है.

अच्छा होगा साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

आप अपने पार्टनर के स्वास्थ्य को लेकर परेशान रह सकते हैं.

कन्या दैनिक लव राशिफल (Virgo Today Love Horoscope)

मौसम के कारण आपके साथी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है.

ऐसे आपका शुक्रवार को बाहर जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो सकता है.

इससे मन खिन्न रहेगा, लेकिन ज्यादा जरूरी पार्टनर की सेहत है.

तुला दैनिक लव राशिफल (Libra Today Love Horoscope)

शुक्रवार को आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे.

आपका लाइफ पार्टनर आपके साथ खुश दिखाई देगा.

लव पार्टनर के साथ विवाद ना हो, इसलिए अच्छा होगा अपनी वाणी पर संयम रखें.

वृश्चिक दैनिक लव राशिफल (Scorpio Today Love Horoscope)

कुछ कारणों से आपका बाहर जाने का आपका कोई प्रोग्राम कैंसिल हो सकता है.

इससे आपका मूड ऑफ रहेगा. साथ ही आपकी प्लानिंग भी फेल हो सकती है.

रिश्तों की गर्माहट के लिए आप अपने लव पार्टनर के साथ अधिक समय बिताएं.

धनु दैनिक लव राशिफल (Sagittarius Today Love Horoscope)

शुक्रवार को आपका ‘प्यार’ लाइफ पार्टनर बनने पर राजी हो सकता है.

यह दिन आपके लिए अच्छा रहेगा.

इस लिहाज से आपका शुक्रवार का दिन अच्छा रहने वाला है.

शाम को कपल डिनर के लिए भी जा सकते हैं.

मकर दैनिक लव राशिफल (Capricorn Today Love Horoscope)

शुक्रवार को अपने लव पार्टनर के साथ उनके मूड को ठीक करने के लिए पुरानी बातों के लिए सॉरी बोलना आपके लिए अच्छा होगा.

आपका साथी कुछ बातों को लेकर आपसे नाराज है, उन्हें मनाने का प्रयास करें.

कुंभ दैनिक लव राशिफल (Aquarius Today Love Horoscope)

मौसम के हिसाब से प्रेम प्रसंग के लिए यह समय अनुकूल है.

आपका पार्टनर शुक्रवार को आपसे अपने मन की बात कह सकता है.

यानी आई लव यू कह सकता है, इससे आप पूरे दिन प्रसन्न रहेंगे.

मीन दैनिक लव राशिफल (Pisces Today Love Horoscope)

शुक्रवार को आप पारिवारिक फैमिली प्लानिंग भी कर सकते हैं.

साथ ही अपने साथी के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं.

कुल मिलाकर शुक्रवार का दिन लव कपल के लिए अच्छा रहने वाला है.

डिसक्लेमर- इस लेख में समाहित जानकारी की विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है. यह लेख पंचांग मान्यताओं और धर्मग्रंथों से संग्रहित लेख लिखा गया है. हमारा मकसद सिर्फ सूचना/जानकारी पहुंचाना है. ऐसे में लोग इसे महज सूचना समझकर ही लें. इसे इस्तेमाल करने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.