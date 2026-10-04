Aaj Ka Love Rashifal 4 October 2026: किन 5 राशियों की लव लाइफ में आने वाला है सुधार, पढ़िए दैनिक लव राशिफल

Aaj Ka Love Rashifal 4 October 2026 Today Love Horoscope दैनिक लव राशिफल के अनुसार, रविवार (04 अक्टूबर 2026) का दिन सभी राशियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है. रविवार को कुछ राशियों के जातकों की लव लाइफ में पार्टनर के साथ अच्छा समय बितेगाएंगे. वहीं, कुछ राशियों के लिए रविवार का दिन उतार-चढ़ाव भरा रहने वाला है. आइए जानते हैं कैसा रहेगा सभी राशियों के लिए रविवार का दिन?

मेष दैनिक लव राशिफल (Aries Today Love Horoscope)

आपका लव पार्टनर आपका लाइफ पार्टनर बनने को तैयार हो सकता है.

रविवार का दिन अनुकूल है अपने साथी से अपने मन की बात बोलें.

आपका साथी भी आपके प्यार को एक्सेप्ट करेगा बात बन जाएगी.

वृषभ दैनिक लव राशिफल (Taurus Today Love Horoscope)

रविवार को अपने लव पार्टनर के बारे में आपको कोई जानकारी मिल सकती है.

इसके चलते आप परेशान हो सकते हैं.

आपका साथी आपको धोखे में रख सकता है.

अच्छा होगा संबंध के लिए बातचीत करें, क्योंकि इससे विश्वास टूटेगा और ब्रेकअप की नौबत आ सकती है.

दैनिक दैनिक लव राशिफल (Gemini Today Love Horoscope)

आपका लव पार्टनर किसी बात को लेकर आपसे नाराज हो सकता है.

अच्छा होगा अपने साथी के साथ समय बताएं.

अगर आपकी गलती है तो माफी मांग लें.

कर्क दैनिक लव राशिफल (Cancer Today Love Horoscope)

रविवार को आप अपने लव पार्टनर के स्वास्थ्य को लेकर परेशान रहेंगे.

स्वास्थ्य के कारण बाहर की यात्रा जहां आप जा रहे थे वह स्थगित करनी पड़ सकती है.

घर पर ही लव पार्टनर साथ में समय गुजारेंगे.

सिंह दैनिक लव राशिफल (Leo Today Love Horoscope)

रविवार को आपका पार्टनर आपसे किसी बात को लेकर नाराज हो सकता है.

मतभेद बढ़ने की स्थिति बन सकती है.

अच्छा होगा अपने पार्टनर के भाव को समझने का प्रयास करें.

कन्या दैनिक लव राशिफल (Virgo Today Love Horoscope)

आप आपके लव पार्टनर के साथ कुछ बातों को लेकर उलझ सकते हैं.

कोई तीसरा आदमी आपकी लव लाइफ को बिगाड़ने का प्रयास कर रहा है.

अच्छा होगा कुछ बातों को इग्नोर करें या अपने साथी के साथ बैठकर उन विषयों पर बात करें.

तुला दैनिक लव राशिफल (Libra Today Love Horoscope)

रविवार को आपका लव पार्टनर आपसे अपने मन की बात बोल सकता है

इससे आपको कोई बड़ा डिसीजन आज लेना पड़ सकता है.

वाणी पर संयम रखेंगे तो रिश्ता बचेगा.

वृश्चिक दैनिक लव राशिफल (Scorpio Today Love Horoscope)

रविवार का दिन आपके पार्टनर के साथ अच्छा रहने वाला है.

आपको अपने लव पार्टनर के बारे में कुछ पर्सनल बातें सुनने को मिल सकती हैं.

अच्छा होगा बातों को पहले समझ लें फिर अपने संबंध के बारे में कोई डिसीजन लें.

धनु दैनिक लव राशिफल (Sagittarius Today Love Horoscope)

रविवार को आपका लव पार्टनर आपसे बहुत खुश दिखाई देगा.

आपका पार्टनर आपके साथ कहीं बाहर जाने की इच्छा जाहिर कर सकता है.

बहुत दिनों बाद अपने पार्टनर से आपका मन प्रसन्न रहेगा.

मकर दैनिक लव राशिफल (Capricorn Today Love Horoscope)

रविवार को आपका लव पार्टनर आपसे नाराज हो सकता है.

मनाने के लिए आज आप उन्हें गिफ्ट दें.

उनके साथ कहीं बाहर घूमने जाएं उनका मन खुश होगा.

कुंभ दैनिक लव राशिफल (Aquarius Today Love Horoscope)

रविवार का दिन आपका बहुत अच्छा रहने वाला है.

आप अपने लव पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने जाएंगे.

रविवार को बातचीत के दौरान वह आपका जीवन साथी बनने के लिए तैयार हो सकता है.

मीन दैनिक लव राशिफल (Pisces Today Love Horoscope)

रविवार को छुट्टी के दिन अपने साथी को खुश करने के लिए आप कोई गिफ्ट दे सकते हैं.

मौसम के हिसाब से यह समय अच्छा है.

आपका साथी आपका भरपूर साथ देगा.