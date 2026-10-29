Aaj Ka Love Rashifal 29 October 2026: करवाचौथ पर किन राशियों को मिल सकता है अपने पार्टनर से तोहफा, कौन करेगा ब्रेकअप; पढ़ें लव राशिफल

Aaj Ka Love Rashifal 29 October 2026 Today Horoscope: दैनिक लव राशिफल के अनुसार, गुरुवार (29 अक्टूबर 2026) का दिन सभी राशियों की लव लाइफ के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है. राशिफल के अनुसार गुरुवार का दिन कुछ राशियों को अपनी लव लाइफ में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है तो वहीं कुछ राशियों का अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा. आइए जानते हैं कैसा रहेगा सभी राशियों के लिए गुरुवार का दिन?

मेष दैनिक लव राशिफल (Aries Today Love Horoscope)

परिवार में चल रहे तनाव के वातावरण से कुछ हद तक आराम मिलेगा.

गुरुवार को आपका पार्टनर आपके साथ कहीं बाहर जाने की जिद कर सकता है.

आप अपने लव पार्टनर को लेकर कहीं बाहर की यात्रा पर जा सकते हैं.

वृषभ दैनिक लव राशिफल (Taurus Today Love Horoscope)

गुरुवार को आप अपने लव पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने समय जा सकते हैं.

बहुत दिनों के बाद अपने साथी के साथ बाहर जाना आपके लिए अच्छा रहेगा.

आपका लव पार्टनर गुरुवार को आपसे बहुत खुश दिखाई देगा.

मिथुन दैनिक लव राशिफल (Gemini Today Love Horoscope)

गुरुवार को आप अपने लव पार्टनर के बारे में कुछ बातों को सुनकर उन पर बेवजह ही आरोप-प्रत्यारोप लगा सकते हैं.

इसके चलते आपका पार्टनर दुखी होगा हो सकता है. बात को समझने का प्रयास करें और अपने साथी को मनाने का प्रयास करें.

लव पार्टनर ब्रेकअप करने की तैयारी कर रहा है.

कर्क दैनिक लव राशिफल (Cancer Today Love Horoscope)

गुरुवार को अपने लव पार्टनर की नाराजगी का शिकार हो सकते हैं.

आपका पार्टनर आपसे नाराज हो सकता है, वह आपके व्यवहार से परेशान है.

अपनी गलती को स्वीकार करें और अपने लव पार्टनर को सॉरी बोलकर मामले को खत्म करें.

सिंह दैनिक लव राशिफल (Leo Today Love Horoscope)

गुरुवार का दिन आपका बहुत अच्छा रहने वाला है. आप अपने लव पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने जाएंगे।

अपने साथी को खुश करने के लिए आप कोई गिफ्ट उपहार दे सकते हैं.

मौसम के हिसाब से गुरुवार का दिन आपके लिए अच्छा है.

कन्या दैनिक लव राशिफल (Virgo Today Love Horoscope)

आप अपने साथी के साथ समय बिताएं, उन्हें आपकी जरूरत है.

उन्हें मनाने का भरसक प्रयास करें.

आपका पार्टनर आपसे किसी विशेष काम की बोल सकता है.

अच्छा होगा अपने पार्टनर की बात को महत्व दें और उनके साथ समय बिताएं.

तुला दैनिक लव राशिफल (Libra Today Love Horoscope)

गुरुवार को आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने वाले हैं.

गुरुवार को कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम बन सकता है.

इसके चलते आप और आपका साथी दोनों खुश रहेंगे.

वृश्चिक दैनिक लव राशिफल (Scorpio Today Love Horoscope)

गुरुवार के दिन आप अपने पार्टनर को अपने मन की बात बोल सकते हैं.

यह दिन आपके लिए उपयुक्त है.

आपके पार्टनर का अच्छा रिस्पांस आएगा.

बहुत दिनों बाद अपने पार्टनर से आपका मन प्रसन्न रहेगा.

आपके पार्टनर के साथ अच्छा रहने वाला है.

धनु दैनिक लव राशिफल (Sagittarius Today Love Horoscope)

गुरुवार को साथी आप दोनों अपनी जिंदगी के बारे में कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं.

इससे आपको भविष्य में अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा.

आपका साथी आपकी बातों को एक्सेप्ट करेगा.

मकर दैनिक लव राशिफल (Capricorn Today Love Horoscope)

गुरुवार को आपका लव पार्टनर स्वास्थ्य को लेकर परेशान रह सकता है.

मौसमी बीमारियों की चपेट में आ सकता है, जिस कारण बाहर जाने का आपका कोई प्रोग्राम कैंसिल हो सकता है.

इससे मूड ऑफ रहेगा और साथ ही आप की प्लानिंग फेल हो सकती है.

कुंभ दैनिक लव राशिफल (Aquarius Today Love Horoscope)

आप फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं .

अपने साथी के साथ आज मौसम का आनंद ले सकते हैं.

आपका साथी आपको भरपूर साथ देगा.

मीन दैनिक लव राशिफल (Pisces Today Love Horoscope)

गुरुवार को आप अपने लव पार्टनर के सामने आपके मन की बात बोल सकते हैं.

गुरुवार का दिन आपका अच्छा रहेगा.

बहुत दिन से जिस बात को आप आप बोलना चाहते हैं. उसका इजहार जरूर करें.

डिसक्लेमर- इस लेख में समाहित जानकारी की विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है. यह लेख पंचांग मान्यताओं और धर्मग्रंथों से संग्रहित लेख लिखा गया है. हमारा मकसद सिर्फ सूचना/जानकारी पहुंचाना है. ऐसे में लोग इसे महज सूचना समझकर ही लें. इसे इस्तेमाल करने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.