Aaj Ka Love Rashifal 26 Oct 2026: 3 राशि के जातक देंगे लव पार्टनर को धोखा, 2 राशियों का तय होगा विवाह; पढ़ें सभी राशियों का दैनिक लव राशिफल

Aaj Ka Love Rashifal 26 October 2026: दैनिक लव राशिफल के अनुसार, सोमवार (26 अक्टूबर, 2026) का दिन सभी लव लाइफ वालों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है. सोमवार को कई राशियों के जातकों को लव लाइफ में सफलता मिल सकती है तो कई राशि के जातकों के जीवन में चल रहा प्रेम विवाद समाप्त होगा. आइए जानते हैं सभी राशियों के लिए सोमवार का दिन लव राशिफल के नजिरये से कैसा रहने वाला है?

मेष दैनिक लव राशिफल (Aries Today Love Horoscope)

सोमवार को कुछ छोटी-छोटी बातों पर आप लव कपल के बीच विवाद की स्थिति बन सकती है.

लव पार्टनर के स्वास्थ्य के कारण बाहर जाने का बना हुआ प्रोग्राम कैंसिल हो सकता है.

अपने पार्टनर का ख्याल रखें, सोमवार को अपने साथी के साथ समय बिताएं.

वृषभ दैनिक लव राशिफल (Taurus Today Love Horoscope)

सोमवार को आप अपने पार्टनर की कुछ बातों को इग्नोर करें.

लव पार्टनर की किन्हीं बातों से या व्यवहार से आपके मन को पीड़ा पहुंच सकती है.

इस कारण संबंध में तनाव की स्थिति बन जाएगी.

ऐसे में संबंध को बचाएं रखें और कुछ बातों को इग्नोर करें.

मिथुन दैनिक लव राशिफल (Gemini Today Love Horoscope)

सोमवार को आप अपनी वाणी पर संयम रखें.

आपका पार्टनर आपको बहुत पसंद करता है.

ऐसे में रिश्ते को बनाए रखने के लिए कुछ चीजों को इग्नोर करना सीखें.

कर्क दैनिक लव राशिफल (Cancer Today Love Horoscope)

सोमवार को आप अपने पार्टनर से कुछ बातों पर लड़ झगड़ सकते हैं.

पार्टनर की कुछ बातें आपको पसंद नहीं होंगी.

इसके चलते कुछ ना कुछ वाद विवाद की स्थिति बन जाएगी।

सिंह दैनिक लव राशिफल (Leo Today Love Horoscope)

किन्हीं वजहों से आपकी अपने लाइफ पार्टनर के साथ नोकझोंक हो सकती है.

इसके चलते आपका पार्टनर आपसे नाराज हो सकता है.

अच्छा होगा कि अपने साथी को मनाने का प्रयास करें.

कन्या दैनिक लव राशिफल (Virgo Today Love Horoscope)

सोमवार को आप अपने लव पार्टनर की किसी बात को लेकर बहुत दुखी हो सकते हैं.

किसी दूसरे के भड़काने पर आपका लव पार्टनर आपसे दुर्व्यवहार कर सकता है.

इससे आपका मन उदास रहेगा.

तुला दैनिक लव राशिफल (Libra Today Love Horoscope)

आपका पार्टनर आपके ऊपर बड़ा मेहरबान रहेगा.

सोमवार को लव पार्टनर के साथ घर पर आप अच्छा समय बिताएंगे.

आपका पार्टनर आपके साथ कहीं बाहर घूमने की डिमांड कर सकता है.

वृश्चिक दैनिक लव राशिफल (Libra Today Love Horoscope)

सोमवार को अपने साथी की बात को इग्नोर करना आपके लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है

इसके चलते विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है.

अच्छा होगा कि अपनी गलती एक्सेप्ट कर लें, जिससे मामला सुलझ जाएगा।

धनु दैनिक लव राशिफल (Sagittarius Today Love Horoscope)

सोमवार को आपका पार्टनर आपको कोई खुशखबरी देने वाला है.

सुखद समाचार को सुनकर आप प्रसन्नता से भर उठेंगे.

इस लिहाज से सोमवार का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है.

मकर दैनिक लव राशिफल (Capricorn Today Love Horoscope)

मौसम के हिसाब से सोमवार का दिन लव कपल के लिए ठीक रहेगा.

कुछ समय अपने साथी के साथ बिताएं.

परिवार और संबंधों को बनाए रखने के लिए कोई साहसिक निर्णय लेना अच्छा रहेगा.

कुंभ दैनिक लव राशिफल (Aquarius Today Love Horoscope)

सोमवार का दिन साथी के साथ बहुत अच्छा रहने वाला है.

मौसम के हिसाब से प्रेम प्रसंग के लिए यह समय अनुकूल है.

साथ बैठकर खाना मूवी देखना सुखद अनुभव देगा.

मीन दैनिक लव राशिफल (Pisces Today Love Horoscope)

सोमवार को आपका पार्टनर आपके प्रति बहुत आसानी से उपलब्ध रहेगा.

आपके पार्टनर के मन में कोई बात चल रही है, जो वह आपके सामने कहना चाहता है.

आप अपने पार्टनर के मिजाज को समझने का प्रयास करें.

डिसक्लेमर- इस लेख में समाहित जानकारी की विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है. यह लेख पंचांग मान्यताओं और धर्मग्रंथों से संग्रहित लेख लिखा गया है. हमारा मकसद सिर्फ सूचना/जानकारी पहुंचाना है. ऐसे में लोग इसे महज सूचना समझकर ही लें. इसे इस्तेमाल करने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.