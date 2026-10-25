Aaj Ka Love Rashifal 25 Oct 2026: दफ्तर में होगा प्यार, डेटिंग का बनेगा प्लान, शादी के आएंगे रिश्ते- पढ़ें लव राशिफल

Aaj Ka Love Rashifal 25 October 2026: दैनिक लव राशिफल के अनुसार, रविवार (25 अक्टूबर, 2026) का दिन सभी लव लाइफ वालों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है. रविवार को कुछ राशियों को अपनी लव-लाइफ में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है जबकि कुछ राशियों के लिए दिन मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा. आइए जानते हैं कैसा रहेगा सभी राशियों के लिए रविवार का दिन?

मेष दैनिक लव राशिफल (Aries Today Love Horoscope)

आपका साथी अपनी गलती को एक्सेप्ट कर आपसे सॉरी बोल सकता है.

झगड़े को खत्म करने के लिए आप से बोल सकता है.

आपका पार्टनर आपके साथ कहीं बाहर घूमने के लिए जा सकता है.

वृषभ दैनिक लव राशिफल (Taurus Today Love Horoscope)

रविवार को साथ बताएंगे.

आप दोनों के बीच में चल रही दूरी रविवार को कम होती दिखाई देगी.

आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करेगा.

कार्य की अधिकता के कारण लव पार्टनर से दूर जाना पड़ सकता है.

इससे आपका पार्टनर दुखी रह सकता है.

मिथुन दैनिक लव राशिफल (Gemini Today Love Horoscope)

रविवार को आपका पार्टनर आपको कोई खुशखबरी देने वाला है.

वह आपके प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है.

अपने साथी के साथ रविवार को आप अच्छा समय बिताएंगे.

अपने पार्टनर से सहज भाव से बात करें.

पार्टनर के साथ कहीं घूमने जाएं.

इससे आपका संबंध मजबूत होगा.

कर्क दैनिक लव राशिफल (Cancer Today Love Horoscope)

रविवार को आपका पार्टनर किसी विरोधी की बातों में आकर आप के साथ दुर्व्यवहार कर सकता है.

आपके संबंध विच्छेद होने की परिस्थिति पैदा हो सकती है.

अच्छा होगा कि बात को ना बढ़ाएं.

लव पार्टनर के साथ बैठकर समस्या का समाधान निकालें.

सिंह दैनिक लव राशिफल (Leo Today Love Horoscope)

रविवार को पार्टनर से किसी बात को लेकर बड़ा झगड़ा हो सकता है, जिसका कारण कोई तीसरा व्यक्ति होगा.

अच्छा होगा कि अपने साथी के साथ बैठकर आपसी बातों को सुलझाने का प्रयास करें.

गलतफहमी दूर नहीं हुई तो ब्रेकअप भी हो सकता है.

कन्या दैनिक लव राशिफल (Virgo Today Love Horoscope)

आप अपने साथी से अपने मन की बात बोल सकते हैं.

आपका साथी आपकी बातों को महत्व देगा.

अपने प्यार का इजहार आपसे आज वह कर सकता है, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है.

रविवार को आप अपने पार्टनर से वाद-विवाद से दूर रहें.

रविवार को किया गया मजाक आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है.

तुला दैनिक लव राशिफल (Libra Today Love Horoscope)

रविवार को आप अपने साथी के साथ कुछ बातों को लेकर आपसी मतभेद के शिकार हो सकते हैं.

अपने संबंध को बचाने के लिए प्रयास करें.

आपका पार्टनर आपसे कुछ बातें छिपा सकता है.

वृश्चिक दैनिक लव राशिफल (Libra Today Love Horoscope)

लव पार्टनर के व्यवहार में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा.

ऐसा हो सकता है कि वह आपसे दूरी बना रहा है, जिस कारण आप कुछ परेशान और चिंतित रह सकते हैं.

उपाय यह है कि अच्छा होगा कि बैठकर बात को समझने का प्रयास करें.

धनु दैनिक लव राशिफल (Sagittarius Today Love Horoscope)

रविवार को भी आपकी छोटी-छोटी बातों का ख्याल रखेगा, जिस कारण आपका मन प्रसन्न होगा.

आपका पार्टनर आपको कोई गिफ्ट भी दे सकता है.

रविवार का दिन अच्छा रहने वाला है.

मकर दैनिक लव राशिफल (Capricorn Today Love Horoscope)

आपका साथी आपके साथ खुश रहेगा.

उनके व्यवहार से रविवार को आपका मन प्रसन्न रहेगा.

आपका पार्टनर आपके प्रति पूर्ण समर्पित रहेगा.

कुंभ दैनिक लव राशिफल (Aquarius Today Love Horoscope)

रविवार को आप अपने फैमिली के बारे में प्लानिंग कर सकते हैं.

साथ ही मन की बात कहने का रविवार को अच्छा समय है, जो मन में हो साथी को बोल सकते हैं.

आपका दिन आपके साथी के साथ अच्छा बीतने वाला है.

मीन दैनिक लव राशिफल (Pisces Today Love Horoscope)

किसी पुरानी बात को लेकर लव पार्टनर से अनबन हो सकती है.

अच्छा होगा कि साथी की बातों को महत्व दें.

उनकी मन की बातों को समझने का प्रयास करें और उनके साथ समय बिताएं.

डिसक्लेमर- इस लेख में समाहित जानकारी की विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है. यह लेख पंचांग मान्यताओं और धर्मग्रंथों से संग्रहित लेख लिखा गया है. हमारा मकसद सिर्फ सूचना/जानकारी पहुंचाना है. ऐसे में लोग इसे महज सूचना समझकर ही लें. इसे इस्तेमाल करने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.