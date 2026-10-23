Aaj Ka Love Rashifal 23 October 2026: इन राशियों की लव लाइफ में होगी प्यार की बरसात-किसका होगा ब्रेकअप; जानिए आज का लव राशिफल

Aaj Ka Love Rashifal 23 October 2026: दैनिक लव राशिफल के अनुसार, शुक्रवार (23 अक्टूबर 2026) का दिन सभी राशियों के लिए खास रहने वाला है. शुक्रवार को कुछ राशियों के जातकों की लव लाइफ में पार्टनर के साथ अच्छा समय बीतेगा. वहीं, कुछ राशियों के लिए शुक्रवार का दिन उतार-चढ़ाव वाला है. आइए जानते हैं, कैसा रहेगा सभी राशियों के लिए शुक्रवार का दिन?

मेष दैनिक लव राशिफल (Aries Today Love Horoscope)

शुक्रवार को आपका पार्टनर आपके साथ कहीं बाहर घूमने फिरने की डिमांड कर सकता है.

कुछ समय अपने साथी के साथ बिताएं.

मौसम के हिसाब से यह आपके लिए ठीक भी रहेगा.

वृषभ दैनिक लव राशिफल (Taurus Today Love Horoscope)

शुक्रवार को आपका साथी आपको कोई खुशखबरी देने वाला है.

आपके घर में नया मेहमान आने वाला है,

सुखद समाचार को सुनकर आप प्रसन्नता से भर उठेंगे.

मिथुन दैनिक लव राशिफल (Gemini Today Love Horoscope)

शुक्रवार को आप अपने लव पार्टनर के व्यवहार से दुखी हो सकते हैं.

इसके चलते आपका मन उदास हो सकता है.

अच्छा होगा अपने साथी को मनाने का प्रयास करें.

कर्क दैनिक लव राशिफल (Cancer Today Love Horoscope)

शुक्रवार को आप अपने साथी के साथ कहीं बाहर घूमने फिरने जा सकते हैं.

बारिश में भीगने के कारण कुछ स्वास्थ्य में गिरावट महसूस होगी.

लव पार्टनर के साथ शुक्रवार का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है.

सिंह दैनिक लव राशिफल (Leo Today Love Horoscope)

शुक्रवार को छोटी-छोटी बातों पर आप और आपके साथी में विवाद की स्थिति बन सकती है.

इस कारण विवाद की स्थिति खड़ी होगी.

अच्छा होगा अपनी गलती एक्सेप्ट कर लें, जिससे मामला सुलझ जाए.

कन्या दैनिक लव राशिफल (Virgo Today Love Horoscope)

शुक्रवा को आपका लव पार्टनर आपके साथ कुछ हंसी मजाक के मूड में रहेगा.

शुक्रवार का दिन पार्टनर के साथ आप अच्छा बिताने वाले हैं.

इस दौरान लव पार्टनर अपनी भावनाओं को आपसे व्यक्त कर सकता है.

तुला दैनिक लव राशिफल (Libra Today Love Horoscope)

आप अपने साथी के बारे में गलत धारणा मन में बना सकते हैं.

किसी बात को लेकर आपके मन में शंका उत्पन्न हो सकती है, जिस कारण आपके संबंधों में दरार पड़ सकती है.

हो सकता है शुक्रवार को आपका लव पार्टनर के साथ ब्रेकअप हो जाए.

वृश्चिक दैनिक लव राशिफल (Scorpio Today Love Horoscope)

शुक्रवार को आपके लव पार्टनर का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, जिस कारण वह कुछ परेशान रहेंगे.

अच्छा होगा इस समय अपने साथी के साथ रहें.

मौसमी बीमारियों से स्वयं और अपने पार्टनर को बचाएं। खान-पान का ध्यान रखें.

धनु दैनिक लव राशिफल (Sagittarius Today Love Horoscope)

हो सकता है, आपका लव पार्टनर आपका लाइफ पार्टनर बनने के बारे में सोच रहा हो.

शुक्रवार को आपका पार्टनर आपके प्रति बहुत सहज रहेगा.

आपके पार्टनर के मन में कोई बात चल रही है, जो वह आपके सामने कहना चाहता है.

आप अपने पार्टनर के मिजाज को समझने का प्रयास करें.

मकर दैनिक लव राशिफल (Capricorn Today Love Horoscope)

शुक्रवार को आप अपने लव पार्टनर से कोई खुशखबरी सुन सकते हैं.

आप अपने साथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे.

आप कहीं बाहर घूमने फिरने जा सकते हैं.

अपने साथी के साथ मौसम का भरपूर आनंद लेंगे.

कुंभ दैनिक लव राशिफल (Aquarius Today Love Horoscope)

शुक्रवार का दिन आपका अपने साथी के साथ बहुत अच्छा रहने वाला है.

शुक्रवार को कुछ बड़ा डिसीजन लेने से पहले बात की अच्छी तरह से छानबीन कर लें.

संबंध को बनाए रखने के लिए कुछ चीजों को इग्नोर करना सीखें.

मीन दैनिक लव राशिफल (Pisces Today Love Horoscope)

मौसम के हिसाब से प्रेम प्रसंग के लिए यह समय अनुकूल है.

शुक्रवार को आपका लव पार्टनर आपके ऊपर बड़ा मेहरबान रहेगा.

शुक्रवार को लव पार्टनर के साथ घर पर आप अच्छा समय व्यतीत करेंगे.

डिसक्लेमर- इस लेख में समाहित जानकारी की विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है. यह लेख पंचांग मान्यताओं और धर्मग्रंथों से संग्रहित लेख लिखा गया है. हमारा मकसद सिर्फ सूचना/जानकारी पहुंचाना है. ऐसे में लोग इसे महज सूचना समझकर ही लें. इसे इस्तेमाल करने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.