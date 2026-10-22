Aaj Ka Love Rashifal 22 October 2026: किन राशियों की लव लाइफ में आएगा बड़ा बदलाव, जानिए आज का लव राशिफल

Aaj Ka Love Rashifal 22 October 2026: दैनिक लव राशिफल के अनुसार, गुरुवार (22 अक्टूबर 2026) का दिन सभी राशियों के लिए मिलाजुला रहने वाला है. वहीं गुरुवार को कुछ राशियां अपने साथी के साथ कहीं शॉपिंग या घूमने का प्लान कर सकती हैं. आइए जानते हैं कैसा रहेगा सभी राशियों के लिए गुरुवार का दिन?

मेष दैनिक लव राशिफल (Aries Today Love Horoscope)

गुरुवार को आपका मन प्रसन्न रहेगा.

आप अपने प्रिय से मिल सकते हैं.

सिंगल का किसी व्यक्ति विशेष से मिलना होगा.

पत्नी से मतभेद खत्म होंगे.

धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं.

वृषभ दैनिक लव राशिफल (Taurus Today Love Horoscope)

नाराज लव पार्टनर को मनाने के लिए आप उन्हें गिफ्ट दें.

आपका लव पार्टनर आपसे बहुत खुश दिखाई देगा.

आपका पार्टनर आपके साथ कहीं बाहर जाने की इच्छा जाहिर कर सकता है.

मिथुन दैनिक लव राशिफल (Gemini Today Love Horoscope)

गुरुवार को बहुत दिनों बाद अपने पार्टनर से आपका मन प्रसन्न रहेगा.

आपके पार्टनर के साथ अच्छा रहने वाला है.

अच्छा होगा बातों को पहले समझ लें, फिर अपने संबंध के बारे में कोई डिसीजन लें.

कर्क दैनिक लव राशिफल (Cancer Today Love Horoscope)

गुरुवार को आपका लव पार्टनर आपसे दूरी बना सकता है.

इस कारण वह आपके प्रति अपना व्यवहार बदल सकता है.

ऐसे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, डिप्रेशन आदि से बचने का प्रयास करें.

सिंह दैनिक लव राशिफल (Leo Today Love Horoscope)

गुरुवार का दिन लव लाइफ को लेकर अच्छा रहने वाला है.

पार्टनर के साथ रोमांटिक समय व्यतीत करेंगे.

मनोरंजन के साधनों पर समय व्यतीत कर सकते हैं.

कन्या दैनिक लव राशिफल (Virgo Today Love Horoscope)

गुरुवार का दिन अनुकूल है, अपने साथी से अपने मन की बात बोलें.

आपका पार्टनर आपको मन ही मन पसंद करता है, लेकिन आपसे अपने मन की बात नहीं बोल पाता है.

गुरुवार को आप पहल कर सकते हैं और आपको इसका पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा.

तुला दैनिक लव राशिफल (Libra Today Love Horoscope)

गुरुवार को आपका लव पार्टनर आपका लाइफ पार्टनर बनने को तैयार हो सकता है.

आपका साथी भी आपके प्यार को एक्सेप्ट करेगा और वो आपका जीवन साथी बनने के लिए तैयार हो सकता है.

अपने लव पार्टनर को आप अपने मन की बात बोल सकते हैं.

वृश्चिक दैनिक लव राशिफल (Scorpio Today Love Horoscope)

गुरुवार का दिन आपका बहुत अच्छा रहने वाला है.

आपका साथी आपका भरपूर साथ देगा.

अपने साथी को खुश करने के लिए आप उन्हें कोई गिफ्ट दे सकते हैं.

आप अपने लव पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने जाएंगे.

धनु दैनिक लव राशिफल (Sagittarius Today Love Horoscope)

आप आपके लव पार्टनर के साथ कुछ बातों को लेकर उलझ सकते हैं.

हो सकता है कोई तीसरा आदमी आपकी लव लाइफ को बिगाड़ने का प्रयास कर रहा है.

अच्छा होगा कुछ बातों को इग्नोर करें.

अपने साथी के साथ बैठकर उन विषयों पर बात करें.

मकर दैनिक लव राशिफल (Capricorn Today Love Horoscope)

गुरुवार को आपका लव पार्टनर आपसे अपने मन की बात बोल सकता है.

उनके मन में कुछ दुविधा चल रही है, जिसे वो आपसे शेयर कर सकता है.

इससे आपको कोई बड़ा डिसीजन लेना पड़ सकता है.

कुंभ दैनिक लव राशिफल (Aquarius Today Love Horoscope)

गुरुवार को आपका लव पार्टनर आपसे नाराज हो सकता है.

अच्छा होगा उनके साथ समय बिताएं.

साथ ही उनके साथ कहीं बाहर घूमने जाएं.

मीन दैनिक लव राशिफल (Pisces Today Love Horoscope)

गुरुवार को आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने वाले हैं.

साथ ही कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम बन सकता है.

आप अपने पार्टनर को अपने मन की बात बोल सकते हैं.

डिसक्लेमर- इस लेख में समाहित जानकारी की विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है. यह लेख पंचांग मान्यताओं और धर्मग्रंथों से संग्रहित लेख लिखा गया है. हमारा मकसद सिर्फ सूचना/जानकारी पहुंचाना है. ऐसे में लोग इसे महज सूचना समझकर ही लें. इसे इस्तेमाल करने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.