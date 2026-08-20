Aaj Ka Love Rashifal 21 August 2026: लव लाइफ वालों के लिए कैसा रहेगा शुक्रवार का दिन? दैनिक लव राशिफल से जानिए

Aaj Ka Love Rashifal 21 August 2026: लव राशिफल के अनुसार, शुक्रवार (21 अगस्त 2026) का यह दिन सभी राशियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है. शुक्रवार को कुछ राशियों के जातकों की लव लाइफ में पार्टनर के साथ अच्छा समय बीतेगा. वहीं, कुछ राशियों के लिए शुक्रवार का दिन उतार-चढ़ाव भरा रहने वाला है.

मेष दैनिक लव राशिफल (Aries Today Love Horoscope)

शुक्रवार का दिन अच्छा रहने वाला है.

साथी के साथ आप दिन को एंजॉय करेंगे.

शुक्रवार को आपका पार्टनर आपसे किसी बात को लेकर नाराज हो सकता है.

कपल के बीच मतभेद बढ़ने की स्थिति बन सकती है.

वृषभ दैनिक लव राशिफल (Taurus Today Love Horoscope)

अच्छा होगा अपने पार्टनर के भाव को समझने का प्रयास करें और उनकी बातों को महत्व दें.

इससे आपका संबंध बना रहे.

आपका लाइफ पार्टनर आपके व्यवहार से खुश रहेगा.

आप अपने साथी के साथ कुछ बातों को लेकर आपसी मतभेद का शिकार हो सकते हैं.

उनके साथ समय बिताएं.

आपके संबंध को बचाने के लिए प्रयास करें.



मिथुन दैनिक लव राशिफल (Gemini Today Love Horoscope)

आप अपने साथी के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं.

मौसम का भरपूर आनंद शुकवार को आप लेंगे.

आपको आपके साथी का सहयोग और प्यार मिलेगा.

कर्क दैनिक लव राशिफल (Cancer Today Love Horoscope)

शुक्रवार को आप अपने साथी के व्यवहार से परेशान हो सकते हैं.

आपका साथी आपके ऊपर शुक्रवार को संदेह कर सकता है.

परिस्थितियों के चलते आपके और पार्टनर के बीच विवाद हो सकता है.

सिंह दैनिक लव राशिफल (Leo Today Love Horoscope)

आपका पार्टनर शुक्रवार को आपको भरपूर प्यार देगा.

अपने साथी के साथ भरपूर लुफ्त उठाएंगे.

आपका साथी आपके साथ खुश रहेगा.

अपने मन की बात शुक्रवार को आपका साथी आपसे बोल सकता है.

यानी आई लव यू बोल सकता है.

कन्या दैनिक लव राशिफल (Virgo Today Love Horoscope)

शुक्रवार को आपका पार्टनर अपने प्रेम का का इजहार आपके सामने कर सकता है.

बहुत दिन से मन में दबी हुई बात शुक्रवार को आपका पार्टनर आपके सामने बोल सकता है.

इससे आपका मन प्रसन्न रहेगा. साथी का भरपूर प्यार मिलेगा.

तुला दैनिक लव राशिफल (Libra Today Love Horoscope)

शुक्रवार को आपका साथी आपसे नाराज रह सकता है.

अच्छा होगा अपने साथी के साथ समय बिताएं.

कहीं शॉपिंग करने, घूमने-फिरने के लिए साथी के साथ बाहर जाएं.

इससे आपका संबंध और अच्छा होगा.

साथ ही पार्टनर का प्रेम आपको मिल सकता है.

वृश्चिक दैनिक लव राशिफल (Scorpio Today Love Horoscope)

शुक्रवार को आपका साथी आपके साथ कहीं बाहर घूमने फिरने जा सकते हैं.

किसी बात को लेकर आप में मतभेद बढ़ सकता है.

अच्छा होगा वाणी पर संयम रखें.

पार्टनर के व्यवहार को नजरअंदाज करें.

धनु दैनिक लव राशिफल (Sagittarius Today Love Horoscope)

शुक्रवार का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है.

आपके साथी अपने मन की दबी बात आप से बोल सकते हैं.

अपने प्रेम का इजहार आपके सामने कर सकते हैं

इस कारण मन प्रसन्न रहेगा.

पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं.

मकर दैनिक लव राशिफल (Capricorn Today Love Horoscope)

शुक्रवार को आपका पार्टनर आपके प्रति पूर्ण समर्पित रहेगा.

लव पार्टनर आपकी छोटी-छोटी बातों का ख्याल रखेगा.

इस कारण आपका मन प्रसन्न होगा.

आपका पार्टनर आपको कोई गिफ्ट भी दे सकता है.

कुंभ दैनिक लव राशिफल (Aquarius Today Love Horoscope)

शुक्रवार को आप अपने पार्टनर के सामने अपने मन की बात बोल सकते हैं.

बहुत दिन से जो दुविधा आपके मन में चल रही है, अपने पार्टनर के समक्ष कहें.

आपका पार्टनर आपकी भावनाओं को समझेगा.

आपके पार्टनर का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा.

मीन दैनिक लव राशिफल (Pisces Today Love Horoscope)

शुक्रवार को आपके साथी का स्वास्थ्य बदल सकता है.

इस कारण आप कुछ परेशान रह सकते हैं.

आप अपने साथी की भावनाओं की कद्र करें.

आपका यह व्यवहार देखकर आपका साथी आपके प्रति और लगाव रखने लगेगा.