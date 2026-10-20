Aaj Ka Love Rashifal 20 Oct 2026: प्यार में होगी लड़ाई-पार्टनर करेगा इग्नोर, किसके आएंगे रिश्ते; पढ़ें आज का लव राशिफल

Aaj Ka Love Rashifal 20 October 2026 Today Horoscope: दैनिक लव राशिफल के अनुसार, मंगलवार (20 अक्टूबर, 2026) का दिन सभी राशि के जातकों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है. कई जातकों को मंगलवार को सच्चा प्यार मिलेगा. उन्हें पार्टनर से भरपूर प्यार मिलेगा. वहीं, कन्या, वृश्चिक और मकर राशि के जातकों के पार्टनर का स्वभाव बदला-बदला सा रहेगा. आइए,मंगलवार का लव राशिफल जानते हैं.

मेष दैनिक लव राशिफल (Aries Today Love Horoscope)

मंगलवार को आप अपने पार्टनर के व्यवहार से दुखी हो सकते हैं.

पुरानी बातों को याद कर उनका दिल बहलाएं.

अच्छा होगा कि मंगलवार को अपने पार्टनर के साथ समय बिताएं.

उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें व उनकी बातों को महत्व दें.

वृषभ दैनिक लव राशिफल (Taurus Today Love Horoscope)

मंगलवार को आपके पार्टनर का मिजाज आपके विपरित दिखाई पड़ेगा.

उनके मन में चल रही कुछ बातों को आप समझने का प्रयास करें वरना आपका संबंध बिगड़ सकता है.

मंगलवार का दिन अनुकूल है. अपने साथी से अपने मन की बात बोल सकते हैं.

मिथुन दैनिक लव राशिफल (Gemini Today Love Horoscope)

लव कपल के बीच अनबन हो सकती है.

ऐसा हो सकता है कि कोई तीसरा व्यक्ति आप दोनों के बीच मतभेद डालने का प्रयास कर रहा है.

इसके चलते आपका साथी आपसे दूर जाने की सोच सकता है.

बैठकर बातचीत करें तो मामला सुलझ जाएगा.

कर्क दैनिक लव राशिफल (Cancer Today Love Horoscope)

मंगलवार को आपका पार्टनर आपसे अपने मन की बात बोल सकता है.

आपका साथी भी आपके प्यार को एक्सेप्ट करेगा.

वह आपका जीवन साथी बनने के लिए तैयार हो सकता है.

सिंह दैनिक लव राशिफल (Leo Today Love Horoscope)

मंगलवार को आपका पार्टनर आपसे दूरी बना सकता है.

उनके मन में दुविधा चल रही है। वह आज आपसे शेयर कर सकती हैं.

जिससे आपको कोई बड़ा डिसीजन आज लेना पड़ सकता है.

कन्या दैनिक लव राशिफल (Virgo Today Love Horoscope)

आपका साथी आपकी बातों को नजरअंदाज करेगा.

इसके चलते आप झगड़े की स्थिति बन सकती है.

मंगलवार को अच्छा होगा कि रिलेशन को बनाए रखने के लिए कुछ बातों को इग्नोर करें.

तुला दैनिक लव राशिफल (Libra Today Love Horoscope)

लव पार्टनर के साथ कोई भी प्राइवेट बात शेयर न करें वरना आपको नुकसान हो सकता है.

आपका साथी आप से संबंध खराब कर सकता है.

अच्छा होगा कि कोई भी बात सोच-विचार कर करें.

वृश्चिक दैनिक लव राशिफल (Libra Today Love Horoscope)

मंगलवार को पार्टनर के बारे में आपको कोई जानकारी मिल सकती है.

इस कारण आप परेशान हो सकते हैं.

पार्टनर धोखे में रख सकता है.

अच्छा होगा कि संबंध के लिए बातचीत करें.

धनु दैनिक लव राशिफल (Sagittarius Today Love Horoscope)

लव पार्टनर का स्वास्थ्य मंगलवार को बिगड़ सकता है.

इस कारण मंगलवार को आपका दिन भाग दौड़ में निकलेगा.

अपने साथी को लेकर आप परेशान और चिंतित रह सकते हैं.

मकर दैनिक लव राशिफल (Capricorn Today Love Horoscope)

आपका पार्टनर किसी दूसरे के संपर्क में आ सकता है.

आपके पार्टनर का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है.

इस कारण उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

कुंभ दैनिक लव राशिफल (Aquarius Today Love Horoscope)

मंगलवार को मौसम के हिसाब से आप अपने साथी के साथ प्रेम प्रसंग में लिप्त रहेंगे.

मंगलवार का दिन पार्टनर के साथ अच्छा गुजरने वाला है.

आपका पार्टनर आप के प्रस्ताव को एक्सेप्ट करेगा।

आपका पार्टनर आपका लाइफ पार्टनर बनने को तैयार हो सकता है.

मीन दैनिक लव राशिफल (Pisces Today Love Horoscope)

मंगलवार को आप अपने साथी के साथ फुल एंजॉय करेंगे.

मंगलवार का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है.

आपका साथी आपके साथ अच्छा समय व्यतीत करेगा.



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