Aaj Ka Love Rashifal 20 August 2026: लव लाइफ वालों के लिए कैसा रहेगा गुरुवार का दिन? दैनिक लव राशिफल से जानें मेष से मीन तक का हाल

Aaj Ka Love Rashifal 20 August 2026 Today Love Horoscope लव राशिफल के अनुसार, गुरुवार (20 अगस्त 2026) का दिन सभी राशियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है. गुरुवार को कुछ राशियों के जातकों की लव लाइफ में पार्टनर के साथ अच्छा समय बितेगा, जबकि कई का ब्रेकअप होगा या फिर ब्रेकअप की नौबत आ सकती है. इसके अलावा कुछ राशियों के लिए गुरुवार का दिन उतार-चढ़ाव भरा रहने वाला है.

मेष दैनिक लव राशिफल (Aries Today Love Horoscope)

आपका लव पार्टनर कुछ बातों को लेकर आप से नाराज हो सकता है.

आपके प्रति किसी दूसरे के द्वारा उन्हें भड़काया जा सकता है.

संबंध को संभालने के लिए अपने पार्टनर को समय दें.

बैठकर बातचीत करें, इससे रिश्ते दुरुस्त होंगे.

वृषभ दैनिक लव राशिफल (Taurus Today Love Horoscope)

गुरुवार को आप अपने पार्टनर के स्वास्थ्य को लेकर परेशान रह सकते हैं.

मौसम के कारण आपके साथी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है.

कुछ बातों को लेकर आपका साथी आपसे नाराज रह सकता है.

अच्छा होगा साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

मिथुन दैनिक लव राशिफल (Gemini Today Love Horoscope)

गुरुवार को आपका साथी आपके साथ कहीं बाहर जाने के लिए बोल सकता है.

आपका साथी आपको कोई विशेष खुशखबरी दे सकता है.

गुरुवार को आप अपने साथी के साथ अच्छा समय बिताने वाले हैं.

कर्क दैनिक लव राशिफल (Cancer Today Love Horoscope)

गुरुवार को आप अपने पार्टनर के साथ बाहर कहीं शॉपिंग करने के लिए जा सकते हैं.

आपका पार्टनर गुरुवार को आपसे खुश रहेगा.

साथ ही अपने मन के भाव को आपके सामने प्रकट कर सकता है.

सिंह दैनिक लव राशिफल (Leo Today Love Horoscope)

आपका लव पार्टनर आपसे बहुत खुश रहेगा.

आपका साथी आपकी बात में सहमति देगा.

गुरुवार का दिन रोमांच से भरपूर रहेगा.

आप लव पार्टनर को आई लव यू बोल सकते हैं.

कन्या दैनिक लव राशिफल (Virgo Today Love Horoscope)

गुरुवार का दिन आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ अच्छा व्यतीत करने वाले हैं.

आप अपने पार्टनर के साथ कहीं बाहर पार्टी पर जा सकते हैं.

साथ ही अपने पार्टनर के साथ बारिश का मौसम का आनंद लेंगे.

तुला दैनिक लव राशिफल (Libra Today Love Horoscope)

आपका साथी आपके लिए कोई विशेष उपहार दे सकता है.

साथ ही आपका पार्टनर आपका जीवन साथी बनने के लिए सहमति प्रस्तुत कर सकता है.

गुरुवार को आपका मन प्रसन्न रहेगा.

गुरुवार का दिन अच्छा रहने वाला है.

वृश्चिक दैनिक लव राशिफल (Scorpio Today Love Horoscope)

मौसम के हिसाब से गुरुवार को आपके पार्टनर के साथ आपका दिन अच्छा बीतने वाला है.

आप कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं.

अपने साथी के साथ बारिश का भरपूर आनंद उठाएंगे.

प्रेम-प्रसंग के लिए समय अनुकूल है.

धनु दैनिक लव राशिफल ( Sagittarius Today Love Horoscope)

आपका लव पार्टनर आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेगा.

इससे आपके रिश्ते प्रभावित होंगे.

ज्यादा दिक्कत हो तो इस रिश्ते से बाहर निकलें.

यानी ब्रेकअप कर लें.

मकर दैनिक लव राशिफल (Capricorn Today Love Horoscope)

गुरुवार को अपने साथी को लेकर परेशान रह सकते हैं.

लव पार्टनर के व्यवहार के कारण आपका मन चिंतित रहेगा.

आपका साथी आपसे अपनी कुछ पर्सनल बातें छिपा सकता है.

इससे लव कपल के रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं.

कुंभ दैनिक लव राशिफल (Aquarius Today Love Horoscope)

गुरुवार को अपने लव पार्टनर के बारे में आपको कोई जानकारी मिल सकती है.

इस कारण आप परेशान हो सकते हैं.

आपका साथी आपको धोखे में रख सकता है.

अच्छा होगा संबंध के लिए बातचीत करें.

मीन दैनिक लव राशिफल (Pisces Today Love Horoscope)

गुरुवार को आप अपने लव पार्टनर के बारे में कोई गलत बात सुन सकते हैं.

इस कारण आपका मन उदास रहेगा.

अच्छा होगा अपने पार्टनर को समझने के लिए समय लें.

रिश्ते को अच्छी तरह परख कर आगे बढ़ें.