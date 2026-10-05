Aaj Ka Love Rashifal 05 October 2026: किन 5 राशियों को आज पार्टनर से मिल सकता है सरप्राइज, पढ़िए दैनिक लव राशिफल

Aaj Ka Love Rashifal 05 October 2026 Today Love Horoscope: दैनिक लव राशिफल के अनुसार, सोमवार (05 अक्टूबर 2026) का यह दिन सभी राशियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है. सोमवार को कुछ राशियों के जातकों की लव लाइफ में पार्टनर के साथ धूमना-फिरना हो सकता है वहीं, कुछ राशियों के लिए सोमवार का दिन उतार-चढ़ाव भरा रहेगा. आइए जानते हैं कैसा रहेगा सभी राशियों के लिए सोमवार का दिन?

मेष दैनिक लव राशिफल (Aries Today Love Horoscope)

सोमवार का दिन बच्चों और परिवार के साथ आपका अच्छा रहने वाला है.

अपने रुठे साथी को मनाने के लिए कोई गिफ्ट या उपहार उन्हें आप दे सकते हैं, जिससे आपका पार्टनर खुश दिखाई देगा.

सिंगल को कोई अनजान प्रपोज करेगा.

वृषभ दैनिक लव राशिफल (Taurus Today Love Horoscope)

सोमवार के दिन आप अपने पार्टनर को अपने मन की बात बोल सकते हैं.

यह दिन आपके लिए उपयुक्त है, आपके पार्टनर का अच्छा रिस्पांस आएगा.

सोमवार को आपका पार्टनर आपसे बहुत खुश दिखाई देगा.

मिथुन दैनिक लव राशिफल (Gemini Today Love Horoscope)

आज आपका पार्टनर आपसे खुलकर अपने मन की बात रखेगा.

बहुत दिनों से आपका पार्टनर आपसे कुछ मन की बात बोलना चाहता है.

अच्छा होगा अपने पार्टनर की बातों को समझने का प्रयास करें और उनका सपोर्ट करें.

कर्क दैनिक लव राशिफल (Cancer Today Love Horoscope)

सोमवार का दिन आपके पार्टनर के साथ अच्छा रहने वाला है.

आपका पार्टनर आपके साथ कहीं बाहर जाने की इजाजत मांग सकता है.

सोमवार को बहुत दिनों बाद अपने पार्टनर से आपका मन प्रसन्न रहेगा.

सिंह दैनिक लव राशिफल (Leo Today Love Horoscope)

सोमवार को आपका लव पार्टनर कुछ उदास और परेशान नजर आएगा.

हो सकता है उनके मन में कोई बात चल रही हो या आपकी कोई बात उनके मन को छू गई हो, जिस कारण आपका पार्टनर कुछ परेशान दिखाई देगा.

अच्छा होगा अपने पार्टनर से बातचीत करें.

कन्या दैनिक लव राशिफल (Virgo Today Love Horoscope)

सोमवार को आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने वाले हैं.

सोमवार को कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम बन सकता हैं.

इसके चलते आप और आपका साथी दोनों खुश रहेंगे.

तुला दैनिक लव राशिफल (Libra Today Love Horoscope)

सोमवार को अपने पार्टनर के साथ आप कहीं बाहर घूमने फिरने जा सकते हैं.

अपने दिल की बात आप अपने पार्टनर से बोल सकते हैं.

सोमवार का दिन आपके लिए अच्छा है.

वृश्चिक दैनिक लव राशिफल (Scorpio Today Love Horoscope)

आपका पार्टनर आपसे अपनी गलती की माफी मांग सकता है.

प्रेम के लिए यह समय बहुत अच्छा है.

पुरानी बातों को इग्नोर कर अपने साथी की गलती को माफ करें.

धनु दैनिक लव राशिफल (Sagittarius Today Love Horoscope)

अपने पार्टनर की मन की बातों को सोमवार को आप महसूस करेंगे.

मौसम के हिसाब से प्रेम-प्रसंग के लिए यह समय अनुकूल है.

सोमवार को आपको अपने पार्टनर से कोई सरप्राइज भी मिल सकता है.

मकर दैनिक लव राशिफल (Capricorn Today Love Horoscope)

सोमवार को आप अपने पार्टनर के साथ शॉपिंग करने आदि के लिए बाहर जा सकते हैं.

पार्टनर के साथ सोमवार का दिन अच्छा रहने वाला है.

सिंगल की जिंदगी में प्यार एंट्री कर सकता है.

कुंभ दैनिक लव राशिफल (Aquarius Today Love Horoscope)

सोमवार को आपका पार्टनर आपके साथ रहेगा.

सोमवार को वह आपके प्रति अपना प्यार का इजहार कर सकता है.

मौसम के हिसाब से दिन आपका अच्छा रहने वाला है.

मीन दैनिक लव राशिफल (Pisces Today Love Horoscope)

सोमवार का दिन आपका अपने पार्टनर के साथ कुछ मतभेद की स्थिति बनी रहेगी. इसके बाद भी आप अपने पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने-फिरने जा सकते हैं. बातचीत के दौरान रिश्तों में और गर्माहट पैदा होगी और गफलत दूर होगी.

डिसक्लेमर- इस लेख में समाहित जानकारी की विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है. यह लेख पंचांग मान्यताओं और धर्मग्रंथों से संग्रहित लेख लिखा गया है. हमारा मकसद सिर्फ सूचना/जानकारी पहुंचाना है. ऐसे में लोग इसे महज सूचना समझकर ही लें. इसे इस्तेमाल करने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.

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