Home > एस्ट्रो > Aaj Ka Love Rashifal 03 October 2026: 7 राशि के जातक आज करेंगे प्यार का इजहार, जानिए बाकी राशियों का लव राशिफल

Aaj Ka Love Rashifal 03 October 2026: 7 राशि के जातक आज करेंगे प्यार का इजहार, जानिए बाकी राशियों का लव राशिफल

Aaj Ka Love Rashifal 03 October 2026: दैनिक लव राशिफल के अनुसार, शनिवार (03 अक्टूबर, 2026) का दिन सभी लव लाइफ वालों के लिए मिला-जुला रहने वाला है.

By: JP Yadav | Published: October 3, 2026 8:32:33 AM IST

Aaj Ka Love Rashifal 03 October 2026: 7 राशि के जातक आज करेंगे प्यार का इजहार, जानिए बाकी राशियों का लव राशिफल
Aaj Ka Love Rashifal 03 October 2026: 7 राशि के जातक आज करेंगे प्यार का इजहार, जानिए बाकी राशियों का लव राशिफल


Aaj Ka Love Rashifal 03 October 2026: दैनिक लव राशिफल के अनुसार, शनिवार (03 अक्टूबर, 2026) का दिन सभी लव लाइफ वालों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है. शनिवार को कुछ राशियों को अपनी लव-लाइफ में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है जबकि कुछ राशियों के लिए दिन मिलाजुला रहेगा.

मेष दैनिक लव राशिफल (Aries Today Love Horoscope)

शनिवार को आप अपने पार्टनर के साथ बाहर कहीं शॉपिंग करने के लिए जा सकते हैं.
 आपका पार्टनर शनिवार को आपसे प्रसन्न रहेगा.
 साथ ही अपने मन के भाव यानी प्यार का इजहार आपके सामने कर सकता है.

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वृषभ दैनिक लव राशिफल (Taurus Today Love Horoscope)

 आपका साथी आपसे नाराज रह सकता है.
 अच्छा होगा कि अपने साथी के साथ समय बिताएं.
 इससे आपका संबंध और मजबूत होगा.
 साथ ही पार्टनर का प्रेम आपको मिल सकता है 

मिथुन दैनिक लव राशिफल (Gemini Today Love Horoscope)

 आप अपने पार्टनर के साथ शॉपिंग करने के लिए जा सकते हैं.
 पार्टनर को गिफ्ट देना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा.
   आपका पार्टनर आपके व्यवहार से खुश रहेगा.

कर्क दैनिक लव राशिफल (Cancer Today Love Horoscope)

आपका पार्टनर मानसिक रूप से कुछ परेशान नजर आएगा.
अपने साथी का ख्याल रखें.
 उनके साथ समय बताएं और हर परिस्थिति में उनके साथ रहें.

सिंह दैनिक लव राशिफल (Leo Today Love Horoscope)

 पार्टनर के साथ आपका झगड़ा हो सकता है.
  इस वजह से आप दोनों में वैचारिक मतभेद दिखाई पड़ सकते हैं.
 अपने पार्टनर के साथ बैठकर समस्या का समाधान निकालें.

कन्या दैनिक लव राशिफल (Virgo Today Love Horoscope)

शनिवार को आप अपने पार्टनर के स्वास्थ्य को लेकर परेशान रह सकते हैं.
अच्छा होगा कि साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें.
 कुछ बातों को लेकर आपका साथी आपसे नाराज रह सकता है.

तुला दैनिक लव राशिफल (Libra Today Love Horoscope)

 आपका पार्टनर आपको कोई खुशखबरी दे सकता है.
शनिवार को आपका दिन अच्छा रहने वाला है.
 आप अपने पार्टनर के साथ फैमिली के बारे में डिस्कस कर सकते हैं.

वृश्चिक दैनिक लव राशिफल (Libra Today Love Horoscope)

बहुत दिनों से मन में दबी हुई बात शनिवार को आपका पार्टनर आपके सामने बोल सकता है.
इससे आपका मन प्रसन्न रहेगा.
 साथी का भरपूर प्यार मिलेगा.
 

धनु दैनिक लव राशिफल (Sagittarius Today Love Horoscope)

आपका पार्टनर शनिवार को आपसे खुश रहेगा.
 साथ ही अपने मन की बात आपसे बोल सकता है।
आप अपने साथी के साथ मौसम के बदलते मिजाज का भरपूर लुत्फ उठाएंगे. 

मकर दैनिक लव राशिफल (Capricorn Today Love Horoscope)

शनिवार को आपकी लव लाइफ में कुछ परेशानी आ सकती है.
 आपके पार्टनर को आपके बारे में कुछ बातें सुनने को मिलेंगे.
इसके चलते आप दोनों का संबंध बिगड़ सकता है.
 अच्छा होगा कि बात को संभालने का प्रयास करें.

कुंभ दैनिक लव राशिफल (Aquarius Today Love Horoscope)

 आपका साथी आपसे अपनी कुछ पर्सनल बातें छुपा सकता है.
 इनका पता चलने पर   आपके संबंधों में खटास पैदा हो सकती है.
कोशिश करें तो गलतफहमी दूर करें वरना रिश्ते टूट सकते हैं या ब्रेकअप हो सकता है. 

मीन दैनिक लव राशिफल (Pisces Today Love Horoscope)

पूरा दिन पार्टनर के साथ मस्ती  में बीतने वाला है. 
शनिवार को आप अपने पार्टनर से प्यार का इजहार कर सकते हैं.
शनिवार को ही आपका लव पार्टनर आपके प्यार को स्वीकार करेगा.

डिसक्लेमर- इस लेख में समाहित जानकारी की विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है. यह लेख पंचांग मान्यताओं और धर्मग्रंथों से संग्रहित लेख लिखा गया है. हमारा मकसद सिर्फ सूचना/जानकारी पहुंचाना है. ऐसे में लोग इसे महज सूचना समझकर ही लें. इसे इस्तेमाल करने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.

Tags: Love rashifal
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