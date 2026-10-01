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Aaj Ka Love Rashifal 01 October 2026: किन राशियों की लव लाइफ के लिए खास रहेगा अक्टूबर का पहला दिन

Aaj Ka Love Rashifal 01 October 2026 Today Love Horoscope  दैनिक लव राशिफल के अनुसार, गुरुवार (01 अक्टूबर 2026) का दिन सभी राशियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है.

By: JP Yadav | Published: October 1, 2026 8:27:22 AM IST

Aaj Ka Love Rashifal 01 October 2026: किन राशियों की लव लाइफ के लिए खास रहेगा अक्टूबर का पहला दिन
Aaj Ka Love Rashifal 01 October 2026: किन राशियों की लव लाइफ के लिए खास रहेगा अक्टूबर का पहला दिन


Aaj Ka Love Rashifal 01 October 2026: दैनिक लव राशिफल के अनुसार, गुरुवार (01 अक्टूबर 2026) का दिन सभी राशियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है. गुरुवार को कुछ राशियों के जातकों की लव लाइफ में पार्टनर के साथ अच्छा समय बीतेगा. कुछ राशियों के लिए गुरुवार का दिन उतार-चढ़ाव भरा रहने वाला है. आइए  जानते हैं कैसा रहेगा सभी राशियों के लिए गुरुवार का दिन?

मेष दैनिक लव राशिफल (Aries Today Love Horoscope)

गुरुवार को आप अपने लव पार्टनर के साथ समय बिताएंगे.
 गुरुवार का दिन आपका अच्छा बीतने वाला है.
 प्रेम-प्रसंग के लिए समय अनुकूल है.

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वृषभ दैनिक लव राशिफल (Taurus Today Love Horoscope)

 आपका पाटनर आपके साथ अच्छा समय बिताएगा.
 गुरुवार को अपने मन की कोई बात वह आपसे शेयर कर सकते हैं. 
सिंगल की जिंदगी में कोई प्यार के लिए दस्तक देगा.

मिथुन दैनिक लव राशिफल (Gemini Today Love Horoscope)

गुरुवार को आप अपने साथी के साथ कहीं बाहर जाने की प्लानिंग कर सकते हैं.
घर के कार्यों में उनका सहयोग करेंगे.
पत्नी या लव पार्टनर के साथ दिन अच्छा गुजरेगा.

कर्क दैनिक लव राशिफल (Cancer Today Love Horoscope)

गुरुवार को आप अपने साथी के प्रति नेगेटिव विचार से भरे हो सकते हैं.
 पहले बात की सच्चाई को जानकर फिर कोई डिसीजन लें.
 आपका पार्टनर आपके प्रति समर्पित रहेगा.

सिंह दैनिक लव राशिफल (Leo Today Love Horoscope)

गुरुवार को आपके पार्टनर का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है.
अच्छा होगा अपने पार्टनर के साथ समय बिताएं.
पुराने कुछ बातों को याद कर उनका दिल बहलाएं.

कन्या दैनिक लव राशिफल (Virgo Today Love Horoscope)

गुरुवार को आप अपने पार्टनर के साथ शानदार समय बिताएंगे.
 मौसम के हिसाब से कहीं लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं.
अपने साथी के साथ मौसम का भरपूर आनंद लेंगे.

तुला दैनिक लव राशिफल (Libra Today Love Horoscope)

गुरुवार को आपके पार्टनर लगा मिजाज आपके वितरित दिखाई पड़ेगा.
उनके मन में चल रही कुछ बातों को आप समझने का प्रयास करें. 
मौसम के हिसाब से यह आपके लिए ठीक भी रहेगा.

वृश्चिक दैनिक लव राशिफल (Scorpio Today Love Horoscope)

आपका पार्टनर बहुत समय से जो आपसे नाराज चल रहा है. 
आपका पार्टनर आपसे माफी मांग सकता है.
गुरुवार को उनके व्यवहार में नरमी देखने को मिलेगी साथी है.
 वह आपका भरपूर साथ देंगे.

धनु दैनिक लव राशिफल (Sagittarius Today Love Horoscope)

गुरुवार को आप अपने पार्टनर के साथ बाहर पिकनिक या फिर फिल्म देखने जा सकते हैं.
 मौसम के मिजाज से समय अच्छा रहेगा लेकिन आपके साथी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है.
 गुरुवार का दिन आपका अच्छा निकलने वाला है.

मकर दैनिक लव राशिफल (Capricorn Today Love Horoscope)

गुरुवार को आपका पार्टनर स्वास्थ्य को लेकर परेशान रह सकता है.
 मौसमी बीमारियों की चपेट में आ सकता है.
आपका पार्टनर किसी दूसरे के संपर्क में आ सकता है.

कुंभ दैनिक लव राशिफल (Aquarius Today Love Horoscope)

गुरुवार को आपका पार्टनर आपके साथ कहीं बाहर घूमने-फिरने की डिमांड कर सकता है.
 कुछ समय अपने साथी के साथ बिताएं.
 परिवार और संबंधों को बनाएं रखने के लिए ऐसा डिसीजन आपके लिए अच्छा रहेगा.

मीन दैनिक लव राशिफल (Pisces Today Love Horoscope)

गुरुवार को मौसम के हिसाब से आप अपने साथी के साथ लव लाइफ में लिप्त रहेंगे.
गुरुवार को आप अपने साथी के साथ फुल एंजॉय करेंगे.
 आपका साथी आपके साथ अच्छा समय व्यतीत करेगा.

डिसक्लेमर- इस लेख में समाहित जानकारी की विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है. यह लेख पंचांग मान्यताओं और धर्मग्रंथों से संग्रहित लेख लिखा गया है. हमारा मकसद सिर्फ सूचना/जानकारी पहुंचाना है. ऐसे में लोग इसे महज सूचना समझकर ही लें. इसे इस्तेमाल करने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.

Tags: Love rashifal
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