मेष राशि में बन रहा दुर्लभ चंद्र-मंगल योग, इन 4 राशियों की चमकेगी किस्मत, हो सकता है बड़ा लाभ!

Chandra-Mangal Yog in Aries 2026: वैदिक ज्योतिष में कुछ विशिष्ट ग्रहों की युति को बेहद प्रभावशाली माना जाता है, क्योंकि इसका प्रत्यक्ष असर व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है. पंचांग के अनुसार, 11 जून की सुबह 8 बजकर 16 मिनट से लेकर 13 जून की सुबह 9 बजकर 25 मिनट तक मेष राशि में चंद्रमा और मंगल की युति बनने जा रही है.

इस विशिष्ट संयोग को चंद्र-मंगल युति कहा जाता है, जिसे ज्योतिष में अत्यंत शुभ और धनवर्धक योग माना गया है. यह खास योग खासतौर पर आर्थिक पक्ष को मजबूत करने वाला और समृद्धि प्रदान करने वाला होता है.

चंद्र-मंगल योग के बारे में

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब चंद्रमा और मंगल किसी एक ही राशि में आकर मिलते हैं या एक-दूसरे को अपनी दृष्टि से प्रभावित करते हैं, तब चंद्र-मंगल योग का निर्माण होता है. यह योग व्यक्ति के आत्मविश्वास, मनोबल को बढ़ाता है और उसे निर्णय लेने का साहस देता है. जिन जातकों पर इस युति का विशेष प्रभाव होगा उन्हें अचानक धन लाभ, करियर में नए अवसर और आर्थिक लाभ मिल सकते हैं.

इन राशियों पर बरसेगी बरकत

मेष राशि (Aries)

मेष राशि के जातकों के लिए यह योग अत्यंत शुभ रहने वाला है. इस युति के प्रभाव से लंबे समय से अटके हुए कार्य गति पकड़ेंगे और सफलता मिलने लगेगी. साथ ही मेष राशि वाले लोगों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा और निवेश से अच्छा लाभ मिलने की संभावना है. इसके अलावा नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या कार्यस्थल पर कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है. इस दौरान की गई यात्राएं भी लाभकारी और सुखद रहेंगी.

मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि वालों के लिए भी यह योग लाभकारी है. यह युति उनके जीवन में आर्थिक मजबूती लेकर आएगी. आय में वृद्धि होगी और बैंक बैलेंस बढ़ने के संकेत हैं. मिथुन राशि के लोगों को रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है. इसके अलावा व्यापार से जुड़े लोगों को कोई बड़ी डील मिल सकती है. घर या वाहन खरीदने के योग भी बन रहे हैं.

सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि के लोगों के लिए भी यह समय काफी अच्छा रहने वाला है. आपके रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं और कर्ज से छुटकारा मिलने की संभावना है. साथ ही आपको पैतृक संपत्ति से लाभ भी मिल सकता है. आपकी विदेश यात्रा के भी अवसर बन सकते हैं. परिवार में किसी शुभ कार्य का आयोजन हो सकता है.

धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि वालों के लिए चंद्र-मंगल योग आर्थिक लाभ दे सकता है. आपकी आय में वृद्धि होगी और धन लाभ के अवसर मिलेंगे. साथ ही आपकी नया वाहन खरीदने की इच्छा भी पूरी हो सकती है. अचानक धन लाभ मिलने के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं. समाज में आपकी प्रतिष्ठा और सम्मान भी बढ़ेगा.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता की Inkhabar पुष्टि नहीं करता है.