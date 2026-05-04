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Assam Assembly Election Result 2026 Live: असम में फिर खिलेगा कमल या कांग्रेस की होगी वापसी? आज आएगा रिजल्ट, कब शुरू होगी वोटों की गिनती?

🕒 Updated: May 4, 2026 05:24:08 AM IST

Assam Assembly Election Result 2026 Live Updates: असम विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आज आएगा. सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी. सबसे पहले बैलेट पेपर की गिनती की जाएगी. इसके बाद ईवीएम खुलेगा. ऐसे में आज साफ हो जाएगा कि बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करेगी या कांग्रेस वापसी करने में सफल होती है. 

असम विधानसभा चुनाव परिणाम 2026 लाइव अपडेट्स
असम विधानसभा चुनाव परिणाम 2026 लाइव अपडेट्स

राज्य में नौ अप्रैल को मतदान हुआ, जिसमें 25 लाख से अधिक मतदाताओं में से 85.96 प्रतिशत ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया. राज्य की 126 विधानसभा सीट पर 722 उम्मीदवारों के चुनावी भाग्य का फैसला होगा, जिसके लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सभी 35 जिलों के 40 मतगणना केंद्रों पर ईवीएम खोली जाएंगी. उम्मीदवारों में 59 महिलाएं हैं. 

नगांव जिले में मतगणना तीन अलग-अलग केंद्रों पर होगी, जबकि कोकराझार, तिनसुकिया और जोरहाट में दो-दो केंद्रों पर मतगणना होगी. मतगणना केंद्रों और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) वाले ‘स्ट्रॉन्ग रूम’ की सुरक्षा के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) की 25 कंपनियां तैनात की गई हैं. अधिकारी ईवीएम को ‘स्ट्रॉन्ग रूम’ से मतगणना केंद्रों तक ले जाने के लिए 800 और पुलिसकर्मियों को तैनात हैं.

Assam Assembly Election Result 2026 Live: असम में फिर खिलेगा कमल या कांग्रेस की होगी वापसी? आज आएगा रिजल्ट, कब शुरू होगी वोटों की गिनती?

Live Updates

  • 05:02 (IST) 04 May 2026

    Assam Assembly Election Result 2026 Live: असम चुनाव में सबसे ज्यादा कांग्रेस के उम्मीदवार

    असम चुनाव में 722 उम्मीदवारों में से कांग्रेस के सबसे अधिक 99 उम्मीदवार हैं. इसके बाद बीजेपी के 90, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ) के 30, असम गण परिषद (अगप) के 26 और बोडो पीपुल्स फ्रंट (बीपीएफ) के 11 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं.

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