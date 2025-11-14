Live

Arrah Chunav Result 2025 LIVE: आरा में इस बार है आर-पार की लड़ाई, संजय सिंह और क्यूमउद्दीन अंसारी के बीच है तगड़ी फाइट!

Arrah Bihar Election Result 2025 LIVE Updates: बिहार चुनाव अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है. दो चरणों में बंपर वोटिंग के बाद अब बिहार की जनता रिजल्ट का इंतजार कर रही है. बिहार की आरा सीट पर सभी की नजरें टिकी हैं. आरा में इस बार BJP से संजय सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है तो वहीं सीपीआई माले ने क्यूमउद्दीन अंसारी को टिकट दिया है. इसके अलावा डॉ. विजय कुमार गुप्ता को जन सुराज पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है. आरा विधानसभा को BJP का गढ़ माना जाता है. लेकिन इस बार टक्कर कांटे की मानी जा रही है. ऐसा माना जा रहा है कि इस बार संजय सिंह और क्यूमउद्दीन अंसारी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है. इस सीट पर कौन चल रहा है आगे और किसको हो रहा बड़ा नुकसान? यहां पर देखते रहें पल-पल का रुझान.

Arrah Vidhan Sabha Chunav Result 2025 LIVE Updates: आरा में इस बार BJP से संजय सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है तो वहीं सीपीआई माले के क्यूमउद्दीन अंसारी भी यहां पर अपना दावा मज़बूती से ठोक रहे हैं.

