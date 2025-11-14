Araria Chunav Result 2025 LIVE: बिहार चुनाव की मतगणना शुरू, अररिया में कांटे की टक्कर में कौन मारेगी बाज़ी?

Araria Bihar Election Result 2025 LIVE Updates: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतदान खत्म हो चुका है. अब लोगों को बस रिजल्ट का इंतजार है. बिहार की अररिया सीट पर सभी की नजरें टिकी हैं. अररिया विधानसभा क्षेत्र में दूसरे चरण में चुनाव हुए थे. अररिया विधानसभा क्षेत्र मुस्लिम बहुल है. इस सीट से अभी कांग्रेस के प्रत्याशी अबिदुर् रहमान विधायक हैं. इस क्षेत्र में बाढ़ एक बड़ा मुद्दा है. बाढ़ की वजह से यहां लगभग हर साल भारी तबाही होती है. परमान नदी के किनारे बसे गांव के लोग बाढ़ की त्रासदी झेलते हैं. हालांकि इस बार भी कांग्रेस ने अबिदुर् रहमान को ही अपना प्रत्याशी बनाया है. इसके अलावा जन सुराज पार्टी ने फरहत आरा बेगम को टिकट दिया है. वहीं जेडीयू ने शगुफ्ता अज़ीम को चुनावी रण में उतारा है. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा की मुस्लिम बहुल इस सीट पर क्या कांग्रेस के अबिदुर् रहमान एक बार फिर से बाज़ी मारते हैं या फिर इस बार कोई नया विजेता देखने को मिलता है. इस सीट पर कौन चल रहा है आगे और किसको हो रहा बड़ा नुकसान? यहां पर देखते रहें पल-पल का रुझान.

Araria_bihar election 2025