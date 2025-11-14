Amour Chunav Result 2025 LIVE: बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों का काउंटडाउन शुरू, अमौर में कौन मारेगा बाज़ी?

Amour Bihar Election Result 2025 LIVE Updates: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतदान खत्म हो चुका है. अब लोगों को बस रिजल्ट का इंतजार है. बिहार की अमौर सीट पर सभी की नजरें टिकी हैं. बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 11 नवंबर को अमौर विधानसभा सीट पर वोटिंग हुई. इस मुस्लिम बहुल सीट पर एनडीए और महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला तय है. अमौर सीट पर JDU ने साबिर अली को चुनावी मैदान में उतारा है. इस सीट से अभी ओवैसी की पार्टी AIMIM से अख्तरुल ईमान विधायक हैं. इस बार AIMIM ने अख्तरुल ईमान को फिर से उम्मीदवार बनाया है. कांग्रेस की ओर से इस सीट पर अब्दुल जलील मस्तान को चुनावी रण में उतारा गया है. पिछले 2 बार के चुनावी नतीजों की बात करें तो 2020 के विधानसभा चुनाव में अमौर सीट से AIMIM के उम्मीदवार अख्तरुल ईमान ने जेडीयू के उम्मीदवार सबा जफर को हराया था. एक बार फिर से इस सीट पर एनडीए और महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा. इस सीट पर कौन चल रहा है आगे और किसको हो रहा बड़ा नुकसान? यहां पर देखते रहें पल-पल का रुझान.

