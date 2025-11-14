Alinagar Chunav Result 2025 LIVE: क्या मैथिली ठाकुर बनेंगी अलीनगर की रानी? या बिनोद मिश्रा मार जाएंगे बाजी
🕒 Updated: November 14, 2025 07:33:02 AM IST
Alinagar Bihar Election Result 2025 LIVE Updates:बिहार विधानसभा चुनाव में जहाँ सभी सीटों पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, वहीं दरभंगा ज़िले की अलीनगर सीट ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है. जी हाँ, आपने सही सुना. इस लोकप्रिय सीट पर भाजपा द्वारा 25 वर्षीय लोक गायिका मैथिली ठाकुर को उतारने की चर्चा पहले ही सुर्खियाँ बटोर चुकी है. अलीनगर में मैथिली का मुकाबला राजद के विनोद मिश्रा से है. अब देखना ये है कि इन दोनों में से इस बार कौन बाजी मारता है. पल-पल की अपडेट के लिए आपको inkhabar वेबसाइट से जुड़े रहना होगा.
Alinagar Chunav Result 2025 LIVE: क्या मैथिली ठाकुर बनेंगी अलीनगर की रानी? या बिनोद मिश्रा मार जाएंगे बाजी
Live Updates
00:19 (IST) 14 Nov 2025
Bihar Alinagar Vidhan Sabha Election Result 2025: कुछ ही देर में आएंगे रुझान
Bihar Alinagar Vidhan Sabha Election Result 2025: मैथिली दरभंगा ज़िले की अलीनगर सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं. आज मतगणना जारी है और अलीनगर सीट के शुरुआती रुझान जल्द ही आने की उम्मीद है.