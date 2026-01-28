Live

Ajit Pawar Plane Crash Death News Live: महाराष्ट्र में भीषण विमान हादसा, डिप्टी सीएम अजित पवार समेत कई लोगों की मौत; राज्य में शोक की लहर

🕒 Updated: January 28, 2026 11:10:31 AM IST

Ajit Pawar Plane Crash Live Updates : महाराष्ट्र से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है. महाराष्ट्र के बारामती में बुधवार (28 जनवरी, 2026) को सुबह एक बड़ा विमान हादसा हो गया. राज्य के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के विमान की क्रैश लैंडिंग हुई है. बताया जा रहा है कि इस हादसे में उनकी जान चली गई, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है. घटनाक्रम के मुताबिक, उपमुख्यमंत्री अजित पवार बुधवार सुबह करीब 8 बजे मुंबई से बारामती के लिए रवाना हुए. इस विमान में अजित पवार के साथ उनके निजी सुरक्षा गार्ड मौजूद थे. समाचार एजेंसियों के मुताबिक, बारामती एयरपोर्ट पर लैंड करने के दौरान विमान का संतुलन बिगड़ गया और वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया. जमीन पर टकराने के  बाद विमान में भीषण आग लग गई. कुछ ही देर में विमान जल गया. सूत्रों के मुताबिक विमान में मौजूद 4-5 लोग घायल हुए हैं. घटना के बाद रेस्क्यू और आपातकालीन सेवाएं तुरंत सक्रिय कर दी गईं. राहत और बचाव कार्य मौके पर जारी है.  

Ajit Pawar Plane Crash Live Updates : महाराष्ट्र के बारामती में बुधवार सुबह (28 जनवरी, 2026) को हुए एक बड़े विमान हादसे में उपमुख्यमंत्री अजित पवार की मौत हो गई.
Ajit Pawar Plane Crash Live Updates : महाराष्ट्र के बारामती में बुधवार सुबह (28 जनवरी, 2026) को हुए एक बड़े विमान हादसे में उपमुख्यमंत्री अजित पवार की मौत हो गई.
Ajit Pawar Plane Crash Live Updates: महाराष्ट्र के बारामती में बुधवार सुबह (28 जनवरी, 2026) को हुए एक बड़े विमान हादसे में उपमुख्यमंत्री अजित पवार की मौत हो गई.

Live Updates

  • 11:10 (IST) 28 Jan 2026

    Ajit Pawar Plane Crash Live Updates: अजीत पवार की मौत पर कंगना रनौत ने कहा- कुछ कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं

    Ajit Pawar Plane Crash Live Updates: बारामती में हुई क्रैश लैंडिंग में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की मौत पर भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा कि यह बहुत ही दुखद खबर है. इस पर कुछ कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं. 

  • 10:54 (IST) 28 Jan 2026

    Ajit Pawar Plane Crash Live Updates:  केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अजित पवार के निधन पर जताया शोक, कहा- राजनीति को हुआ बड़ा नुकसान

    Ajit Pawar Plane Crash Live Updates:  केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बारामती में हुए प्लेन क्रैश में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन पर कहा कि अजीत पवार का निधन बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है... वे एक कर्मठ और अच्छे प्रशासक थे. उनके जाने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है. ईश्वर उनके परिवार को यह दुख सहने की शक्ति दे. मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं.

  • 10:46 (IST) 28 Jan 2026

    Ajit Pawar Plane Crash Live Updates: दिल्ली से परिवार हुआ महाराष्ट्र के बारामती के लिए रवाना

    Ajit Pawar Plane Crash Live Updates: बारामती में क्रैश लैंडिंग के बाद NCP के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल NCP-SCP सांसद सुप्रिया सुले और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार का परिवार (पत्नी सुनेत्रा पवार और बेटे पार्थ पवार दिल्ली से बारामती (महाराष्ट्र) के लिए रवाना हो रहा है. 

  • 10:21 (IST) 28 Jan 2026

    Ajit Pawar Plane Crash Live Updates:  प्रियंका चतुर्वेदी ने अजीत पवार की दी श्रद्धांजलि, कहा- महाराष्ट्र के अच्छे नेता थे

    Ajit Pawar Plane Crash Live Updates: शिवसेना (UBT) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन पर कहा कि हमारे आपसी मतभेद रहे हैं मगर उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला. मैं अजीत पवार जी के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहूंगी. वे महाराष्ट्र के एक अच्छे नेता थे और उनका इस तरह जाना बहुत दर्दनाक है.

  • 10:14 (IST) 28 Jan 2026

    Ajit Pawar Plane Crash Live Updates: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की बारामती में एक चार्टर प्लेन क्रैश में मौत, कोई भी नहीं बचा जिंदा

    Ajit Pawar Plane Crash Live Updates: डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGC) द्वारा उपलब्ध जानकारी के अनुसार, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार चार्टर प्लेन में 2 और लोगों (1 PSO और 1 अटेंडेंट) और 2 क्रू (PIC+FO) सदस्यों के साथ सवार थे. शुरुआती जानकारी के अनुसार, प्लेन में सवार कोई भी व्यक्ति इस हादसे में ज़िंदा नहीं बचा है. 

Load More

वेब स्टोरीज

अलीबाग में 10 शानदार सेलिब्रिटी हॉलिडे होम, यहां देखें

January 17, 2026

रेड कार्पेट की ‘महारानी’ बनीं नोरा फतेही, अपने कातिलाना अंदाज...

January 17, 2026

रकुल प्रीत सिंह ने सिखाया कैसे सहज स्टाइल से जीतें...

January 17, 2026

ऑयली स्किन के लिए नियासिनमाइड, क्या यह सच में काम...

January 16, 2026

मेकअप प्रोडक्ट्स लगाने का यहां जानें सही तरीका

January 16, 2026

सावधान! आपकी ये रोजाना की आदतें बालों की ग्रोथ को...

January 16, 2026
Ajit Pawar Plane Crash Death News Live: महाराष्ट्र में भीषण विमान हादसा, डिप्टी सीएम अजित पवार समेत कई लोगों की मौत; राज्य में शोक की लहर

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Ajit Pawar Plane Crash Death News Live: महाराष्ट्र में भीषण विमान हादसा, डिप्टी सीएम अजित पवार समेत कई लोगों की मौत; राज्य में शोक की लहर
Ajit Pawar Plane Crash Death News Live: महाराष्ट्र में भीषण विमान हादसा, डिप्टी सीएम अजित पवार समेत कई लोगों की मौत; राज्य में शोक की लहर
Ajit Pawar Plane Crash Death News Live: महाराष्ट्र में भीषण विमान हादसा, डिप्टी सीएम अजित पवार समेत कई लोगों की मौत; राज्य में शोक की लहर
Ajit Pawar Plane Crash Death News Live: महाराष्ट्र में भीषण विमान हादसा, डिप्टी सीएम अजित पवार समेत कई लोगों की मौत; राज्य में शोक की लहर