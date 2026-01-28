Ajit Pawar Plane Crash Death News Live: महाराष्ट्र में भीषण विमान हादसा, डिप्टी सीएम अजित पवार समेत कई लोगों की मौत; राज्य में शोक की लहर

Ajit Pawar Plane Crash Live Updates : महाराष्ट्र से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है. महाराष्ट्र के बारामती में बुधवार (28 जनवरी, 2026) को सुबह एक बड़ा विमान हादसा हो गया. राज्य के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के विमान की क्रैश लैंडिंग हुई है. बताया जा रहा है कि इस हादसे में उनकी जान चली गई, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है. घटनाक्रम के मुताबिक, उपमुख्यमंत्री अजित पवार बुधवार सुबह करीब 8 बजे मुंबई से बारामती के लिए रवाना हुए. इस विमान में अजित पवार के साथ उनके निजी सुरक्षा गार्ड मौजूद थे. समाचार एजेंसियों के मुताबिक, बारामती एयरपोर्ट पर लैंड करने के दौरान विमान का संतुलन बिगड़ गया और वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया. जमीन पर टकराने के बाद विमान में भीषण आग लग गई. कुछ ही देर में विमान जल गया. सूत्रों के मुताबिक विमान में मौजूद 4-5 लोग घायल हुए हैं. घटना के बाद रेस्क्यू और आपातकालीन सेवाएं तुरंत सक्रिय कर दी गईं. राहत और बचाव कार्य मौके पर जारी है.

Ajit Pawar Plane Crash Live Updates : महाराष्ट्र के बारामती में बुधवार सुबह (28 जनवरी, 2026) को हुए एक बड़े विमान हादसे में उपमुख्यमंत्री अजित पवार की मौत हो गई.