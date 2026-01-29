Ajit Pawar Last Rites Live: अजित पवार का अंतिम संस्कार आज, शोक में डूबा महाराष्ट्र; दर्शन के लिए बारामती में उमड़ा जनसैलाब

Ajit Pawar Last Rites Live Updates : महाराष्ट्र के बारामती में बुधवार (28 जनवरी, 2026) को सुबह 9 बजे आसपास भीषण विमान हादसे में जान गंवाने वाले राज्य के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा. बारामती प्लेन क्रैश में जान गंवाने वाले अजित पवार के पार्थिव शरीर को गुरुवार सुबह 5:45 बजे ही उनके पैतृक गांव काटेवाड़ी में दर्शन के लिए रख दिया गया है. यहां पर सुबह से ही समर्थक अंतिम दर्शन के लिए आए. यह सिलसिला अब भी जारी है. मिली जानकारी के मुताबिक, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का अंतिम संस्कार बारामती के विद्या प्रतिष्ठान के मैदान पर गुरुवार को सुबह 11 बजे के आसपास होगा. वहीं, इससे पहले उनकी अंतिम यात्रा सुबह 9 बजे, गदिमा सभागार से शुरू होगी. अजित पवार की अंतिम यात्रा विद्यानगरी चौक के भिगवन सर्विस रोड और विद्या प्रतिष्ठान के मराठी स्कूल के अंदरूनी मार्ग से होते हुए मुख्य मैदान तक पहुंचेगी. यहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा. इससे पहले अजित पावर का का पर्थिव शरीर बुधवार देर रात तक ही विद्या प्रतिष्ठान के मैदान में लोगों के अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था, जिससे ग्रामीण और कार्यकर्ता उनके अंतिम दर्शन कर सकें. बुधवार शाम से ही बड़ी संख्या में भीड़ उनके अंतिम दर्शन के लिए उमड़ रही है. जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार, अजित पवार का पार्थिव शरीर सुबह बारामती के काटेवाड़ी स्थित पवार फार्म में लाया जाएगा. यहां पार्थिव शरीर को दो घंटे के लिए रखा जाएगा. इसके बाद अंतिम दर्शन के लिए बारामती के गादिमा सभागार ले जाया जाएगा. अंतिम संस्कार के दौरान परिवार के सदस्यों के अलावा बड़ी संख्या में नेता, मंत्री समेत राज्य-देश के दिग्गज लोग जुट सकते हैं.

