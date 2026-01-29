Ajit Pawar Last Rites Live: अजित पवार का अंतिम संस्कार आज, शोक में डूबा महाराष्ट्र; दर्शन के लिए बारामती में उमड़ा जनसैलाब

Ajit Pawar Last Rites Live Updates : महाराष्ट्र के बारामती में बुधवार (28 जनवरी, 2026) को सुबह 9 बजे आसपास भीषण विमान हादसे में जान गंवाने वाले राज्य के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा. बारामती प्लेन क्रैश में जान गंवाने वाले अजित पवार के पार्थिव शरीर को गुरुवार सुबह 5:45 बजे ही उनके पैतृक गांव काटेवाड़ी में दर्शन के लिए रख दिया गया है. यहां पर सुबह से ही समर्थक अंतिम दर्शन के लिए आए. यह सिलसिला अब भी जारी है. मिली जानकारी के मुताबिक, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का अंतिम संस्कार बारामती के विद्या प्रतिष्ठान के मैदान पर गुरुवार को सुबह 11 बजे के आसपास होगा. वहीं, इससे पहले उनकी अंतिम यात्रा सुबह 9 बजे, गदिमा सभागार से शुरू होगी. अजित पवार की अंतिम यात्रा विद्यानगरी चौक के भिगवन सर्विस रोड और विद्या प्रतिष्ठान के मराठी स्कूल के अंदरूनी मार्ग से होते हुए मुख्य मैदान तक पहुंचेगी. यहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा. इससे पहले अजित पावर का का पर्थिव शरीर बुधवार देर रात तक ही विद्या प्रतिष्ठान के मैदान में लोगों के अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था, जिससे ग्रामीण और कार्यकर्ता उनके अंतिम दर्शन कर सकें. बुधवार शाम से ही बड़ी संख्या में भीड़ उनके अंतिम दर्शन के लिए उमड़ रही है. जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार, अजित पवार का पार्थिव शरीर सुबह बारामती के काटेवाड़ी स्थित पवार फार्म में लाया जाएगा. यहां पार्थिव शरीर को दो घंटे के लिए रखा जाएगा. इसके बाद अंतिम दर्शन के लिए बारामती के गादिमा सभागार ले जाया जाएगा. अंतिम संस्कार के दौरान परिवार के सदस्यों के अलावा बड़ी संख्या में नेता, मंत्री समेत राज्य-देश के दिग्गज लोग जुट सकते हैं.
Ajit Pawar Last Rites Live: जिस गाड़ी में अजीत पवार के पार्थिव शरीर को विद्या प्रतिष्ठान स्कूल ऑफ बायो टेक्नोलॉजी से भारती विद्या प्रतिष्ठान के अंदर अंतिम संस्कार स्थल तक ले जाया जाएगा। उसकी तस्वीर भी सामने आ चुकी है.
Ajit Pawar Last Rites Live: अजित पवार के अंतिम संस्कार के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज सुबह 12 बजे बारामती पहुँच जाएंगे.
Ajit Pawar Last Rites Live: हादसे के दौरान मौजूद चश्मदीदों ने बताया कि पुणे ज़िले में प्लेन क्रैश वाली जगह पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की पहचान उनकी कलाई घड़ी से हुई. मौके पर पहुंचे ग्रामीणों के मुताबिक, उन्हें बारामती एयरपोर्ट पर टेबलटॉप रनवे के किनारे से लगभग 200 मीटर दूर पूरे इलाके में क्रैश हुए Learjet का मलबा बिखरा हुआ मिलाय क्रैश के बाद विमान में आग लग गई थी। चश्मदीदों ने बताया कि पवार की पहचान उनकी कलाई घड़ी से हुई.
Ajit Pawar Last Rites Live: महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की मौत के बाद तीन दिन का राजकीय शोक घोषित है. वहीं, राज्य चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक, ज़िला परिषद और पंचायत समिति चुनावों पर इसका असर नहीं डालेगा. चुनाव 5 फरवरी को तय समय के अनुसार ही होंगे.
Ajit Pawar Last Rites Live: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) अध्यक्ष शरद पवार ने बुधवार को ही मीडिया से बातचीत में कहा था कि अजित पवार और चार अन्य लोगों को ले जा रहे विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना एक हादसा था. ऐसे में इसे राजनीतिक रंग न दिया जाए.