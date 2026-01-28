Live

Ajit Pawar Plane Crash Live Updates:  क्रैश होने के चंद मिनटों बाद मलबे में तब्दील हो गया विमान, सभी यात्रियों की गई जान

Ajit Pawar Plane Crash Live Updates : महाराष्ट्र से बुधवार को एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई. महाराष्ट्र के बारामती जिले में बुधवार (28 जनवरी, 2026) को सुबह एक बड़ा विमान हादसा हो गया. राज्य के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के विमान की क्रैश लैंडिंग हुई. इस हादसे में उनकी जान चली गई. इसके बाद समर्थक दुखी हैं तो महाराष्ट्र में शोक की लहर है. घटनाक्रम के मुताबिक, उपमुख्यमंत्री अजित पवार बुधवार सुबह करीब 8 बजे मुंबई से बारामती के लिए रवाना हुए. इस विमान में अजित पवार के साथ उनके निजी सुरक्षा गार्ड मौजूद थे. समाचार एजेंसियों के मुताबिक, बारामती एयरपोर्ट पर लैंड करने के दौरान विमान का संतुलन बिगड़ गया और वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया. जमीन पर टकराने के  बाद विमान में भीषण आग लग गई. कुछ ही देर में विमान जल गया. सूत्रों के मुताबिक विमान में मौजूद 4-5 लोग घायल हुए हैं. घटना के बाद रेस्क्यू और आपातकालीन सेवाएं तुरंत सक्रिय कर दी गईं.  समाचार एजेंसियों के मुताबिक, विमान जमीन पर टकराने के साथ ही कई टुकड़ों में बंट गया. इसके साथ ही इसमें आग लग गई. इसका वीडियो भी वायरल है, जिसमें विमान पूरी तरह से राख हो गया. बाद में इस बात की पुष्टि भी की गई कि इस विमान हादसे में उपमुख्यमंत्री अजित पवार के अलावा कई अन्य लोगों की मौत हो गई.  मिली जानकारी के मुताबिक, बुधवार को  बारामती में जिला परिषद चुनाव के सिलसिले में अजित पवार की कई सभाएं आयोजित की गई थीं. इसी में शामिल होने के लिए अजित पवार जा रहे थे.

Ajit Pawar Plane Crash Live Updates : महाराष्ट्र के बारामती में बुधवार सुबह (28 जनवरी, 2026) को हुए एक बड़े विमान हादसे में उपमुख्यमंत्री अजित पवार की मौत हो गई.
Ajit Pawar Plane Crash Live Updates : महाराष्ट्र के बारामती में बुधवार सुबह (28 जनवरी, 2026) को हुए एक बड़े विमान हादसे में उपमुख्यमंत्री अजित पवार की मौत हो गई.
अजित पवार के साथ विमान में कौन-कौन थे?
• अजित पवार (उपमुख्यमंत्री)
• विंदिप जाधव  (बॉडीगार्ड)
• पिंकी माळी (केबिन क्रू)
• सुमित कपूर  (कैप्टन)
• शांभवी पाटिल (कैप्टन)

अजित पवार के विमान हादसे से जुड़ी हर ताज़ा जानकारी के लिए हमारे लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.

Ajit Pawar Plane Crash Live Updates: महाराष्ट्र के बारामती में बुधवार सुबह (28 जनवरी, 2026) को हुए एक बड़े विमान हादसे में उपमुख्यमंत्री अजित पवार की मौत हो गई.

  • 12:24 (IST) 28 Jan 2026

    Ajit Pawar Plane Crash Live Updates: लातूर में रोते-बिलखते नजर आए समर्थक, NCP नेता बाबासाहेब पाटिल ने जताया दुख

    Ajit Pawar Plane Crash Live Updates: डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन पर पूरे महाराष्ट्र में शोक की लहर है. महाराष्ट्र के मंत्री और NCP नेता बाबासाहेब पाटिल और NCP नेता विक्रम काले ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन पर दुख जताया.  इस दौरान समर्थक बिलखते नजर आए. 

  • 12:19 (IST) 28 Jan 2026

    Ajit Pawar Plane Crash Live Updates:  क्रैश होने के चंद मिनटों बाद मलबे में तब्दील हो गया विमान, सभी यात्रियों की गई जान

    Ajit Pawar Plane Crash Live Updates: प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि अजित पवार का विमान लैंडिंग के दौरान क्रैश हुआ. इस दौरान फ्यूल टैंक में ब्लास्ट हुआ. बताया जा रहा है कि खराब मौसम की वजह से विमान आसमान में ही लड़खड़ाने लगा था. इसके बाद पायलट ने विमान से कंट्रोल खो दिया. चश्मदीदों के मुताबिक, विमान में गिरने के बाद धमाके हुए और फिर जलकर राख हो गया.  

  • 12:17 (IST) 28 Jan 2026

    Ajit Pawar Plane Crash Live Updates:  क्रैश होने के चंद मिनटों बाद मलबे में तब्दील हो गया विमान, सभी यात्रियों की गई जान

    Ajit Pawar Plane Crash Live Updates: बारामती में हुए विमान हादसे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का निधन हो गया. बुधवार को सुबह हुए प्लेन क्रैश में एनसीपी नेता अजित पवार की जान चली गई. अजित पवार जिला पंचायत परिषद चुनाव प्रचार के लिए मुंबई से प्राइवेट एयर क्राफ्ट से बारामती के लिए निकले थे. लैंडिंग के दौरान विमान क्रेश हुआ और क्रेश के बाद फ़्यूल टैंक में ब्लास्ट हो गया.  इस हादसे में अजित पवार समेत विमान में सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई. 

  • 12:02 (IST) 28 Jan 2026

    Ajit Pawar Plane Crash Live Updates: अजित पवार के साथ दो कैप्टन समेत 5 लोगों ने गंवाई जान

    Ajit Pawar Plane Crash Live Updates: मिली जानकारी के मुताबिक,  अजित पवार वाले प्लेन में पांच लोग सवार थे. विमान हादसे में सभी की मौत हो गई. अजित पवार के साथ इस फ्लाइट में दो पायलट, उनके दो निजी सहायक (पीए) और एक एनसीपी कार्यकर्ता भी थे. विमान में अजित पवार के अलावा विदीप जाधव, पिंकी माली, कैप्टन सुमित कपूर और कैप्टन शाम्भवी पाठक थे. 

  • 11:42 (IST) 28 Jan 2026

    Ajit Pawar Plane Crash Live Updates: डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन के बाद फूट-फूटकर रोए समर्थक

    Ajit Pawar Plane Crash Live Updates: महाराष्ट्र के बारामाती में हुए विमान हादसे में राज्य के डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन के बाद समर्थक गम में है. अस्पातल बाहर जमा समर्थक और नेता बिलख-बिलखकर रोते नजर आए.  बुधवार सुबह हुए  हादसे में कई अन्य लोगों की भी मौत हुई है, जिसमें पायलट भी शामिल है. 

