Ajit Pawar Plane Crash Live Updates:  क्रैश होने के चंद मिनटों बाद मलबे में तब्दील हो गया विमान, सभी यात्रियों की गई जान

Ajit Pawar Plane Crash Live Updates : महाराष्ट्र से बुधवार को एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई. महाराष्ट्र के बारामती जिले में बुधवार (28 जनवरी, 2026) को सुबह एक बड़ा विमान हादसा हो गया. राज्य के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के विमान की क्रैश लैंडिंग हुई. इस हादसे में उनकी जान चली गई. इसके बाद समर्थक दुखी हैं तो महाराष्ट्र में शोक की लहर है. घटनाक्रम के मुताबिक, उपमुख्यमंत्री अजित पवार बुधवार सुबह करीब 8 बजे मुंबई से बारामती के लिए रवाना हुए. इस विमान में अजित पवार के साथ उनके निजी सुरक्षा गार्ड मौजूद थे. समाचार एजेंसियों के मुताबिक, बारामती एयरपोर्ट पर लैंड करने के दौरान विमान का संतुलन बिगड़ गया और वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया. जमीन पर टकराने के बाद विमान में भीषण आग लग गई. कुछ ही देर में विमान जल गया. सूत्रों के मुताबिक विमान में मौजूद 4-5 लोग घायल हुए हैं. घटना के बाद रेस्क्यू और आपातकालीन सेवाएं तुरंत सक्रिय कर दी गईं. समाचार एजेंसियों के मुताबिक, विमान जमीन पर टकराने के साथ ही कई टुकड़ों में बंट गया. इसके साथ ही इसमें आग लग गई. इसका वीडियो भी वायरल है, जिसमें विमान पूरी तरह से राख हो गया. बाद में इस बात की पुष्टि भी की गई कि इस विमान हादसे में उपमुख्यमंत्री अजित पवार के अलावा कई अन्य लोगों की मौत हो गई. मिली जानकारी के मुताबिक, बुधवार को बारामती में जिला परिषद चुनाव के सिलसिले में अजित पवार की कई सभाएं आयोजित की गई थीं. इसी में शामिल होने के लिए अजित पवार जा रहे थे.

Ajit Pawar Plane Crash Live Updates : महाराष्ट्र के बारामती में बुधवार सुबह (28 जनवरी, 2026) को हुए एक बड़े विमान हादसे में उपमुख्यमंत्री अजित पवार की मौत हो गई.

अजित पवार के साथ विमान में कौन-कौन थे?

• अजित पवार (उपमुख्यमंत्री)

• विंदिप जाधव (बॉडीगार्ड)

• पिंकी माळी (केबिन क्रू)

• सुमित कपूर (कैप्टन)

• शांभवी पाटिल (कैप्टन)