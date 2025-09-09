Live

AFG vs HKG Asia Cup 2025 Live Score: अफगानिस्तान के नाम हुआ एशिया कप का पहला मुकाबला, 100 के अंदर सिमटी हांगकांग

🕒 Updated: Sep 10, 2025 | 12:15 AM IST

AFG vs HKG Asia Cup 2025 Live Score: टी20 एशिया कप 2025 का आगाज आज से हो गया है। आज 9 सितम्बर, मंगलवार को टूर्नामेंट की शुरुआत ग्रुप बी का हिस्सा अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच मुकाबले से हुई जहाँ अफगानिस्तान ने हांगकांग को 94 रनों से हरा दिया है। इसी के साथ अफगानिस्तान ने एशिया  कप उद्घाटन मैच जीत लिया है। अफगानिस्तान के गेंदबाजों ने कसी हुई गेंदबाजी की। अफगानिस्तान ने अबु धाबी के शेख जायद स्टेडियम में 189 रनों का लक्ष्य रखा, जिसके जवाब में हांगकांग 9 विकेट पर 94 रन ही बना सका। हांगकांग के लिए बाबर हयात (43 गेंदों पर 39 रन, तीन चौके) ने सर्वाधिक रन बनाए। कप्तान यासिम मुर्तजा ने 16 रनों का योगदान दिया। किंचिन शाह (6), जीशान अली (5) और कल्हान चल्लू (4) सहित हांगकांग के सात खिलाड़ी दोहरे अंक तक नहीं पहुंच पाए। अंशुमान रथ और निजाकत खान ने अपना खाता नहीं खोला। अफगानिस्तान के लिए गुलबदीन नैब और फजलहक फारूकी ने दो-दो विकेट लिए जबकि अजमतुल्लाह उमरजई, राशिद और नूर अहमद ने एक-एक विकेट लिया। हांगकांग के दो खिलाड़ी रन आउट हुए।

AFG 188/6 (20 ओवर)

HKG 94/9 (20ओवर)

अफगानिस्तान की प्लेइंग इलेवन 
अफगानिस्तान (प्लेइंग इलेवन): रहमानुल्लाह गुरबाज़ (विकेटकीपर), सेदिकुल्लाह अटल, इब्राहिम जादरान, गुलबदीन नायब, अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, करीम जनत, राशिद खान (कप्तान), नूर अहमद, एएम ग़ज़नफ़र, फ़ज़लहक फारूक

हांगकांग की प्लेइंग इलेवन
हांगकांग की प्लेइंग इलेवन- जीशान अली (विकेटकीपर), बाबर हयात, अंशुमान रथ, कल्हान चल्लू, निजाकत खान, ऐजाज खान, किंचित शाह, यासिम मुर्तजा (कप्तान), आयुष शुक्ला, अतीक इकबाल, एहसान खान

Afghanistan Vs Hong Kong 1st Match Live Cricket Score and Updates, AFG vs HKG Scorecard: एशिया कप 2025 का उद्घाटन मैच अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच 9 सितंबर को शाम 8 बजे दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच का टॉस शाम 7:30 बजे होगा। लाइव प्रसारण भारत में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा, जहां हिंदी, अंग्रेजी, तमिल और तेलुगु में कमेंट्री उपलब्ध होगी। फैंस सोनी लिव ऐप और वेबसाइट पर भी ऑनलाइन मैच देख सकते हैं। हम यहां आपको स्कोर के साथ-साथ हर अहम अपडेट लगातार देते रहेंगे।

Live Updates

  • 23:05 (IST) 09 Sep 2025

    AFG vs HKG Asia Cup 2025 Live Score:  हांगकांग की आधी टीम लौटी पवेलियन

    AFG vs HKG Asia Cup 2025 Live Score:  अफ़ग़ानिस्तान के गेंदबाज़ों ने हॉन्ग कॉन्ग पर शिकंजा कस दिया है। 7 ओवर के बाद हॉन्ग कॉन्ग का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 28 रन है। हयात 22 गेंदों में 12 रन बनाकर और किंचित 5 गेंदों में 1 रन बनाकर क्रीज़ पर हैं।

  • 22:26 (IST) 09 Sep 2025

    AFG vs HKG Asia Cup 2025 Live Score: अंशुमान रथ शून्य पर आउट, जीशान अली भी पवेलियन लौटे

    AFG vs HKG Asia Cup 2025 Live Score:  हांगकांग ने पहले ही ओवर में एक विकेट गंवा दिया। अंशुमान रथ शून्य पर पवेलियन लौट गए। उन्हें फजलहक फारूकी ने विकेटकीपर गुरबाज के हाथों कैच कराया। अफगानिस्तान ने दूसरे ओवर में हांगकांग को एक और झटका दिया। जीशान अली 6 गेंदों पर 5 रन बनाकर नबी की गेंद पर कैच आउट हुए। उन्हें उमरजई ने आउट किया।

  • 21:51 (IST) 09 Sep 2025

    AFG vs HKG Asia Cup 2025 Live Score: 188 रनों पर सिमट गई अफगानिस्तान

    AFG vs HKG Asia Cup 2025 Live Score: अफगानिस्तान ने हांगकांग को 189 रनों का लक्ष्य दिया है। सेदिकुल्लाह अटल 52 गेंदों में 73 रन बनाकर नाबाद रहे। कप्तान राशिद खान एक गेंद में 3 रन बनाकर नाबाद रहे। एहसान खान ने 20वें ओवर में करिन जनत (2) का विकेट लिया।

  • 21:25 (IST) 09 Sep 2025

    AFG vs HKG Asia Cup 2025 Live Score: अटल ने लगाया अर्धशतक

    AFG vs HKG Asia Cup 2025 Live Score: AFG बनाम HK लाइव स्कोर: सेदिकुल्लाह अटल (41 गेंदों में 50*) ने एशिया कप 2025 का पहला अर्धशतक लगाया। उन्होंने किंचिंट द्वारा फेंके गए 15वें ओवर की आखिरी गेंद पर दोहरा शतक लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। यह अटल का अपने टी20 अंतरराष्ट्रीय करियर का पहला अर्धशतक है।

  • 21:18 (IST) 09 Sep 2025

    AFG vs HKG Asia Cup 2025 Live Score: नहीं टिक पाए गुलबदीन, 2 रन बनाकर लौटे पवेलियन

    AFG vs HKG Asia Cup 2025 Live Score:  गुलबदीन नायाब का बल्ला नहीं चला। 13वें ओवर में किंचित ने उन्हें अपने जाल में फँसाया। 8 गेंदों में 2 रन बनाने के बाद कप्तान यासीन मुर्तजा ने उन्हें कैच कर लिया। अटल (46*) अर्धशतक के करीब हैं। अफगानिस्तान ने 14 ओवर में 100 का आंकड़ा पार कर लिया।

