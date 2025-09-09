AFG vs HKG Asia Cup 2025 Live Score: अफगानिस्तान के नाम हुआ एशिया कप का पहला मुकाबला, 100 के अंदर सिमटी हांगकांग

AFG vs HKG Asia Cup 2025 Live Score: टी20 एशिया कप 2025 का आगाज आज से हो गया है। आज 9 सितम्बर, मंगलवार को टूर्नामेंट की शुरुआत ग्रुप बी का हिस्सा अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच मुकाबले से हुई जहाँ अफगानिस्तान ने हांगकांग को 94 रनों से हरा दिया है। इसी के साथ अफगानिस्तान ने एशिया कप उद्घाटन मैच जीत लिया है। अफगानिस्तान के गेंदबाजों ने कसी हुई गेंदबाजी की। अफगानिस्तान ने अबु धाबी के शेख जायद स्टेडियम में 189 रनों का लक्ष्य रखा, जिसके जवाब में हांगकांग 9 विकेट पर 94 रन ही बना सका। हांगकांग के लिए बाबर हयात (43 गेंदों पर 39 रन, तीन चौके) ने सर्वाधिक रन बनाए। कप्तान यासिम मुर्तजा ने 16 रनों का योगदान दिया। किंचिन शाह (6), जीशान अली (5) और कल्हान चल्लू (4) सहित हांगकांग के सात खिलाड़ी दोहरे अंक तक नहीं पहुंच पाए। अंशुमान रथ और निजाकत खान ने अपना खाता नहीं खोला। अफगानिस्तान के लिए गुलबदीन नैब और फजलहक फारूकी ने दो-दो विकेट लिए जबकि अजमतुल्लाह उमरजई, राशिद और नूर अहमद ने एक-एक विकेट लिया। हांगकांग के दो खिलाड़ी रन आउट हुए।

AFG 188/6 (20 ओवर)

HKG 94/9 (20ओवर)

अफगानिस्तान की प्लेइंग इलेवन

अफगानिस्तान (प्लेइंग इलेवन): रहमानुल्लाह गुरबाज़ (विकेटकीपर), सेदिकुल्लाह अटल, इब्राहिम जादरान, गुलबदीन नायब, अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, करीम जनत, राशिद खान (कप्तान), नूर अहमद, एएम ग़ज़नफ़र, फ़ज़लहक फारूक

हांगकांग की प्लेइंग इलेवन

हांगकांग की प्लेइंग इलेवन- जीशान अली (विकेटकीपर), बाबर हयात, अंशुमान रथ, कल्हान चल्लू, निजाकत खान, ऐजाज खान, किंचित शाह, यासिम मुर्तजा (कप्तान), आयुष शुक्ला, अतीक इकबाल, एहसान खान