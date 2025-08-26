Aaj Ki Taza Khabar Live Updates: PM Modi ने गुजरात से सुजुकी के पहले वैश्विक बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन को दिखाई हरी झंडी

Aaj Ki Taza Khabar Live Updates: उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 26 अगस्त 2025 से तीन दिवसीय ‘ रोजगार महाकुंभ 2025’ का आयोजन किया जाएगा। वहीं, दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है, जिसमें सरसंघचालक मोहन भागवत कई क्षेत्रों की प्रमुख हस्तियों को संबोधित करेंगे। विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी आज लखनऊ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात करने वाले हैं। भारतीय वायुसेना का मिग 21 विमान आज अपनी आखिरी उड़ान भरने वाला है। बागेश्वर धाम सरकार के आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से जयपुर में उनके मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात की। अमेरिका ने भारत पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने की अधिसूचना जारी की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल बोर्ड की गवर्नर लिसा कुक को बर्खास्त कर दिया है।
Aaj Ki Taza Khabar 26 August 2025 Live Updates: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा, " भारत के पास प्रजातंत्र की शक्ति है। भारत के पास प्रजातंत्र का फायदा है। हमारे पास कुशल कार्यबल का बहुत बड़ा पूल भी है इसलिए ये हमारे हर साथी के लिए जीत की स्थिति बनाता है। आज सुज़ुकी जापान भारत में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, और यहां बनी गाड़ियां वापस जापान को एक्सपोर्ट की जा रही हैं। यह भारत और जापान के रिश्तों की मजबूती का प्रतीक तो है ही, साथ ही भारत को लेकर ग्लोबल भरोसे को भी दर्शाता है। एक तरफ मारुति सुजुकी जैसे कंपनियां मेक इन इंडिया की ब्रैंड ऐंबैसडर बन गई है। लगातार 4 साल से मारुति भारत की सबसे बड़ी कार एक्सपोर्टर है। आज से EV एक्सपोर्ट को भी उसी स्केल पर ले जाने की शुरुआत हो रही है। अब दुनिया के दर्जनों देशों में जो EV चलेगी उसमें लिखा होगा मेक इन इंडिया।"
Aaj Ki Taza Khabar 26 August 2025 Live Updates: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा," भारत की सफलता की कहानी के बीज करीब 13 साल पहले बोए गए थे। 2012 में जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, तब मैंने मारुति सुज़ुकी को हंसलपुर में जमीन अलॉट की थी। विजन उस समय भी आत्मनिर्भर भारत का था, मेक इन इंडिया का था। हमारे तब के प्रयास आज देश के संकल्पों को पूरा करने में इतनी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं।"
Aaj Ki Taza Khabar 26 August 2025 Live Updates: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा, "गणेश उत्सव के इस उल्लास में भारत की मेक इन इंडिया की यात्रा में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। ये मेक इन इंडिया मेक फोर द वर्ल्ड के लक्ष्य की तरफ एक बड़ी छलांग है। आज से भारत में बने इलेक्ट्रिक वाहन 100 देशों को निर्यात किए जाएंगे।
Aaj Ki Taza Khabar 26 August 2025 Live Updates: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अहमदाबाद में सम्मानित किया गया, जहां उन्होंने गुजरात स्थित टीडीएस लिथियम-आयन बैटरी प्लांट में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड के स्थानीय उत्पादन की शुरुआत के साथ भारत के बैटरी इकोसिस्टम के अगले चरण का उद्घाटन किया। यह प्लांट तोशिबा, डेंसो और सुजुकी का एक संयुक्त उद्यम है।
सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष एवं प्रतिनिधि निदेशक तोशीहिरो सुजुकी और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी उपस्थित हैं।
Aaj Ki Taza Khabar 26 August 2025 Live Updates: AAP नेता और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) की छापेमारी के बाद आप के कई नेताओं के बयान सामने आए हैं। अब इस मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आया है। जिसमें उन्होंने इस कार्रवाई को मोदी सरकार का एजेंसियों का दुरुपयोग बताया। सौरभ भारद्वाज के घर ईडी की रेड मोदी सरकार द्वारा एजेंसीज के दुरुपयोग का एक और मामला है।