Aaj Ki Taza Khabar Live Updates: PM Modi ने गुजरात से सुजुकी के पहले वैश्विक बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन को दिखाई हरी झंडी

Aaj Ki Taza Khabar Live Updates: उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 26 अगस्त 2025 से तीन दिवसीय ‘ रोजगार महाकुंभ 2025’ का आयोजन किया जाएगा। वहीं, दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है, जिसमें सरसंघचालक मोहन भागवत कई क्षेत्रों की प्रमुख हस्तियों को संबोधित करेंगे। विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी आज लखनऊ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात करने वाले हैं। भारतीय वायुसेना का मिग 21 विमान आज अपनी आखिरी उड़ान भरने वाला है। बागेश्वर धाम सरकार के आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से जयपुर में उनके मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात की। अमेरिका ने भारत पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने की अधिसूचना जारी की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल बोर्ड की गवर्नर लिसा कुक को बर्खास्त कर दिया है।

Aaj Ki Taza Khabar 26 August 2025 Live Updates